Hotel Negresco: un grandioso cantiere (Foto)

Nelle ultime settimane una parte, quella curvilinea, del Negresco è stata avvolta in teli: sono in corso lavori di ristrutturazione che dovrebbero terminare a maggio.



L'impressione che trasmette la parte angolare e arrotondata del Negresco è quella di un enorme contenitore coperto da enormi teli.



I lavori per il restyling del palazzo, il più fotografato delle Costa Azzurra, termineranno in primavera.





Si tratta di un intervento sulla facciata, uno dei lotti che trasformeranno quello che è il famoso hotel-museo, un orgoglio per il turismo e la storia di Nizza.



Le coperture nascondono un'importante fase di restauro che rientra nell'iniziativa avviata nel 2020 e monitorata attentamente dagli architetti dei Bâtiments de France essendo stato l’hotel inserito nell’elenco dei monumenti storici dal Ministero della Cultura nel 2003, non è possibile procedere indiscriminatamente.



Oltre alla facciata, che tornerà a un luminoso bianco alabastrino, il monumento più imponente di Nizza sarà abbellito con delle statue Belle Époque, che verranno reinstallate all'ingresso principale.

Inoltre, l'opera "jazzista" di Niki de Saint Phalle, coperta da mille specchi e raffigurante Miles Davis, tornerà anch'essa al suo posto originale, sulla terrazza accanto al bar Le Versailles, a partire da maggio.



Entro poco tempo si avranno ulteriori informazioni sulle dodici nuove camere e suite, ristrutturate artigianalmente dai tappezzieri dell'hotel, che appartengono ai Compagnons du Devoir.

Inoltre, a maggio, l'hotel presenterà una suite in fase di costruzione al sesto e ultimo piano.





Si tratta degli ex appartamenti privati di Jeanne Augier, che ha gestito l'hotel per oltre sessant'anni fino alla sua scomparsa, avvenuta nel gennaio del 2019.

Una ristrutturazione imponente per questo straordinario rifugio di lusso di 400 metri quadrati, circondato da una terrazza di 200 metri quadrati con vista mozzafiato sulla Baia degli Angeli.



Il cantiere, avviato all'inizio della scorsa primavera, ha richiesto un intero anno di lavori per portare l'ascensore fino al sesto piano, ripensare e ristrutturare gli spazi, mantenendo però il carattere originale dei luoghi, come la famosa cupola rosa che un tempo dominava il salone e la biblioteca di Madame Augier.





Questa suite, che occupa uno spazio paragonabile a una villa, secondo fonti non confermate sarà affittata per 25 mila euro a notte. E sembra che ci siano già richieste...



La rassegna fotografica è di Nicole Geron.