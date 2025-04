I ristoranti in pole position al Formula 1 Tag Heuer Grand Prix de Monaco

Ogni anno, Formula 1 Tag Heuer Monaco Grand Prix porta un'energia incredibile in tutto il Principato. Tra prove, qualifiche e gare, c’è sempre qualcosa di emozionnante! Ma la leggenda di questo evento sportivo si scrive anche lontano dall'asfalto: un'eccezionale sinfonia gastronomica orchestrata dai ristoranti di Monte-Carlo Société des Bains de Mer, contribuisce a rendere questa corsa ancora più iconica.

Qualche consiglio, tante esperienze top: ecco la nostra selezione gourmet, divisa in 6 atmosfere uniche per vivere questo evento elettrico e unico con gusto.

#1 - Hôtel de Paris Monte-Carlo: alta gastronomia tanto a pranzo come a cena

Le Louis XV - Alain Ducasse all'Hôtel de Paris, Le Grill, Em Sherif, Il Bar Américain. I ristoranti del nostro palace offrono una deliziosa parentesi lungo tutto il percorso del Gran Premio di Monaco. Gli aficionados che vogliono continuare a tener d'occhio la pista non potranno che gioirne; potranno approfittare di un pasto gastronomico con vista sulla corsa automobilistica dalla Terrazza del Louis XV - Alain Ducasse dell'Hôtel de Paris. Quest'ultima accoglierà il Café de Paris Monte-Carlo durante i lavori in corso presso il Café de Paris. Lassù all'ottavo piano dell'Hôtel de Paris Monte-Carlo, il ristorante stellato le Grill non è da meno: il suo panorama eccezionale offre una vista unica sul circuito ! Per quanto riguarda il Bar Américain, con la sua abituale atmosfera jazzy e ovattata, si caratterizza per un carattere più frenetico: che sia per pranzo, cena, o semplicemente per un drink, durante il Gran Premio di Monaco si tratta di un passaggio obbligato !

#2 - Atmosfera lussuosa & elegante all'Hôtel Hermitage Monte-Carlo

I ristoranti dell'Hôtel Hermitage Monte-Carlo coniugano a meraviglia la loro atmosfera calma con l'effervescenza dell'evento. Ci si può andare per degustare un menu leggero, fresco e goloso al ristorante stellato Yannick Alléno. Il must: un pranzo sulla terrazza del ristorante. Con la sua vista panoramica, è un luogo assolutamente privilegiato per non perdersi un solo momento della corsa !

Non perdetevi una visita indimenticabile a l'Abysse Monte-Carlo, il nuovo ristorante gourmet giapponese di Yannick Alléno. Lasciatevi trasportare dal mondo dello chef Yasunari Okazaki attraverso un'eccezionale cucina giapponese!

E per riprendersi dalle relative emozioni, potete regalarvi una pausa più intima al Limùn, ristorante elegante ed estremamente affascinante, nel cuore della lobby Beaumarchais dell'hôtel. L'occasione giusta per degustare un gran bel caffè o pranzare per prepararsi già a riprendere il filo del Gran Premio di Monaco. A due passi dall'Hôtel Hermitage Monte-Carlo, square Beaumarchais, un punto vendita effimero propone una carta di snacking e bevande da asporto, per restare sempre vicini all'evento sportivo !

#3 - Godetevi il Gran Premio di Monaco all'Amazónico Monte-Carlo!

Festeggiate l'apice del glamour e dell'eccitazione nel cuore di Monte-Carlo! Da giovedì a domenica, durante il Gran Premio di Monaco, l'Amazónico Monte-Carlo vi invita a trascorrere serate indimenticabili. Godetevi il nostro ambiente tropicale unico, la nostra deliziosa cucina latino-americana e un'esperienza senza precedenti.

Ogni sera, scoprite un programma esclusivo con un'eccezionale formazione di DJ, pronti a infiammare la pista da ballo con emozioni forti. Lasciatevi trasportare da ritmi vibranti in un ambiente magico, dove la festa non si ferma mai.

#4 - Deliziosi itinerari gastronomici al Blue Bay Marcel Ravin

Il ristorante a due stelle del Monte-Carlo Bay Hotel & Resort accoglie i buongustai con una poetica partitura culinaria, a metà tra il creolo e il mediterraneo, presentata dallo Chef Marcel Ravin. Da mercoledì 21 a domenica 25 maggio, lo Chef proporrà menù speciali, con la possibilità di abbinare vino e cibo. È un'occasione per allontanarsi dall'eccitazione dell'ippodromo per una cena che risveglia i sensi. Nella sala da pranzo con vista sulla cucina o sulla terrazza con vista sul Mediterraneo, un altro dei ristoranti stellati Michelin del resort garantisce un pasto gustoso.

#5 - Il Café de Paris Monte-Carlo nel cuore del circuito

La brasserie della Monaco bene! Da 150 anni è il cuore pulsante di Monaco. Una brasserie iconica che celebrità e artisti, monegaschi e visitatori amano frequentare in ogni momento della giornata. Sulla Place du Casino, di fronte al circuito del Gran Premio di Monaco, vivere l’esperienza di gustare un pasto nel cuore dell’azione.

#6 - Tra adrenalina e gastronomia al Casino de Monte-Carlo

Monaco s'impone come una destinazione da vivere, e da vivere intensamente. E il Casino de Monte-Carlo, cuore pulsante del Principato di Monaco, ne è un lussuoso simbolo. Mentre i bolidi rombano là fuori, i ristoranti del casinò, il Salon Rose e il Train Bleu, vi propongono le loro carte dai colori e sapori multipli, della Costa Azzurra e altrove.

#7 - Caffè & pranzo fuori dal comune all'Hirondelle

L'Hirondelle, nella sua posizione privilegiata in seno alle Thermes Marins Monte-Carlo, è un ristorante tranquillo dove si può degustare una cucina sana e gustosa, con sullo sfondo la Rocca del Principato e il porto di Monaco. Durante il Gran Premio di Monaco, la terrazza dell'Hirondelle offre una vista spettacolare sull'uscita dal Tunnel, il rettilineo più rapido della corsa, e sulla successiva chicane. In questo ristorante dalla vista ineguagliabile, potete degustare menu nel contempo goloso e salutare: le caratteristiche fondamentali di una cucina che s'affida ai prodotti leggeri, gustosi e alla pesca sostenibile.

#8 - Le offerte alla carta del Monte-Carlo Beach

Con il Gran Premio di Monaco sullo sfondo, non perdetevi l'esperienza di una tavola eccezionale: Elsa, ristorante gourmet. Una cucina che abbonda di sensazioni e di sapori, da degustare in sala o sulla terrazza, con la sua vista panoramica sul grande blu.

E per quanto riguarda il Deck, vi offre il suo spirito brasserie in una cornice nel contempo chic e rilassata. Sul menu ? Une cucina che celebra il Mediterraneo e i prodotti del mare, con una deliziosa sfumatura italiana. In terrazza, tra le palme, il mare e la piscina olimpica, vi potreste (quasi!) dimenticare che, poco lontano, i migliori piloti al mondo fanno stridere i loro pneumatici sull'asfalto.

#9 - Un elegante Gran Premio di Monaco da Marlow: so chic, so British

Nel cuore di Mareterra, il nuovo quartiere di sei ettari strappati al mare, il café-lounge Marlow si evolve, accogliente e sofisticato, volendo anche un po’ eccentrico.

Ispirandosi ai suoi viaggi e al suo gusto per l'insolito, Lady Marlow ha immaginato un menù in cui la cucina tradizionale anglosassone viene maliziosamente reinventata. Qui ogni piatto è una conversazione tra il comfort dei classici e la sorpresa di colpi di scena audaci.

Durante ogni edizione della corsa, gli hotel del nostro Resort predispongono packages di grande qualità per farvi vivere l'esperienza l'esperienza imperdibile dello sport automobilistico sulla Costa Azzurra.