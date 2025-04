Diplomazia, nel Principato nuovi ambasciatori da Gabon, Giordania, Paraguay e Tunisia

Martedì 1 aprile, Isabelle BERRO-AMADEI, Consigliere di Governo-Ministro delle Relazioni Esterne e della Cooperazione, ha ricevuto durante un pranzo organizzato all'hotel Hermitage S.E. Marie-Edith TASSYLA-YE-DOUMBENENY, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica gabonese; S.E. Leena AL-HADID, Ambasciatrice straordinaria e plenipotenziaria del Regno hascemita di Giordania; S.E. Cynthia FILARTIGA-LACROIX, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica del Paraguay e S.E. M. Dhia KHALED, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica tunisina.

I diplomatici hanno presentato, in mattinata, le loro lettere credenziali a S.A.S. il Principe Sovrano.

Titolare di un master in lettere in civiltà spagnole (Università di Parigi XIII-Villetaneuse) e di un diploma di studi superiori specializzati (DESS) in scienze politiche (Scuola degli Alti Studi Politici di Parigi), S.E. Marie-Edith TASSYLA-YE-DOUMBENENY è entrata a far parte del Ministero degli Affari Esteri gabonese nel 2000 come Incaricata di studi presso il Segretariato Generale della Commissione nazionale della francofonia. Dopo un'esperienza all'estero come consulente culturale presso l'ambasciata del Gabon in Belgio dal 2005 al 2008, è stata nominata ambasciatrice, direttore del protocollo nel luglio 2008, poi Consigliere incaricato delle questioni multilaterali del Ministro degli Affari esteri nel 2010 e infine distaccata in Etiopia come Ambasciatrice. Nel luglio 2015 è stata nominata ambasciatrice del Gabon in Kenya e Tanzania, nonché rappresentante permanente presso l'Unione africana, la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Africa (CEA) e il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente. Dal 2017 al 2019, S.E. la sig.ra Marie-Edith TASSYLA-YE-DOUMBENENY ha occupato il posto di Segretaria Generale del Ministero degli Affari Esteri del Gabon. È ambasciatrice in Francia dal 22 gennaio 2024.

Dopo una laurea in diritto generale presso l'Università di Giordania, S.E. la sig.ra Leena AL-HADID è entrata a far parte del Ministero degli Affari esteri giordano nel 1995 dove ha ricoperto varie funzioni. Responsabile diplomatico dei diritti umani presso la missione della Giordania presso le Nazioni Unite a Ginevra dal 2004 al 2006, Successivamente è stata Vice Direttrice del Servizio dei Diritti Umani e della Sicurezza Umanitaria fino al 2009 prima di essere promossa a Vice Console Generale presso il Consolato Generale della Giordania a Dubai dal 2009 al 2014, quindi Direttore delle Relazioni Internazionali del Dipartimento degli Affari Organizzazioni del Ministero degli Affari Esteri. Dal 2018 al 2022, S.E. Leena AL-HADID è stata ambasciatrice della Giordania in Austria e ambasciatrice non residente nella Repubblica Ceca, in Ungheria e in Slovenia.

S.E. Cynthia FILARTIGA-LACROIX, titolare di una laurea in lingua francese, si è laureata presso l'Accademia Diplomatica e Consolare del Paraguay. Ha anche una laurea in amministrazione pubblica presso l'Ecole Nationale d'Administration (ENA) e un master in pianificazione nazionale dell'Instituto de Altos Estudios Estratégicos (IEAE) del Paraguay. Alle sue posizioni di Direttrice dell'Europa (1998-1999), delle Americhe (2004-2009), della Cooperazione Internazionale (2016-2021) e di Direttore Generale della Politica Bilaterale (2022) presso il Ministero degli Affari Esteri del Paraguay si aggiungono esperienze all'estero, tutte nel continente sudamericano: Prima Segretaria all'Ambasciata del Paraguay in Colombia (2000-2004), Consigliere presso l'Ambasciata del Paraguay in Argentina (2009-2013) e Ministro presso l'Ambasciata del Paraguay in Brasile (2013-2015).

Titolare di un master in diritto privato della Facoltà di Giurisprudenza di Tunisi 1 e di un diploma di studi approfonditi (DEA) in scienze giuridiche, S.E. Sig. Dhia KHALED ha iniziato come Consigliere degli Affari esteri nel 1997. Vice capo della missione all'ambasciata tunisina a Nuova Delhi (India) dal 2001 al 2005, è stato poi consigliere economico e incaricato d'affari dell'ambasciata tunisina a Madrid (Spagna) dal 2009 al 2014, quindi ambasciatore della Tunisia in Cina e non ambasciatoreResidente in Vietnam, Cambogia, Corea del Nord, Laos e Mongolia dal 2016 al 2021. Dal gennaio 2024 è ambasciatore della Tunisia in Francia, delegato permanente presso l'UNESCO e rappresentante permanente presso l'Organizzazione internazionale della francofonia (OIF).