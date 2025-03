La marca di cosmetici giapponese Decorté trova casa alle Terme Marine di Monte-Carlo

Dopo aver conquistato i cuori dei clienti nel 2023 in occasione di un pop-up, il marchio giapponese di cosmetici Decorté fa ormai parte integrante dell'offerta ultra-esclusiva di trattamenti di bellezza proposti dalle Thermes Marins Monte-Carlo. Questo a fianco del marchio svizzero La Prairie e per l'acconciatura il salone Rossano Ferretti. Dall'inizio del 2025, tre trattamenti «star» di Decorté completano la carta delle Thermes Marins Monte-Carlo, che uniscono più che mai innovazione e know-how in materia di benessere.



Dal gennaio 2025, le Thermes Marins Monte-Carlo accolgono il marchio giapponese Decorté. Una collaborazione che fa seguito al pop-up proposto nel 2023 nel cuore dell'emblematica spa del Gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer, e che ha riscosso un grande successo presso la clientela monegasca e straniera. Con le sue cure delicate, intimamente legate ai rituali ancestrali giapponesi e al benessere del KI, l'energia vitale che percorre il corpo, Decorté unisce tecniche di massaggio tradizionali giapponesi e competenza occidentale.



Tre «rituali» firmati Decorté sono ora dispensati alle Thermes Marins Monte-Carlo:

Il Trattamento Viso Luminosità del Teint, che avvolge la pelle e rivela istantaneamente la luminosità e la morbidezza del viso, del décolleté e delle mani. La pelle è intensamente idratata, luminosa, ringiovanita e luminosa di vitalità - 60' - 230 euro

Il Trattamento Rigenerante e Rivitalizzante, l'ultimo trattamento anti-età, che dona vitalità, luminosità e compattezza alla pelle, per un effetto lifting - 90' - 310 euro

Il Trattamento Viso Uomo, che idrata e rivitalizza, per una carnagione luminosa - 60' - 230 euro



A questi tre rituali, si aggiunge la vendita di tre linee di prodotti al salone di estetica, oltre che del trucco. Sono disponibili creme, lozioni per il corpo, fondotinta, polveri per il viso, oli struccanti, sieri e altre maschere purificanti per prolungare il relax a casa.

Les Thermes Marins Monte-Carlo: un savoir-faire eccezionale

Con ben 6.600 metri quadrati, distribuiti su quattro livelli e interamente dedicati al benessere, alla bellezza e alla salute preventiva, le Terme Marine di Monte-Carlo rispondono a tutti i desideri e a tutte le esigenze degne del Grand Art de Vivre Façon Monte-Carlo. Grazie a un team di esperti multidisciplinari e a uno scenario tecnologico unico, dotato di attrezzature ultramoderne di ultima generazione, le Thermes Marins Monte-Carlo offrono una vera parentesi di lusso e healthy, in una cornice idilliaca affacciata sul Mediterraneo.

Bellezza, dimagrimento, rilassamento, anti-invecchiamento, salute o prestazioni: i trattamenti su misura delle Thermes Marins Monte-Carlo sono completamente personalizzati, per una cura a 360 gradi. Dalla spa per capelli al salone estetico, passando per la sala fitness, la piscina o il solarium, senza dimenticare il ristorante sano e goloso L'Hirondelle, le Thermes Marins Monte-Carlo sono un luogo eccezionale, una vera ode ai benefici marini e al clima mediterraneo.