Monaco, al Teatro Princesse Grace arriva lo spettacolo di Jean Anouilh

Martedì 25 febbraio alle ore 20 al Teatro Princesse Grace va in scena lo spettacolo "PAUVRES BITOS! OU LE DÎNER DE TÊTES" di Jean Anouilh.

Quando la moneta fu creata nel 1956, la Francia uscì dal conflitto in Indocina da due anni. È in guerra in Algeria da altri due anni e la collaborazione con l'occupante tedesco non è ancora digerita.

È in questo contesto triste che Jean Anouilh scrive Pauvre Bitos, con un tono inaspettato di commedia. Vero scandalo a suo tempo, il gioco ha diviso la critica e il pubblico, ottenendo un successo strepitoso.

"Eravamo impazienti di vedere Maxime d'Aboville nel ruolo di Bitos. Prima perché venerava Michel Bouquet, al quale ha reso un magnifico omaggio con il suo spettacolo, io non sono Michel Bouquet, e che è anche un fine conoscitore della Rivoluzione francese. Ma soprattutto perché è un artista notevole e che la sua tavolozza di gioco è ammirevole.

Asciutto, nervoso, giocando delle sue piccole dimensioni e voce, l'attore offre a Bitos molte sfumature, mostrando così tutta la complessità di un uomo che nessuno ha mai amato e accettato".

