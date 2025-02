Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Diversi

«10 jours pour l’emploi et la formation» - Fino al 8 febbraio

«Atelier participatif repair café» - L'8 & 22 febbraio - Espace Croix Rouge – Antibes

«Spectacle : le mythe de sisyphe» - L'8 febbraio - Médiathèque Albert Camus - Antibes



Teatro

Théâtre le tribunal - 5 Place Amiral Barnaud - Antibes

«Apprivoisé ou presque» - Dal 6 all’8 febbraio

« Un air de famille » - Il 9 febbraio



Antibéa - 15 rue Georges Clémenceau - Antibes

«Le tartuffe : pièce de molière» - Il 7, 8, 9, 14, 15, 16 febbraio

«T’as pas vu la poubelle: spectacle enfants» - L’11 febbraio



Mostre

«Élément eau Cap d’Antibes» - Dal 1° al 27 febbraio - Casemate n°5 – Boulevard d’Aguillon - Vieil Antibes

«Transacafé : styles » - Fino al 1° marzo - 6 Rue du Docteur Rostan – Antibes

«Décors colorés de l’antibes romaine» - Fino al 30 aprile - Musée d’Archéologie – Antibes

«Drumsvleil» - Fino al 7 marzo - Médiathèque Albert Camus – Antibes

«Il reflet de la lumière» - Fino al 29 marzo - Espace d’Exposition les Arcades – Viel Antibes

«Au-delà de l’écriture 2» - Fino al 15 marzo - Médiathèque Albert Camus – Antibes

«Leurs majestés : homard et langouste» - Fino al 31 gennaio 2026 - Musée de la Carte Postale – Antibes



Visite guidate

Vecchia Antibes in francese - L'11 e 25 febbraio ore 10

Vecchia Antibes in inglese: su richiesta,

Il Percorso dei Pittori - Il 28 febbraio ore 10h



AURON

Soirée humour Spectacle stand up

Domenica 9 febbraio 2025 dalle 20:30 alle 22:30.

Spectacle d'humour à 20h30 au cinéma Le Riounet dans la station d'Auron.

Centre station / Salle du Cinéma Le Riounet



Semaine de la magie

Dal lunedì 10 a venerdì 14 febbraio 2025.

Place centrale et salle Rovery



BEAUSOLEIL

Mostra 120 anni di sport a Beausoleil

Fino al 2 aprile

Centre Histoire et Mémoire Roger Bennati,

26 avenue Maréchal Foch



Laboratori di scambio culturale

Tutto l'anno

Ateliers d'échanges,

Immeuble "Le Centre",

Salle Saint-Cyr06240 Beausoleil



CAGNES SUR MER

Journée des Cagnois

Sabato 8 febbraio 2025.

Hippodrome de la Côte d'Azur

2 Bd JF Kennedy



Mostra Fauna, flora e metafore

Fino al 30 Aprile 2025

Bijou Contemporain

Espace Solidor – Haut-de-Cagnes



CANNES

Gauthier Toux - Photons

Les Jeudis du Jazz

Giovedì 6 febbraio 2025

Horaire(s) :

19h30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



Concert - La maison du vieux Léon

30 clarinettes et 50 choristes

Giovedì 6 febbraio 2025

Horaire(s) :

À partir de 20h

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



Exposition de costumes provençaux

Da giovedì 6 febbraio 2025

a mercoledì 12 febbraio 2025

Horaire(s) :

De 10h à 12h et de 13h à 18h

Espace Miramar

35 rue Pasteur



Conférence - Biomimétisme et autres curiosités zoologiques

Venerdì 7 febbraio 2025

Horaire(s) :

15h

Salle Gilbert Fort

45 rue de Mimont



Conférence - Marcel Pagnol, un autre regard

Par Karin Hann

Venerdì 7 febbraio 2025

Horaire(s) :

18h30

Espace Miramar

35 rue Pasteur



Concert - Un soir en Italie

Les moments musicaux de l'Académie Clémentine

Venerdì 7 febbraio 2025

Horaire(s) :

20h30

Église Saint-Georges

29 avenue du Roi Albert 1er



Spectacle - Azur et Asmar

Ciné-concert

Da sabato 8 febbraio a domenica 9 febbraio 2025

Horaire(s) :

Samedi 8 : 14h

Dimanche 9 : 10h30

Salle culturelle Les Arles

24 avenue des Arlucs



La porte à Côté

De Fabrice Roger-Lacan

Sabato 8 febbraio 2025

Horaire(s) :

16h et 20h30

Théâtre Claude Debussy

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



Spectacle - La nuit du thermomètre

Sabato 8 febbraio 2025

Horaire(s) :

20h30

Salle Le Raimu

Chemin de la Borde



Concert - Chants polyphoniques de la renaissance à aujourd'hui

Domenica 9 febbraio 2025

Horaire(s) :

16h

Église Notre-Dame des Pins

32 boulevard Alexandre III



Danse - Le lac des cygnes

Grand Ballet de Kiev

Domenica 9 febbraio 2024

Horaire(s) :

18h

Théâtre Croisette - JW Marriott Cannes

50 boulevard de la Croisette

1-3 Rue Frédéric Amouretti



Danse - Break the floor international

Domenica 9 febbraio 2024

Horaire(s) :

16h

Grand auditorium Louis Lumière

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



Événement sportif - Semaine internationale de Cannes de Finn

Da martedì 11 febbraio a venerdì 14 febbraio 2025

au vendredi 14 février 2025

Yacht Club de Cannes



Marionnette - Aux délices des couleurs

Mercoledì 12 febbraio 2024

Horaire(s) :

10h00, 14h30 et 16h30

Salle Le Raimu

Chemin de la Borde



Animations - Lecture d'histoires pour tout-petits

Mercoledì 12 febbraio 2025

Horaire(s) :

10h30

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



Exposition - Vanuatu. La voix des ancêtres

Fino a domenica 25 maggio 2025

Horaire(s) :

De décembre à mars :

De 10h à 13h et de 14h à 17h

(fermé les lundis)

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



Le temps du renouveau, Cannes 1944-1947

Fino a venerdì 6 giugno 2025

Dal lunedì al venerdì dalle 13,30 alle 17

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



Festival, Les jeudis du jazz

Fino a sabato 7 giugno 2025 ore 19,30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



CARROS

Festival Trajectoires

Fino all'8 Febbraio 2025

1 rue des Oliviers - Forum Jacques Prévert



L’Hireath – Une esthétique de l’effacement - Commedia musicale

Sabato 8 febbraio 2025

Orari di apertura il sabato dalle 20 alle 21:30.

Salle Juliette Greco

5 boulevard de la Colle Belle



GORBIO

Mercato agricolo di Gorbio

Tutto l'anno il venerdì mattino

Place de la République



ISOLA

Lotto

Lunedì 10 febbraio 2025.

Isola 2000



Pallavolo sulla neve – Snow volley

Sabato 15 febbraio 2025.

Sabato 22 febbraio 2025.

Front de neige

Isola 2000



Professioni di montagna

Mercoledì 12 febbraio 2025.

Venerdì 21 febbraio 2025.

Venerdì 28 febbraio 2025.

Spiegazione e dimostrazione delle professioni di montagna.

Isola 2000



LE BROC

Alice Taglioni - Teatro

Giovedì 6 febbraio 2025 alle 20:30.

Complexe les Arts d'Azur - Le Broc

12 rue des Jardins



Heureuse qui comme Armelle - Spettacolo

Mercoledì 12 febbraio 2025 alle 16.

Complexe les Arts d'Azur - Le Broc

12 rue des Jardins



LEVENS

Concert de FOLKMANIA

Sabato 8 febbraio 2025

Orari di apertura il sabato dalle 20:30 alle 22:30.

Auditorium Joseph Raybaud

Place de la République



MENTON

Festa foranea di Mentone

Fino al 9 febbraio

Svaghi e tempo libero

Maneggio/Voga

Mail du Bastion



91esima Fete du citron® - - Dal Fiore alla Festa

Martedì 11 febbraio da 14:00 a 17:00 / 13 febbraio > 14 febbraio

Palais de l'Europe - Office de Tourisme, 8 avenue Boyer



91esima Fete du citron®

Mercoledì 12 febbraio da 12:10 a 14:00 / Lunedì 17 febbraio da 12:10 a 14:00 / ...

Office de Tourisme - Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer



91ème Fête du Citron® - Maison Gannac/ Pack Ingresso + Visita PDJ con navetta OT.

Mercoledì 12 febbraio da 08:40 a 10:30 / Lunedì 17 febbraio da 08:40 a 10:30 / ...

Visita guidata e/o commentata

Fiori/piante

Office de Tourisme - Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer



91ème Fête du Citron® - Maison Gannac / Pack Ingresso senza navetta

11 febbraio > 15 febbraio / 17 febbraio > 22 febbraio / ...

2970 route de Super Garavan,



Mostra Jean Cocteau / Michèle Kleijnen, Escales

Fino al 16 giugno 2025

Musée Jean Cocteau - Le Bastion,

Quai Napoléon III,



Visita guidata del Val Rahmeh con giardiniere

Tutto l'anno il giovedì alle 10,15

Fiori/piante

Jardin du Val Rahmeh,

Avenue Saint Jacques



Visita guidata: la sala dei matrimoni di Jean Cocteau, Lasciate che Mentone vi racconti tutto su di sé

Tutto l'anno

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visita alla tradizionale fabbrica di marmellata

Tutto l'anno

Prodotti locali

Maison Herbin

2 rue du Vieux Collège



Visite spectacle: La vieille ville décalée, Laissez-vous conter Menton

Tutto l'anno

Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Visita e degustazione di birre artigianali Mentonnaise

Tutto l'anno

La Mentounasc - Brasserie Artisanale 13 Route de Sospel



Visita Guidata del Limone di Mentone

Tutto l'anno dal martedì al sabato

10:00 - 12:00 14:00 - 17:00

Maison Gannac 2970 Route de Super Garavan



Visita guidata del Jardin Maria Serena

Lunedì10:00 - 11:30

Martedì10:00 - 11:30

Martedì15:00 - 16:30

Mercoledì10:00 - 11:30

Venerdì10:00 - 11:30

Sabato10:00 - 11:30

Sabato15:00 - 16:30

Domenica10:00 - 11:30

Jardin maria serena

21 Promenade Reine Astrid



Visita guidata della camera nuziale di Jean Cocteau

Tutto l'anno

Aperto il lunedì ore 15,45 , il giovedì ore 14,30

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visite spectacle: La vieille ville décalée, Laissez-vous conter Menton

Tutto l'anno

Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Vide grenier

Tutto l'anno il venerdì

Mail du Bastion & Place aux Herbes



Le antichità del Louvre

Tutto l'anno

Grand Hôtel des Ambassadeurs,

3 rue Partouneaux,



MONACO

OPMC - "Tribute to Ravel"

Domenica 9 febbraio 2025, alle 15h

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Opera - "Benjamin Bernheim"

Domenica 9 febbraio 2025, alle 17h

Opéra Garnier Monte-Carlo

Place du Casino



Exhibition - "Francisco Tropa - Paesine"

Fino a lunedì 21 aprile 2025

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



Exhibition - "Agora, the Place of the Museum"

Fino a domenica 4 maggio 2025

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Sauber

17, avenue Princesse Grace



Exhibition - "UNRELATED!"

Fino a giovedì 18 dicembre 2025, dalle 10h alle 18h

Espace 22

24 Bd d'Italie



Exposition - "L’Effet Papillon"

Fino a lunedì 1 dicembre 2025, dalle 9h alle 18h

Museo di Antropologia preistorica

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exhibition - "The Butterfly Effect"

Funo a lunedì 1 dicembre 2025, dalle 9h alle 18h

Museo di Antropologia preistorica

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



NIZZA

ADN – Histoires de familles - Teatro

Da giovedì 6 a venerdì 7 febbraio 2025.

Giovedì 6 febbraio - 20:00

Venerdì 7 febbraio - 14:00 e 20:00

Salle des Franciscains

6, Place Saint-François



Trois femmes au bord de la crise de mère - Teatro

Dal 06 Febbraio a 02 Marzo 2025

Théâtre de la Comédie de Nice

12 rue Auguste Gal



Dîner sur scène !

Da giovedì 6 a venerdì 7 febbraio 2025 alle 19.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



Inès Reg - One man Show / One woman show

Giovedì 6 febbraio 2025 alle 20.

Palais Nikaia

163 Boulevard du Mercantour



Entre ils et elle - Teatro

Dal giovedì 6 a domenica 9 febbraio 2025.

Théâtre de la Comédie de Nice

12 rue Auguste Gal



Jonathan & La Table Bleue - Teatro

Giovedì 6 febbraio 2025 alle 14.

Venerdì 7 febbraio 2025 alle 20.

Théâtre Francis-Gag

4 rue de la Croix



Célimène et le Cardinal - Teatro

Giovedì 6 febbraio 2025 alle 20.

Venerdì 7 febbraio 2025 alle 20.

Sabato 8 febbraio 2025 alle 20.

Domenica 9 febbraio 2025 alle 17.

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



Tom Baldetti – Tome 1 - One man Show / One woman show

Venerdì 7 febbraio 2025 alle 21:15.

La Nouvelle Comédie

9 rue Cronstadt



Elodie Arnould – Future Grande 2.0 - One man Show / One woman show

Venerdì 7 febbraio 2025 alle 19:30.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Pierre et le Loup - Concerto

Venerdì 7 febbraio 2025

Orari di apertura ogni giorno alle 10 e alle 14:30.

Sabato 8 febbraio 2025 alle 18.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



Gringe - Concerto

Venerdì 7 febbraio 2025 alle 20.

Théâtre Lino Ventura

168 bd de l'Ariane



Les Algues Vertes – Ciné-rencontre dans le cadre des journées “Vues Mer” - Conferenza

Venerdì 7 febbraio 2025 alle 20.

Espace Magnan

31 rue Louis de Coppet



Earthgang - Concerto

Venerdì 7 febbraio 2025 alle 20.

STOCKFISH

5 avenue François Mitterrand



Roccassera Quartet - Concerto

Venerdì 7 febbraio 2025 alle 20:30.

Espace Grappelli

49 avenue de la Marne

Place Emile Begnis



Malik Bentalha – Nouveau Monde - One man Show / One woman show

Sabato 8 febbraio 2025 alle 20:30.

Palais Nikaia

163 Boulevard du Mercantour



Malik Djoudi - Concerto

Sabato 8 febbraio 2025 alle 20.

STOCKFISH

5 avenue François Mitterrand



Blue – Projection dans le cadre des journées “Vues Mer”

Sabato 8 febbraio 2025 alle 14.

Espace Magnan

31 rue Louis de Coppet



La recherche sur les environnements marins, atouts et savoir-faire de notre région – Conférence dans le cadre des journées “Vues Mer” - Conferenza

Sabato 8 febbraio 2025 alle 18.

Espace Magnan

31 rue Louis de Coppet



L’Odyssée – Projection dans le cadre des journées “Vues Mer”

Sabato 8 febbraio 2025 alle 20.

Espace Magnan

31 rue Louis de Coppet



Pierre et le Loup de Sergueï Prokofiev - Spettacolo

Sabato 8 febbraio 2025 alle 18.

Conservatoire à Rayonnement Régional

127 avenue de Brancolar



Amine Radi dans L’expert humoriste - One man Show / One woman show

Sabato 8 febbraio 2025 alle 21.

Casino Nice Palais de la Méditerranée

15, Promenade des Anglais



Yvain – Pas courageux - One man Show / One woman show

Sabato 8 febbraio 2025 alle 21.

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



L’océan vu du coeur – Projection dans le cadre des journées “Vues Mer” - Vai al contenuto

Sabato 8 febbraio 2025 alle 16.

Espace Magnan

31 rue Louis de Coppet



Visite de la Confiserie Florian – Vacances d’hiver & Carnaval

Dal 08 Febbraio a 09 Marzo 2025

Confiserie Florian du Vieux-Nice

14 quai Papacino



Chilla- Concerto

Sabato 8 febbraio 2025 alle 20.

Le 109

89 Route de Turin



Été 85 – Film projeté dans le cadre des journées “Vues Mer”

Domenica 9 febbraio 2025 alle 16.

Espace Magnan

31 rue Louis de Coppet



Week-end à Zuydcoote – Film projeté dans le cadre des journées “Vues Mer”

Domenica 9 febbraio 2025 alle 18.

Espace Magnan

31 rue Louis de Coppet



La Baleine et l’Escargot – Film projeté dans le cadre des journées “Vues Mer”

Domenica 9 febbraio 2025 alle 11.

Espace Magnan

31 rue Louis de Coppet



Respiro – Projection dans le cadre des journées “Vues Mer”

Domenica 9 febbraio 2025 alle 14.

Espace Magnan

31 rue Louis de Coppet



Musique de chambre au Musée Chagall - Concerto

Lunedì 10 febbraio 2025 alle 19.

Giovedì 27 febbraio 2025 alle 20.

Lunedì 3 marzo 2025 alle 19.

Lunedì 31 marzo 2025 alle 19.

Lunedì 7 aprile 2025 alle 19.

Lunedì 12 maggio 2025 alle 19.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



The Jeff Panacloc Company – Jeff Panacloc - Spettacolo

Mercoledì 12 febbraio 2025 alle 20:30.

Giovedì 13 febbraio 2025 alle 20:30.

Venerdì 14 febbraio 2025 alle 20:30.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Glitter by Ruhl, Spettacolo

Venerdì 21 febbraio 2025 alle 19:45.

Venerdì 14 marzo 2025 alle 19:45.

Sabato 29 marzo 2025 alle 19:45.

Venerdì 4 aprile 2025 alle 19:45.

Venerdì 18 aprile 2025 alle 19:45.

Venerdì 16 maggio 2025 alle 19:45.

Venerdì 6 giugno 2025 alle 19:45.

Cabaret - Casino Barrière Le Ruhl

1, Promenade des Anglais



Cantates à Saint-Paul - Concerto

Domenica 23 marzo 2025 alle 15:30.

Domenica 29 giugno 2025 alle 15:30.

Domenica 16 novembre 2025 alle 15:30.

Eglise Saint-Paul

28 avenue de Pessicart



Les fausses confidences - Teatro

Giovedì 6 febbraio - 20:00

Venerdì - 7 febbraio - 20:00

Sabato 8 febbraio - 15:00

La Cuisine

155 Boulevard du Mercantour



Sensas by Ruhl- Spettacolo

Sabato 8 febbraio 2025 alle 19:45.

Sabato 8 marzo 2025 alle 19:45.

Venerdì 21 marzo 2025 alle 19:45.

Sabato 12 aprile 2025 alle 19:45.

Sabato 26 aprile 2025 alle 19:45.

Cabaret - Casino Barrière Le Ruhl Nice

1, Promenade des Anglais



Evasion, One man Show / One woman show

Représentations :

- Dimanche 16 mars - 16h30

- Vendredi 11 avril - 21h

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Carnevale di Nizza

Mercoledì 12 febbraio ore 16 - Le Grand Charivari de Richelmi - Gratuito

Venerdì14 febbraio ore 19 - Le grand Bal du Veglione à l’Opéra

Sabato 15 febbraio

Ore 13 - Journée de la Carnavalina GRATUIT

Ore 16 - Inauguration du Village du Carnaval GRATUIT

Ore 20,30 - Corso Carnavalesque illuminé d’ouverture

Domenica 16 febbraio

Ore 9 La Course des garçons de café GRATUIT

Ore 12 Le Carnaval des Frenchy

Martedì 18 febbraio ore 20,30 - Corso Carnavalesque illuminé

Mercoledì 19 febbraio ore 14,30 - Bataille de fleurs

Giovedì 20 febbraio ore 18 - Nocturne du Village du Carnaval GRATUIT

Sabato 22 febbraio

Ore 14,30 - Bataille de fleurs

Ore 20,30 - Corso Carnavalesque illuminé

Domenica 23 febbraio ore 14,30 - Corso Carnavalesque de jour

Martedì 25 febbraio ore 20,30 - Corso Carnavalesque illuminé - «Les étudiants fêtent Carnaval » con la partecipazione della FACE 06

Mercoledì 26 febbraio ore 14,30 - Bataille de fleurs

Giovedì 27 febbraio or5e 18 - Nocturne du Village du Carnaval - gratuito

Venerdì 28 febbraio ore 20,30 - Lou Queernaval - gratuito

Sabato 1° marzo

Ore 14,30 - Bataille de fleurs

Ore 20,30 - Corso Carnavalesque illuminé

A seguire - festa di chiusura, abbruciamento del Re e fuochi d’artificio - gratuito

Domenica 2 marzo ore 10 - Grand bain du Carnaval - gratuito