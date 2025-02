Nizza: cinquemila occhi sulla città. Visite guidate al Centro di Supervisione Urbana

Il Centro di Supervisione Urbana (CSU) di Nizza, che ha aperto i battenti nel 2010, è stato il primo in Francia ed ha permesso alla Polizia Municipale di sviluppare strumenti innovativi a disposizione dei suoi agenti per garantire la sicurezza dei cittadini.



Attualmente il centro “osserva” e “gestisce” le immagini provenienti da oltre 5.000 telecamere collegate, operative sette giorni su sette e 24 ore su 24, grazie ai cento operatori che si alternano.



Sono tanti ad essere curiosi ed a voler conoscere come funziona questo centro nevralgico gestito dalla Polizia Municipale: ora questa legittima curiosità é soddisfatta!

Il Centro di supervisione urbana riapre le proprie porte in modo che tutti possano scoprire un sistema unico che è al servizio dell’intera comunità.

Quanti desiderano partecipare a una delle visite programmate possono registrarsi direttamente sul sito http://visitecsu.nice.fr e scegliere una delle date proposte.



Per un’ora e mezzo, a gruppi di quindici persone , i visitatori potranno familiarizzare con le nuove tecnologie sviluppate all'interno della CSU. Avranno anche l'opportunità di saperne di più sul futuro Hôtel des Polices in cui verrà allestito un modernissimo centro di ipervisione, unico in Europa.



Informazioni pratiche :

Ingresso gratuito previa registrazione richiesta su http://visitecsu.nice.fr

Presentazione obbligatoria di un documento di identità in loco

Telefoni cellulari vietati durante la visita

Indirizzo : 5/7 place du Général de Gaulle – 06100 Nice

Accesso in tram: Linea 1 – fermata "Liberation"