Intervento di Isabelle Berro-Amadei alla 58ª sessione del Consiglio dei diritti umani dell'ONU

Isabelle BERRO-AMADEÏ, Consigliere di Governo-Ministro delle Relazioni Esterne e della Cooperazione, è intervenuta nel quadro del Segmento ad alto livello della 58ª sessione del Consiglio dei diritti dell'uomo dell'ONU, attraverso un discorso preliminare registrato e trasmesso il 25 febbraio 2025.

In questa occasione, BERRO-AMADEÏ ha innanzitutto voluto riaffermare l'importanza che il Principato attribuisce al rispetto dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale, nonché l'impegno a favore degli scopi e dei principi delle Nazioni Unite.

Nel corso del suo intervento, il Consigliere-Ministro ha elogiato l'inestimabile lavoro dei meccanismi di inchiesta creati dal Consiglio dei diritti dell'uomo o in molti paesi e ha ricordato che i loro sforzi per documentare le violazioni dei diritti umani serviranno, a termine, a stabilire le responsabilità e lottare contro l'impunità.

BERRO-AMADEÏ ha inoltre evidenziato le grandi sfide internazionali che richiedono un'azione coordinata a livello mondiale, in particolare il cambiamento climatico, il degrado ambientale o il rapido sviluppo dell'intelligenza artificiale. In questo contesto, ha assicurato che il Principato manterrà il suo sostegno politico e finanziario al lavoro dell'Alto commissariato per i diritti umani per aiutarlo a far fronte a queste crisi e sfide.

Il Consiglio per i diritti umani, organo sussidiario dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, è la principale istanza delle Nazioni Unite competente in materia di promozione e protezione dei diritti umani. La 58ª sessione si tiene a Ginevra il 24 febbraio al 4 aprile 2025.