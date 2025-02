È tempo di Quaresima, gli orari delle messe nella diocesi di Monaco

La Quaresima è un tempo prezioso, di 40 giorni, durante il quale i fedeli cattolici di tutto il mondo si preparano alla solennità della Pasqua. Riprende simbolicamente i 40 anni trascorsi nel deserto dal popolo ebraico all'uscita dall'Egitto, prima di entrare nella Terra promessa, così come i 40 giorni nel deserto di Gesù, dove fu tentato dal demonio. È segnato specialmente dal digiuno, dalla preghiera e dall'elemosina.



La Quaresima inizia il Mercoledì delle Ceneri, questa volta mercoledì 5 marzo. Gli orari di tutte le messe della diocesi, con l'imposizione delle Ceneri per i fedeli, si trovano in allegato.

Quaresima online: «la quaresima con i santi»



Come negli anni precedenti, ogni giorno viene proposto un breve video di meditazione, della durata di circa tre minuti, su tutti i social network della diocesi (YouTube, X -Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok), in collaborazione con i fratelli domenicani della Provincia di Tolosa. (https://www.dominicains.com)



Fratelli dominicani partecipanti:



Fr. Antoine ODENDALL, del convento di Marsiglia (la santità)

Fr. Charles DESJOBERT, del convento di Parigi (Bx Pier Giorgio Frassati)

Fr. Aimeric JARDIN, del convento di Tolosa (St Augustin)

Fr. Gilbert NARCISSE, del convento di Bordeaux (Santa Elisabetta della Trinità)

Fr. Jacques AMBEC, del convento di Tolosa (St Jean de Porrès)

Fr. François DAGUET (Santa Caterina da Siena)

Fr. Paul-Dominique de MALLET (Santa Maria Maddalena)



Giornata di raccoglimento dei laici



Come ogni anno per l'entrata in quaresima, la diocesi propone una giornata di ritiro. Quest'anno si terrà sabato 8 marzo 2025, presso la scuola FANB Rocher. Sarà predicata da Mons Emmanuel GOBILLIARD, vescovo di Digne.



Tema: Rafforzare la nostra speranza per entrare nella gioia

Programma:

• 9:00: Benvenuto

• 9:30: Conferenza 1

• 10:30: Tempo personale e possibilità di confessarsi

• 11.30: Conferenza 2

• 12:30: Pranzo in refettorio

• ore 14:00: Conferenza 3 (Monsignor David)

• 15:00: Tempo personale e adorazione del Santissimo Sacramento

• 16:00: Merenda

• 16.30: Conferenza 4 (Mons David)

• 17h20: Ufficio dei Vespri

• ore 18:00: Messa nella cattedrale. 1 o Domenica di Quaresima e appello decisivo dei catecumeni che saranno battezzati nella notte di Pasqua. Presieduta e predicata dal vescovo David.

Orari delle messe del mercoledì delle ceneri

- Parrocchia della Cattedrale

18h (cappella della Misericordia)

- Parrocchia di Santa Devota

7.45 / 12.30 / 18.00 / 19.30

- Parrocchia di Saint-Charles

8.30 / 18.30

- Cappella delle Carmelitane

ore 11.00/18.30

- Parrocchia di San Martino/ Sacro Cuore

8.15/ 18.30 (Sacro Cuore)

ore 11:00 (San Martino)

- Parrocchia di San Nicola

ore 12.30 / 18.00

- Chiesa di Beausoleil

ore 12.30 / 18.00

- Chiesa di Cap-d'Ail

ore 18