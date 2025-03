L'Oroscopo di Corinne dal 28 febbraio al 6 marzo

ARIETE: Un Marte arlecchino e birichino renderà le giornate infuocate, rigurgitanti di problemini e di improvvisate, comprese delle decisioni da prendere riguardo una questione spettante voi o familiari. Rammentate di ritagliare un po’ di spazio per il trastullo, non trascurate la salute e alzate la guardia con tutto ciò che concerne lavoro e valute. Un congiunto abbisognerà altresì di consigli o di cure. Domenica adatta agli spostamenti o a manifestazioni allegoriche.

TORO: La settimana risulta essere talmente impegnativa dal rendervi nervosetti e permalosetti ma, al trotto o al galoppo, arriverà un Saturno in vena di avvenenze e talmente bonaccione dal porgere su piatti d’argento la soluzione di un tormentone. Apprestatevi inoltre a delle sorpresine, un partner da accontentare, dei conteggi da far quadrare, dei programmini dilettevoli, un incontro assai casuale e un accadimento a dir poco sensazionale. Domenica godereccia.

GEMELLI: Nel carnevale di questa buffa esistenza di maschere ne avete incrociate tante ma adesso starà a voi saper distinguere la sincerità dall’impostura andando oltre quelle apparenze che spesso ingannano. Un Giove bonaccione concederà invece le proprie grazie consentendo, a qualche nativo, di riprendersi dopo le trascorse batoste e di guardare fiduciosamente all’avvenire. Tassativo star su con il morale, curare un acciacchino e organizzare qualcosa di carino.

CANCRO: Come coriandoli le variopinte giornate voleranno lasciando esiguo tempo alla privacy e alla pace. Con Marte congiunto al Sole vi sentirete più pimpanti anche se basterà un nonnulla a farvi andare nel pallone ma, da buoni figli della Luna, a seguito di un bel comunicato, riprenderete imperterriti a credere e sperare. Un corruccio potrebbe provenire da un figliolo, da un mezzo meccanico, un versamento o un bisticcio familiare. Domenica allegrotta.

LEONE: Accantonate l’orgoglio e, se avete sbagliato, sappiate chiedere scusa affinché non si vengano a creare malintesi devoluti a minare un rapporto interpersonale. Di carne al fuoco ne sfrigolerà parecchia e starà unicamente a voi non farla bruciare mantenendo la calma, facendo una cosa per volta, dando il giusto peso alle cose e alle persone e rispettando le volontà di chi, pur non pensandola come voi, cercherà di scendere ad un compromesso. Sfilate a cui aderire.

VERGINE: Con Giove e Saturno che guardano in cagnesco converrà far della prudenza un baluardo, limitare le spese, guardarsi da mezzi marpioni e da chiunque faccia dell’invidia e della gelosia un baluardo. Sia in ambito professionale che affettivo avrete l’impressione di non venir capiti nell’equa dimensione oppure qualcuno, quasi senza che quasi ve ne accorgiate, tenterà di mettervi il bastone tra le ruote. Serate mirabolanti per chi festeggia il carnevale.

BILANCIA: Come stelle filanti i pensieri si intrecceranno arrecando un briciolo di confusione nella testa di chi abbisognerebbe di maggiori certezze. Purtroppo saranno proprio gli altri, con il loro atteggiamento, ad alimentare insicurezze o a minare quell’equilibrio effigiante vostro segno zodiacale. Però, dopo venerdì, vi riscatterete vedendo più chiaro in voi e sapendo come regolarvi conseguentemente. Riceverete un invito e nel week end vi divertirete. Allergie.

SCORPIONE: Siate indulgenti e speranzosi in quanto, dopo rogne, sbuffi e ostacoli sbucanti da tutte le parti, salirete sul carro del trionfo dando scacco matto sia alla sorte che a chiunque abbia tentato di ostacolarvi. Da buoni testoni vorrete andare in fondo ad una oscura questione ma anche qui, arrivando la giusta illuminazione, saprete perfettamente come regolarvi. Anche il benessere psicofisico migliorerà. Occhio soltanto a non strafare e siate parchi nel mangiare.

SAGITTARIO: Le bugie, in questo periodo, bisogna mangiarle ma anche smascherarle visto che qualcuno non ve la conterà giusta o si parerà dietro finte verità… Per il resto invece avrete modo di riscattarvi, gioire per un responso o un accadimento, tirare boccate di ossigeno o ricevere notizie rendenti il cuor contento. Se vi viene l’ispirazione provate a a sfidare la mimetizzata Dea bendata acquistando dei biglietti o mettendo al Lotto dei numeri che potrebbero essere vincenti.

CAPRICORNO: Le carnevalesche stelline faranno di tutto per procacciarvi giornate graziose, poi dipenderà da voi migliorarle imparando a vivere filosoficamente, soprassedendo sull’altrui stupidità, frequentando gente socievole, adoperandovi al massimo per far entrare nella altrui crapa dura che, se agite in un certo modo, è soltanto per il suo bene! Un anzianotto motiverà apprensione, uno sborso farà incavolare e una notizia gongolare. Cene o ritrovi a cui presenziare.

ACQUARIO: Il trigono di Giove sarà di ottimo auspicio al fine di ottimizzare le giornate a patto di non essere troppo polemici, accontentarvi di ciò che passa il convento, cercare una maggior intesa col partner, soprassedere su invidie o stoltezze e, se proprio vi trovate in difficoltà, aprite il cuore a chi saprà consolarvi e consigliarvi. Uno spizzico di fiacca invece andrà accreditato a forme influenzali, stress, sbalzi pressori o processi infiammatori. Domenica ridanciana e scherzosa.

PESCI: Con l’argentea Luna, che il 28 febbraio si fa nuova nella vostra costellazione, vivrete attimi controversi forse perché non saprete come agire nei confronti di un soggetto conturbante o forse perché, non essendo pienamente soddisfatti di come procedono le cose, andrete in tilt facilmente ma, in occasione del carnevale, accadrà qualcosa atto a risollevare il morale. Una scorpacciata di chiacchiere e tanta allegria sarà la miglior medicina per scacciar la malinconia.

E che le stelle, come coriandoli splendenti, portino ad ognuno dei meravigliosi momenti…