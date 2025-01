O&DS inaugura il 2025 con ottimi risultati e nuove opportunità di crescita

Un anno straordinario si chiude per O&DS, società fondata da Giuseppe Cicconi e Massimo Trezzi, che si prepara a rafforzare ulteriormente la propria posizione nel settore della trasformazione digitale. Con una crescita finanziaria solida e l’ottenimento di certificazioni strategiche, il gruppo entra nel 2025 con una visione chiara e ambiziosa per il futuro.

Nel dicembre 2024, il Gruppo O&DS (composto da 404, O&DS e Digital Garage), ha ottenuto due certificazioni ISO di rilievo internazionale: la ISO 27001, che garantisce i più alti standard di sicurezza nella gestione delle informazioni, e la ISO 9001, che attesta l’eccellenza nei sistemi di qualità. Questi riconoscimenti rafforzano la credibilità del gruppo e sottolineano l’ impegno verso l’innovazione e la soddisfazione dei clienti. Inoltre, sempre a dicembre, O&DS ha completato la trasformazione in PMI Innovativa, un traguardo che evidenzia il proprio ruolo pionieristico nel panorama tecnologico italiano.

“Questi risultati rappresentano una conferma della solidità del nostro modello di business e della nostra capacità di affrontare le sfide del mercato”, ha dichiarato Giuseppe Cicconi, Co-Founder e Business Director di O&DS.

Il 2025 si apre con lo sviluppo di importanti progetti dedicati a grandi associazioni e alla Pubblica Amministrazione, Insieme a quello energetico che restano i settori di mercato di riferimento per il gruppo. Per affrontare queste nuove sfide, O&DS punta ad un ampliamento del gruppo di lavoro, inserendo nuove figure per rafforzare sia l’aspetto commerciale che quello operativo, con l’obiettivo di rendere l’offerta ancora più competitiva.

“Ogni soluzione sviluppata è progettata per garantire efficienza e sicurezza, rispondendo alle esigenze del presente e preparandosi alle sfide del futuro”, ha sottolineato Massimo Trezzi, Co-Founder e Chief Information Officer di O&DS.

Il gruppo prevede per il 2025 un aumento del capitale sociale e maggiori investimenti in ricerca e sviluppo, con particolare attenzione all’implementazione dell’intelligenza artificiale nei progetti proposti ai clienti. Un altro tema strategico sarà l’incremento delle attività di comunicazione, con l’obiettivo di costruire una comunicazione omnichannel e rafforzare il posizionamento dell’agenzia come leader autorevole nel mercato di riferimento.

Guardando all’immediato, O&DS non esclude la possibilità di aprire il proprio capitale per accelerare il processo di crescita. “Nel 2025 esploreremo diverse modalità per un ponderato aumento di capitale, valutando l’ingresso di nuovi soci, o di fondi di investimento. Questo ci consentirà di potenziare i nostri progetti e sviluppare la nostra presenza sul territorio”, ha aggiunto Giuseppe Cicconi.

L’agenda del 2025 in conclusione prevede l’espansione del portafoglio clienti, sia nel settore pubblico che privato, con un focus continuo su sostenibilità e innovazione tecnologica. L’obiettivo sarà quello di consolidare il ruolo di O&DS come punto di riferimento nazionale per tutte le soluzioni digitali avanzate. https://www.oeds.it/