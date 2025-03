Saorge concorre per il titolo di "Villaggio preferito dai Francesi" di France Tv

SAORGE è stato selezionato dalla trasmissione "Le Village Préféré des Français" e rappresenta la regione Sud - PACA. Le votazioni sono aperte fino a venerdì 7 marzo a mezzanotte. L'appello è dunque "VOTA, fai votare! e eleggi SAORGE!". Come si può votare? Naturalmente per telefono al (00333) 32 45, ma anche online sul sito di France tv: https://participez.france.tv/quiz/1557314_56/.html scegliendo il n° 14.



Si tratta di un'opportunità importante per il villaggio e per il monastero, di essere messi in evidenza durante la trasmissione, al fine di far conoscere meglio Saorge e il suo patrimonio eccezionale. Questo permetterebbe di rafforzare l'attività turistica ed economica della Valle della Roya che è stata spesso messa a dura prova dalla tempesta Alex nel 2020. Quest'anno, inoltre, con la sospensione del Train des Merveilles (in partenza da Nizza) a causa dei lavori sulla rete SNCF, la stagione si annuncia piuttosto difficile.



È per questo che tutto il team del Monastero di Saorge si mobilita, insieme agli abitanti, e vi ringrazia molto calorosamente per i vostri voti. Non esitate a trasmettere l'informazione ai vostri aprenti ed amici.



Perché SAORGE merita di essere eletto «Villaggio preferito dei francesi»?



Aggrappato alle pendici della montagna, affacciato sulla valle del Roya, con le sue case verticali e colorate, i suoi vicoli medievali che si snodano, Saorge è un villaggio tanto atipico quanto accattivante. Il suo patrimonio è davvero eccezionale: il bellissimo monastero e il suo giardino terrazzato (ex convento francescano del XVII secolo), la sua chiesa parrocchiale, le sue 3 cappelle di penitenti, la sua chiesa romanica la Madone del Poggio, ma anche le sue piazze, i suoi lavatoi e fontane.



L'atmosfera che vi regna è al tempo stesso serena e gioiosa!

Completamente pedonalizzato, il villaggio è lontano dal trambusto del mondo ma molto vivo. Ha saputo mantenere la sua cordialità, il suo carattere accogliente e festoso: ci si incontra nei vicoli, ci si saluta, ci si scambia delle notizie, ci si installa alle terrazze dei suoi caffè-ristoranti per degustare deliziose specialità locali e godersi il sole.

Saorge è eccezionale, costruita su una roccia con esposizione al sole durante tutto il giorno. Lo stesso vale per il monastero, gioiello d'arte barocca, e il suo giardino inondato di luce, orientato a sud e ad est. Un'oasi di pace e contemplazione della natura selvaggia circostante-