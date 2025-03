Piove sul bagnato per le Ferrari in Cina. Le rosse di Leclerc e Hamilton, quinta e sesta al traguardo, insieme alla Alpine di Gasly, sono state squalificate dopo che sono state riscontrate irregolarità tecniche sulle loro monoposto.

Un colpo durissimo per il Cavallino, che aveva limitato i danni portando a casa 18 punti in ottica costruttori. Ancor di più in Giappone servirà una reazione immediata.