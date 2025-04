Nizza: "Sirene e meraviglie. Popoli dei mari" al Museo Internazionale di Arte Naïf

In occasione dell’Anno del Mare, il Museo Internazionale di Arte Naïf Anatole Jakovsky accoglie il pittore, disegnatore e incisore Pascal Héranval, le cui opere dialogano con le collezioni del museo raffiguranti sirene, yemanjas e altre meraviglie legate ai popoli dei mari.



Il titolo della mostra è “Sirènes et merveilles. Peuples des mers" e potrà essere visitata fino al 21 settembre 2025.



L’esposizione esplora i legami tra arte naïf, arte brut e arte singolare nell’ambito dell’arte contemporanea. Piuttosto che trattare queste categorie come compartimenti stagni, la mostra ne mette in luce le connessioni, influenze reciproche e convergenze.

Una domanda guida il percorso espositivo: l’arte contemporanea trae ispirazione dalle pratiche autodidattiche e dalle tradizioni popolari?



Per rispondere, il museo propone un dialogo tra le rappresentazioni delle sirene sudamericane e i paesaggi colorati con l’universo unico di Pascal Héranval.

E’ inoltre l’occasione per presentare una ricca collezione di opere sudamericane, in particolare brasiliane, acquisite da Anatole Jakovsky, tra cui quelle di Iracema, Crisaldo Morais, Ivonaldo, Figueiredo, Lacerda e altri grandi nomi dell’arte naïf brasiliana.



Oltre alle opere permanenti, l’esposizione include un progetto in corso: "La Baia degli Angeli".

L’artista tornerà periodicamente per continuare il suo lavoro, offrendo al pubblico l’opportunità unica di assistere alla creazione di un’opera in divenire, influenzata dalle maree dell’ispirazione e dagli scambi con i visitatori.



Programma delle attività didattiche e visite guidate

Sabato 12 aprile 2025 - Laboratorio di arte postale sulle sirene

Giovedì 17 aprile 2025, ore 10 - Laboratorio "Le sirene e le loro leggende" (bambini 6-10 anni + genitori)

Giovedì 17 aprile 2025, ore 15,30 - Laboratorio "Cartografare le meraviglie dei mari" (bambini 11-15 anni e genitori)

Sabato 26 aprile 2025 - Visita guidata per tutti

Sabato 17 maggio 2025 - Visita guidata speciale con presentazione di un'opera creata dagli studenti dell’Unità di insegnamento elementare autismo nell’ambito del progetto "La classe, l’opera". In serata, visita speciale per la Notte Europea dei Musei.

Museo Internazionale di Arte Naïf Anatole Jakovsky

Il museo offre un panorama unico della pittura naïf dal XVIII secolo ad oggi, con opere provenienti anche dal MNAM/CCI Pompidou.

Tra gli artisti esposti: Bauchant, Bombois, Vivin, Séraphine, Rimbert, Lefranc, Rabuzin, Ivan e Josip Généralic, Lackovic, Grandma Moses, O’Brady, Haddelsey, Ligabue, Vivancos, il Doganiere Rousseau e molti altri.



Il Museo Internazionale di Arte Naïf Anatole Jakovsky si trov a Nizza nel Château Sainte-Hélène in Aavenue de Fabron 23.