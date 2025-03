Il Principato di Monaco modernizza i siti web delle rappresentanze diplomatiche

Nell'ambito della sua strategia di transizione digitale e del suo impegno a offrire servizi online modernizzati, la Delegazione interministeriale per la transizione digitale (DITN) ha accompagnato la riprogettazione dei siti internet delle rappresentanze diplomatiche del Governo principato come le Ambasciate, la Rappresentanza permanente presso il Consiglio d'Europa e la Missione permanente presso le Nazioni Unite a New York.

Un'esperienza utente ottimizzata

Progettati per offrire una navigazione fluida e intuitiva, i nuovi siti internet sono stati sviluppati in collaborazione con le parti interessate al fine di rispondere meglio alle aspettative degli utenti locali, dei residenti monegaschi all'estero e dei visitatori internazionali.

Grazie a una struttura semplificata e interfacce modernizzate, queste piattaforme consentono un rapido accesso alle informazioni essenziali, tra cui:

• Una panoramica sull'attività diplomatica e le notizie internazionali del Principato;

• Procedure amministrative (visti, passaporti, documenti ufficiali);

• Le risorse utili per i residenti monegaschi all'estero;

• Le informazioni per gli stranieri che desiderano conoscere meglio il Principato e i legami che lo legano al paese interessato.

Pensati per essere consultabili sia su computer che su smartphone, questi siti sono stati progettati per offrire una navigazione ottimizzata agli utenti.