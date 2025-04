Diplomazia: nel Principato nuovi ambasciatori da Malesia, Austria, Honduras e Guinea

Giovedì 3 aprile, Marie-Catherine CARUSO-RAVERA, Direttore delle Relazioni Diplomatiche e Consolari, ha ricevuto durante un pranzo organizzato presso l'hotel Hermitage S.E. Datuk Eldeen Husaini BIN MOHD HASHIM, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Malesia; S.E. Barbara KAUDEL-JENSEN, Ambasciatrice Straordinaria e Plenipotenziaria della Repubblica d'Austria; S.E. Luis Alberto POSADAS ALFARO, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica dell'Honduras; S.E. Senkoun SYLLA, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica di Guinea.

I diplomatici hanno presentato, in mattinata, le loro lettere credenziali a S.A.S. il Principe Sovrano.

Laureato in giurisprudenza presso l'Università di Sheffield Hallam (Regno Unito) e diplomato in amministrazione pubblica presso il National Institute of Public Administration della Malesia, Datuk Eldeen Husaini BIN MOHD HASHIM è entrato nel Ministero degli Esteri della Malesia nel 1998 in qualità di redattore. Ha fatto carriera nel corso degli anni, diventando secondo segretario all'ambasciata della Malesia a Tokyo (Giappone) nel 2003, poi ministro consigliere presso l'Alto commissariato della Malesia a Canberra (Australia) nel 2010 e infine console generale della Malesia a Mumbai (India) nel 2014. Cinque anni dopo, diventa ambasciatore della Malesia in Cambogia. Dal 2024 è ambasciatore della Malesia in Francia e in Portogallo.

Dopo una laurea in scienze politiche presso l'Università libera di Bruxelles (Belgio), un Master in affari europei presso il Collegio d'Europa, un Master in amministrazione pubblica presso la Scuola nazionale di amministrazione e una carriera nel settore privato, Barbara KAUDEL-JENSEN entra nel Ministero federale austriaco per gli affari europei e esteri nel 2004. Nel 2011 è stata promossa a capo della missione austriaca presso la NATO, dove ha ricoperto diversi incarichi, principalmente all'estero presso la Rappresentanza permanente dell'Austria presso l'Unione europea e le Nazioni Unite. Nel 2017 è stata consigliera per gli affari esteri ed europei del cancelliere federale presso la cancelleria federale e dal 2020 Direttrice generale per l'Unione europea, gli affari internazionali e generali.

Laureato in giurisprudenza presso l'Università Nazionale Autonoma dell'Honduras (UNAH), S.E. Luis Alberto POSADAS ALFARO è stato assessore presso la Proveeduría General de Honduras dal 1984 al 1986 prima di specializzarsi nella consulenza legale in diritto civile e commerciale, Rappresentanza nei tribunali honduregni e gestione di affari legali per clienti nazionali e internazionali all'interno della sua società Bufete Posadas y CIA. Nel 2023 è nominato ambasciatore dell'Honduras in Francia.

Diplomatico di carriera, Senkoun SYLLA ha più di 25 anni di esperienza nella diplomazia e nelle relazioni internazionali. Entrato nel Ministero degli Affari Esteri della Guinea nel 2000, ha ricoperto diversi incarichi prima di essere nominato all'Ambasciata della Guinea a Pechino (Cina), in un primo tempo come Consigliere politico, economico e

culturale, poi come Incaricato d'affari. Dal 2013 al 2022 è stato Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica di Guinea in Giappone, Singapore, Australia, Nuova Zelanda, Fiji, Filippine e Corea del Sud. S.E. Mr. Senkoun SYLLA è stato decorato dall'Imperatore del Giappone nell'Ordine del Sole Nascente Raggio d'Oro e d'Argento.