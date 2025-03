Bellet Gourmand: due imperdibili giornate enogastronomiche a Nizza

Due date che è meglio segnarsi sul calendario: venerdì 28 marzo e sabato 29 marzo 2025 a Bellet, sulle alture di Nizza sono in programma due serate imperdibili: la passione per la musica, la gastronomia e il vino si incontreranno in una gioiosa celebrazione della cultura nizzarda.



L’occasione giusta per immergersi nell’autentico mondo nizzardo che ha quale obiettivo l’esaltazione delle prelibatezze gastronomiche e dei prestigiosi vini di Bellet.



Le serate del 28 e 29 marzo 2025, dalle 17,30 alle 22,30, offriranno un’esperienza sensoriale unica in formula aperitivo, in cui musica vivace e sapori autentici si fonderanno in un’atmosfera conviviale e festosa.





Ospiti d'onore, il duo Dous de Dous e Julia Ross, che inviteranno a ballare sulle note delle danze tradizionali e delle loro melodie coinvolgenti.

Un programma che è anche un invito a lasciarsi trasportare dalla magia della musica mentre si gustano le specialità della cucina nizzarda.

Alcuni talentuosi chef renderanno omaggio ai sapori autentici del territorio, proponendo un’accurata selezione di piatti tradizionali.



Vini di Bellet & storie di vigna

Le delizie gastronomiche saranno accompagnate da una raffinata degustazione dei vini di Bellet, che esprimeranno tutta la ricchezza del loro soleggiato territorio.

Intanto la Dieselle Compagnie racconterà e canterà storie sul vino, le vigne e la festa.



Programma

Venerdì 28 marzo 2025

La Boulisterie sarà presente con 2 campi di pétanque.

Presentazione di Gilles Roches.

Dalle 19 alle 22,30: balliamo con il Duo Dous de Dous!

Sabato 29 marzo 2025

La Boulisterie con 2 campi di pétanque.

Dalle 19 alle 22,30: serata musicale con Julia Ross, DJ.

Ore 18,30 e 20: spettacolo Belle Robe della Dieselle Compagnie.



Vini in degustazione

Saranno presenti i Domaine de Bellet, Crémat, Saint Jean, Collet de Bovis e Domaine de la Source.

Degustazione gratuita di tutti i vini di questi tre domini, acquistando un calice da degustazione personalizzato con il nome dell’appellazione Bellet.



I vini saranno inoltre disponibili all’acquisto nelle tre varianti bianco, rosso e rosato per accompagnare i piatti degli chef "Les Toques Brûlées".



I piatti degli chef

Christophe Cavani

Wrap de plancha de poulet et légumes Niçois au citron ;

Sardinade et ses trois sauces: Vierge au citron confit - Chimichurri - Basilic à l’ail confit.

David Graziani

Cromesquis d’effilochée de cochon & blettes, crème de lard

Julie Milici

Bao Bagnat

Florent Houget

Galette de pois chiche à la Bolognaise, Bœuf & aubergine

Cristian Perria & Emilie Nourry

Bar à pâtes, crème à la truffe - pesto de noix aux anchois - sauce tomate - stracciatella

Noëlle & David Faure

Lou Nissart Dog : pain brioché toasté - saucisse - pistou - crème de parmesan gratinée - mayonnaise aux anchois - moutarde à hot-dog

Ermanno Geria & Nicolas Mouth Boéri

Plizzata: ratatouille, olive, mozza - porchetta - mozza & pistou - fromage de chèvre, miel, roquette

Claire Verneil

Bar à crêpes aux agrumes : citron - beurre d’orange - amande & fleur d’oranger

Ludovic Gambini

Finger brioche feuilletée

Gaufre fourrée au choix