Rinforzo stagionale per Taxi Monaco

Da oggi, 28 taxi stagionali integrano la flotta di Taxis de Monaco per far fronte all'afflusso della stagione estiva e ai grandi eventi futuri che segnano la vita del Principato. Selezionati in seguito all'invito a presentare candidature pubblicato sul Journal de Monaco nell'ottobre 2024, questi autisti beneficiano di un'autorizzazione d'esercizio di sei mesi.

La flotta complementare è 100% elettrica per rispondere alle esigenze di riduzione dei gas a effetto serra e come negli anni precedenti, questi veicoli bianchi, facilmente identificabili, assicureranno le corse intramurali (forfait senza attesa né traffico a 18€) e verso i comuni limitrofi (forfait senza attesa né traffico a 25€).

In caso di forte affluenza constatata dal sistema di gestione delle corse, potranno anche farsi carico delle corse a destinazione tra Menton e Nice Ville.

Durante i grandi eventi monegaschi, potranno anche essere mobilitati per prenotazioni all'aeroporto, alla stazione di Nizza o a Nizza città, tutto il giorno e tra le 5 e le 9 gli altri giorni della stagione.

Il dispiegamento della flotta elettrica avviene in tre ondate: 8 taxi stagionali dal 1o aprile al 30 settembre, 10 taxi supplementari dal 15 aprile al 15 ottobre, e altri 10 rinforzi dal 1o maggio al 1o novembre, permettendo a tutta la flotta di essere presente tra il 1o maggio e il 30 settembre, periodo più frequentato. Per garantire un servizio ottimale, 11 eco-taxi circoleranno di notte (21h-5h) e almeno 7 di essi saranno disponibili 24h/24, 7d/7 chiamando il +377 93 15 01 01.