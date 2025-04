Saint Laurent du Var: ordinanza di divieto di balneazione e navigazione

Le spiagge di Saint-Laurent-du-Var restano off-limits per bagnanti e imbarcazioni a causa di un persistente problema di inquinamento, legato al malfunzionamento dell'impianto di depurazione locale.

Le restrizioni, inizialmente introdotte l'estate scorsa per la balneazione e poi estese alla navigazione a partire da gennaio 2025, resteranno in vigore almeno fino alla fine di aprile.



Non è la prima volta che le spiagge di questa località della Costa Azzurra devono affrontare divieti simili.

Le aree più colpite includono le spiagge Cousteau, Landsberg, des Goélands e des Flots Bleus, spesso soggette a misure restrittive.

Già nel 2020, la contaminazione da Escherichia coli aveva impedito lo svolgimento di un triathlon, con la causa attribuita sia all'impianto di depurazione sia ai sedimenti trasportati dal fiume Var.



Attualmente, il problema è nuovamente riconducibile all’impianto di depurazione gestito dalla società Serex su concessione di Eau d’Azur, controllata dalla Métropole Nice Côte d’Azur.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Nice Matin, Serex attribuisce l'inquinamento ai ritardi della Métropole nel sostituire le membrane filtranti essenziali per il trattamento delle acque reflue.



Tuttavia, la Métropole respinge queste affermazioni e incolpa Serex per i malfunzionamenti dell'impianto.

Un comunicato ufficiale ha rivelato che i controlli effettuati a dicembre 2024 hanno mostrato discrepanze tra i dati riportati dall'operatore e la reale qualità dell'acqua scaricata in mare.

Inoltre, la Métropole ha denunciato Serex alla Procura della Repubblica per presunte irregolarità, ipotizzando addirittura il rilascio intenzionale di acque contaminate in un'area protetta Natura 2000.



Per arginare il problema, la Métropole ha annunciato che il rinnovo delle membrane filtranti sarà completato entro la fine di aprile 2025.

Nel frattempo, il contratto di gestione dell’impianto, attualmente in mano a Serex e che scadrà il 15 aprile e sarà affidato alla società Suez nell’ambito del progetto Haliotis 2.



Al momento, Serex non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale sulla vicenda.