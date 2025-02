L'ex galleria commerciale sotterranea di Place Masséna non esiste più. Al suo posto una piattaforma di stoccaggio

L'ex galleria commerciale sotterranea di Place Masséna non esiste più. Al suo posto, completata entro il mese di maggio, una piattaforma di stoccaggio, gestita dalla società di trasporti Transcan



Unico indizio dei lavori in corso sotto il sacrato della piazza alcune barriere poste in superficie nei pressi del negozio di Zara Home, altrimenti nemmeno ci si accorgerebbe di quanto sta avvenendo nella galleria.



Transcan, azienda di logistica fondata a Carros da Franck Cannata nel 2001, sta realizzando il suo quarto hub a Nizza.





Il progetto non è semplice. La posizione strategica della piazza, inclusa nel perimetro UNESCO, ha richiesto rigide fasce orarie per il trasporto di materiali e mezzi, mentre eventi come il Carnevale o la stagione turistica estiva hanno complicato ulteriormente i lavori.



Prima di iniziare, è stato necessario bonificare l’area, rimuovere l’amianto e aggiornare gli accessi pedonali e per persone con mobilità ridotta (PMR), oltre a modernizzare i sistemi di sicurezza. "Abbiamo purgato, ripulito e adeguato la zona alle normative", aggiunge Cannata. "Le principali operazioni sono ormai concluse".



Un dettaglio visibile del cantiere è la scala riadattata per facilitare il trasporto dei materiali.



Mille metri quadrati per un investimento di 3 milioni di euro

L’ex galleria commerciale si trasformerà in un ampio hub logistico di circa 1.000 metri quadrati. La struttura sarà suddivisa in diverse aree:



Zona deposito e transito

Un’area del sottosuolo sarà destinata a luogo di stoccaggio centralizzato delle merci destinate a ristoranti, negozi di alimentari e a luogo di transito per prodotti da consegnare.

Sarà dotata di celle frigorifere. Da quell’area le merci saranno poi trasportate, con mezzi non inquinanti assicurando anche un’economia di scala, nel Vieux Nice e nell’ipercentro cittadino.



Zona stoccaggio rifiuti organici

Accoglierà i rifiuti organici provenienti da bar, ristoranti e negozi alimentari che successivamente saranno avviati ai luoghi di trattamento. Anche in questo caso diminuirà la circolazione di veicoli nelle aree esterne con un duplice vantaggio, economico ed ambientale.



Magazzino per negozi e residenti

La terza area sarà al servizio di negozianti e cittadini che potranno far depositare acquisti o merci che potranno in seguito ritirare personalmente. Una bella comodità nell’epoca degli acquisti a distanza o della spesa on line che consentirà di limitare i mezzi di trasporto per l’ultimo miglio.

La nuova destinazione consentirà anche di occupare una ventina di persone addette a varie incombenze connesse.



Per quanto riguarda il Parking Indigo Masséna, saranno modificati alcuni percorsi sotterranei, mentre saranno mantenute le uscite pedonali esterne.



Un’idea nata 10 anni fa

L’idea di questo progetto risale a circa un decennio fa, ma ha ricevuto una spinta decisiva dopo il Covid, con la rapida crescita dell’e-commerce.

Il nuovo hub contribuirà a ridurre il numero di camion in transito nel centro di Nizza, migliorando così la qualità della vita e la sostenibilità del trasporto urbano.