Oggi pomeriggio a Nizza l'incontro bilaterale italo-francese, questa mattina il Ministro Tajani ha fatto visita al Principe di Monaco (Foto e Video)

E’ iniziata nella tarda mattinata di oggi, la visita del vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani in Costa Azzurra. In attesa dell’incontro a Palazzo Massèna a Nizza con il Ministro per l’Europa e gli Affari Esteri della Repubblica francese, Jean-Noël Barrot, ha fatto visita insieme al Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, al Principe Alberto di Monaco.

L’incontro dil’occasione per fare il punto sulle relazioni bilaterali tra Italia e Francia, discutere delle principali crisi internazionali e guardare alle prossime scadenze europee e multilaterali. Successivamente all’incontro, il Ministro Tajani presiederà alle 16 la seconda riunione del Comitato di cooperazione frontaliera franco-italiano (CCF), istituito al fine di incoraggiare lo sviluppo di progetti locali e rimuovere gli ostacoli alla cooperazione di confine.

Questa mattina, arrivato in aereo a Nizza, Tajani ha incontrato il Presidente del Piemonte e, insieme hanno raggiunto il palazzo del Principe, dove si sono fermati prima di ripartire per Nizza.

Il CCF è stato lanciato a Torino il 31 ottobre 2023 e riunisce rappresentanti delle amministrazioni centrali e locali, parlamentari e organismi di cooperazione transfrontaliera. Il secondo appuntamento di Nizza rappresenta l’occasione per esaminare più da vicino i progetti sviluppati dopo Torino, in particolare nei settori della mobilità, dell’ambiente, dell’istruzione e della sanità.

Alla riunione di oggi pomeriggio sarà presente anche l’assessore regionale ai rapporti con i lavoratori frontalieri e ai trasporti, Marco Scajola, in rappresentanza della Regione Liguria.