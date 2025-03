Vence: notti libere, ibride e vibranti. La programmazione delle Nuits du Sud 2025

Vence si prepara alle Nuits du Sud 2025 che, promette, saranno “libere, ibride e vibranti”.



Le Nuits du Sud 2025 con la programmazione appena comunicato confermano la proprio volontà di essere un evento di aggregazione, destinato ad accompagnare, ancora una volta, gli appassionati in un viaggio verso un orizzonte di grandi nomi e un universo di affascinanti scoperte, per un’odissea di emozioni indimenticabili.



La 28ª edizione del festival Nuits du Sud a Vence, in programma dal 10 al 19 luglio 2025, si articolerà in sei serate con una programmazione che promette di assicurare un’esperienza da vivere intensamente, con passione e insieme.



Il programma

10 luglio 2025: Sandra Nkaké - Deluxe

11 luglio 2025: The Gladiators - The Congos - Nèg’Marrons

12 luglio 2025: Def Mama Def - IAM

17 luglio 2025: Amadou & Mariam - Faada Freddy

18 luglio 2025: Kutu - Chinese Man

19 luglio 2025: PPJ - The Avener



Biglietti: a partire da 22€

Tariffa prevendita in numero limitato fino al 22 aprile incluso

Biglietteria online: www.nuitsdusud.com