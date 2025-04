Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Appuntamenti imperdibili

53ª FIERA D’ARTE DI ANTIBES

Fino al 21 aprile - Esplanade du Pré des Pêcheurs – Antibes

Pubblico, collezionisti e architetti d’interni si riuniranno per ammirare le opere di creatori francesi e internazionali, capaci di sorprendere e suscitare emozioni intense. Mobili, gioielli, lampade, oggetti di curiosità e da collezione… Un’immersione nell’affascinante universo dell’eccellenza francese. Inoltre, sarà possibile visitare lo spazio Antibes Design & Métiers d’Art, dedicato agli artigiani e al loro straordinario savoir-faire, per scoprire le sinergie con gli artisti.



MARCHING BAND FESTIVAL

Dal 19 al 21 aprile - Antibes & Juan-les-Pins

Il weekend di Pasqua segna ufficialmente l’inizio della stagione ad Antibes Juan-les-Pins. La 4ª edizione del Marching Band Festival vedrà sfilate e concerti per tre giorni consecutivi. Sette gruppi, composti da 7 a 14 musicisti ciascuno, sfileranno per le strade in versione itinerante, regalando un’atmosfera festosa e coinvolgente.



Diversi

Tremplin jazz – 12e édition - Iscrizioni fino al 19 aprile



Teatro

Théâtre le Tribunal - 5 place Amiral Barnaud - Antibes

Ils exagèrent ! - Dal 17 al 19 aprile ore 20,30

Toque chef : spectacle enfants - Il 19 aprile ore 15



Antibéa - 15 rue Georges Clémenceau - Antibes

Démons - Il 18 & 19 aprile ore 20,30 - Il 20 aprile ore 16



Mostre

Galerie Seguin - "Regards" - Fino al 31 maggio - 4 rue du Docteur Rostan- Antibes

Décors colorés - fino al 30 aprile - Musée d’Archéologie – Antibes

Xavier. Chemins buissonniers - fino al 29 giugno - Musée Picasso – Antibes

Leurs majestés : homard et langouste - fino al 31 gennaio 2026 - Musée de la Carte Postale – Antibes



Visite Guidate

Le Vieil Antibes en anglais : sur demande,

Il Sentiero Costiero - Il 18 aprile ore 9,30



BEAUSOLEIL

Laboratori di scambio culturale

Tutto l'anno

Ateliers d'échanges,

Immeuble "Le Centre",

Salle Saint-Cyr



BREIL SUR ROYA

Laboratori di teatro: la valle degli dei

Fino al 18 aprile

Laboratori di teatro: la valle degli dei

chapelle de la Miséricorde, Place Brancion



CAGNES SUR MER

Racconto musicale “Pirata e Marinaio

Venerdì 18 aprile 2025.

Salle du Centre Culturel

28 avenue de Verdun



Salon du tatouage

Da sabato 19 a lunedì 21 aprile 2025.

Hippodrome de la Côte d'Azur

2 Bd JF Kennedy



Spuntino al cinema ” Signor Bout-de-Bois”

Lunedì 21 aprile 2025.

Cinéma Espace Centre

5 avenue de Verdun



CANNES

Visite guidée - Luxe, calme et volupté

Giovedì 17 aprile 2025

Horaire(s) :

16h

La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



Musique - Clélya Abraham

Les Jeudis du Jazz

Giovedì 17 aprile 2025

Horaire(s) :

19h30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



Concert - Cinema story

Venerdì 18 aprile 2025

Horaire(s) :

20h

Espace Miramar

35 rue Pasteur



Spectacle - Tous les risques n'auront pas la saveur du succès

Sabato 19 aprile 2025

Horaire(s) :

20h30

Théâtre Croisette - JW Marriott Cannes

50 boulevard de la Croisette

1-3 Rue Frédéric Amouretti



Salon et congrèsTout public

Flore Passion 2025

Exposition végétale

Da sabato 19 aprile 2025 a domenica 20 aprile 2025

au dimanche 20 avril 2025

Horaire(s) :

De 10h à 18h

Pointe Croisette

Square de Verdun

Boulevard de la Croisette - avenue de la reine Astrid



Spectacle - The Golden Voices Music Awards

Finale mondiale

Sabato 19 aprile 2025

Horaire(s) :

14h - finale

20h - cérémonie de remise des prix et concert

Espace Miramar

35 rue Pasteur



Visite guidée - Luxe, calme et volupté

Sabato 19 aprile 2025

Horaire(s) :

15h

La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



Danse - Théâtre du Corps - Pietragalla/Derouault Gisèlle(s)

Da domenica 20 aprile 2025 a lunedì 21 aprile 2025

au lundi 21 avril 2025

Horaire(s) :

18h00

Théâtre Claude Debussy

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



Animations - So Chic So Cannes

Vide-dressing tendance et glamour

Domenica 20 aprile 2025

Horaire(s) :

De 10h à 17h

hôtel Canopy by Hilton,

2 boulevard Jean Hibert à Cannes



Concert - Oratorio de Pâques

Lunedì 21 aprile 2025

Horaire(s) :

11h

Église Notre-Dame de Bon Voyage

2 rue Notre-Dame



Spectacle - La saga Molière

Compagnie Les Estivants

Martedì 22 aprile 2025

Horaire(s) :

19h30

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



Visite du quartier Oxford Terrefial

Mercoledì 23 aprile 2025

Horaire(s) :

14h

Villa Montrose - Archives historiques

9 avenue Montrose



Atelier - Éducation aux médias et à l'information

Mercoledì 23 aprile 2025

Horaire(s) :

15h

Médiathèque Noailles

1 avenue Jean de Noailles



Exposition - Luxe, calme et volupté

Fino a domenica 20 aprile 2025

Horaire(s) :

Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



Exposition - Vanuatu. La voix des ancêtres

Fino al 25 maggio 2025

Horaire(s) :

De décembre à mars :

De 10h à 13h et de 14h à 17h

(fermé les lundis)

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



Le temps du renouveau, Cannes 1944-1947

Fino a venerdì 6 giugno 2025

Dal lunedì al venerdì dalle 13,30 alle 17

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



Festival, Les jeudis du jazz

Fino a sabato 7 giugno 2025 ore 19,30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



CAP D'AIL

“Comedy Trip”

Spettacolo

Giovedì 10 aprile 2025 dalle 19:30 alle 21.

Théâtre Les Funambules

5 rue du Docteur Lyons - Maison des Arts



PRINTEMPS CAMELIAS - Conferenza

Fino al 17 Maggio 2025

Domenica 6 aprile dalle 10.00 alle 11.00 “I segreti dei semi” condotto da Eve Vernice, laboratorio di scoperta per bambini dai 6 anni in su (9 euro/partecipante - iscrizione obbligatoria)

Martedì 8 aprile dalle 18.30 alle 20.00 Voci poetiche, aperto a tutti (ingresso libero)

Domenica 13 aprile dalle 10.00 alle 12.00 “Alla scoperta dei pastelli” Laboratorio di pittura per adulti condotto dall'artista esposta Gianne de Genevraye, pittrice di giardini (20 euro/partecipante - iscrizione obbligatoria, numero limitato)

Giovedì 24 aprile dalle 18.30 alle 19.30 “Alla scoperta dei fiori commestibili e della professione di

Floricultrice”. Conferenza tenuta da Eve Vernice.

Aperto a tutti (9 euro/partecipante - iscrizione obbligatoria, numero di posti limitato)

Sabato 17 maggio 2025 dalle 14.00 alle 19.30 “Autori in giardino”, la 9ª edizione della

e “Notte dei musei”.

Aperta al pubblico (ingresso libero)

Villa Les Camélias

Avenue Raymond Gramaglia



Happy Hour – Club del libro - Conferenza

Martedì 10 giugno 2025 alle 19.

Médiathèque intercommunale

18 avenue Jean Mermoz



Au pays des jouets oubliés

Mercoledì 16 aprile 2025 dalle 15:30 alle 16:30.

Théâtre Les Funambules

5 rue du Docteur Lyons - Maison des Arts



CARROS

Sous nos pas, les rivières - Esposizione

Fino al 15 Giugno 2025

Centre International d'Art Contemporain

Place du Chateau - Château de Carros



ISOLA

SERATA STAND UP DEL TCHOUP COMEDY CLUB

Sabato 19 aprile 2025.

Bureau d'Information Touristique d'Isola 2000



Concerto dell’Orchestra della Baie des Anges

Sabato 19 aprile 2025 dalle 19 alle 23.

Concerto dalle 19.00 alle 21.00 seguito da DJ SET FRENCHIES PARTY - sul fronte neve

Isola 2000



Gymkhana: la grande corsa ad ostacoli

Competizione sportiva

Da sabato 19 a domenica 20 aprile 2025 dalle 10 alle 17.

Front de neige

Isola 2000



LE BROC

L’ogre en papier

Spettacolo

Giovedì 17 aprile 2025 alle 16.

Complexe les Arts d'Azur - Le Broc

12 rue des Jardins



LEVENS

Cheval de Pâques

Fino a sabato 19 aprile 2025

Orari di apertura il mercoledì e sabato dalle 14 alle 17.

Centre équestre "Le Relais des Templiers"

144 Chemin Saint Bernard



La couleur des souvenirs

Teatro

Sabato 19 aprile 2025 alle 20:30.

Complexe les Arts d'Azur - Le Broc

12 rue des Jardins



MENTON

Conférence « Aubrey Beardsley comète de génie »

Sabato 19 aprile da 15:00 a 16:30

Palais de l'Europe,

L'Odyssée Bibliothèque Municipale, 8 avenue Boyer



Vide grenier - Flamenco del Corazon

Domenica 20 aprile da 08:00 a 18:00

Parking Rondelli



Giochi di scrittura - laboratorio in biblioteca

Mercoledì 23 aprile da 14:30 a 16:30

Salle d'animation de la bibliothèque Municipale de Menton,

Bibliothèque Municipale, Avenue Boyer



Apertura della Casa dou Païgran

Fino al 25 ottobre 2025

5 rue Mattoni, à 2 pas de la Basilique Saint Michel, 06500 Menton

Ogni sabato dalle 14 alle 18

La Capeline de Menton



Mostra: Hokusai-Hiroshige "Mondi fluttuanti"

Fino al 17 maggio 2025

Galerie des Musées

Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer,



Mostra Jean Cocteau / Michèle Kleijnen, Escales

Fino al 16 giugno 2025

Musée Jean Cocteau - Le Bastion,

Quai Napoléon III,



Visita guidata del Val Rahmeh con giardiniere

Tutto l'anno il giovedì alle 10,15

Fiori/piante

Jardin du Val Rahmeh,

Avenue Saint Jacques



Visita guidata: la sala dei matrimoni di Jean Cocteau, Lasciate che Mentone vi racconti tutto su di sé

Tutto l'anno

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visita alla tradizionale fabbrica di marmellata

Tutto l'anno

Prodotti locali

Maison Herbin

2 rue du Vieux Collège



Visita e degustazione di birre artigianali Mentonnaise

Tutto l'anno

La Mentounasc - Brasserie Artisanale 13 Route de Sospel



Visita Guidata del Limone di Mentone

Tutto l'anno dal martedì al sabato

10:00 - 12:00 14:00 - 17:00

Maison Gannac 2970 Route de Super Garavan



Visita guidata del Jardin Maria Serena

Lunedì10:00 - 11:30

Martedì10:00 - 11:30

Martedì15:00 - 16:30

Mercoledì10:00 - 11:30

Venerdì10:00 - 11:30

Sabato10:00 - 11:30

Sabato15:00 - 16:30

Domenica10:00 - 11:30

Jardin maria serena

21 Promenade Reine Astrid



Visita guidata della camera nuziale di Jean Cocteau

Tutto l'anno

Aperto il lunedì ore 15,45 , il giovedì ore 14,30

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Vide grenier

Tutto l'anno il venerdì

Mail du Bastion & Place aux Herbes



Le antichità del Louvre

Tutto l'anno

Grand Hôtel des Ambassadeurs,

3 rue Partouneaux,



MONACO

Show - "STAND-UP AU SMAKELIJK! COMEDY CLUB"

Da venerdì 18 a sabato 19 aprile 2025

The Méridien Beach Plaza

22, avenue Princesse Grace



Event - "Monte-Carlo Fashion Week"

Da martedì 22 a sabato 26 aprile 2025

Principality of Monaco



Film - "The Fall of the House of Usher"

Martedì 22 aprile 2025, alle 19h

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier

Da mercoledì 23 a domenica 27 aprile 2025

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace

Da mercoledì 23 a giovedì 24 aprile 2025

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Festival - "Printemps des Arts de Monte-Carlo"

Fino a domenica 27 aprile 2025

Principality of Monaco



Exhibition - "Agora, the Place of the Museum"

Fino a domenica 4 maggio 2025

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Sauber

17, avenue Princesse Grace



Exhibition - "UNRELATED!"

Fino a giovedì 18 dicembre 2025, dalle 10h alle 18h

Espace 22

24 Bd d'Italie



Exposition - "L’Effet Papillon"

Fino a lunedì 1 dicembre 2025, dalle 9h alle 18h

Museo di Antropologia preistorica

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exhibition - "The Butterfly Effect"

Funo a lunedì 1 dicembre 2025, dalle 9h alle 18h

Museo di Antropologia preistorica

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



NIZZA

Au coeur de l’océan - Teatro

Giovedì 17 aprile 2025 alle 15.

Giovedì 1° maggio 2025 alle 10:30.

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Au secours de Pinpin le dauphin – Guignol - Spettacolo

Giovedì 17 aprile 2025 alle 10:30.

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



L’appel de la mer – L’Homme et la Mer

Giovedì 17 aprile 2025 alle 15.

Venerdì 18 aprile 2025 alle 14:30.

Divers lieux de représentation.



Arthur et la sorcière à moustache - Spettacolo

Giovedì 17 aprile 2025 alle 17.

Sabato 26 aprile 2025 alle 10:30.

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Océan mer d’Alessandro Baricco - Spettacolo

Giovedì 17 aprile 2025 alle 14:30.

Bibliothèque Raoul Mille

33 avenue Malaussena



Fée de beaux rêves - Teatro

Giovedì 17 aprile 2025 alle 10.

La Fata dei Sogni d'Oro perde la sua magia, incontra il Genio Insonne e insieme cercano di realizzare i sogni del Genio Insonne.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Vanessa Beaudoin – J’ai (presque) lâché prise !

One man Show / One woman show

Giovedì 17 aprile 2025 alle 20.

Venerdì 27 giugno 2025 alle 20.

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



Princesse Courgette au pays de la musique - Commedia musicale

Giovedì 17 aprile 2025 alle 15.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Océan : 20 000 lieux sous les mers de Jules Verne - Spettacolo

Giovedì 17 aprile 2025 alle 18:30.

Bibliothèque Saint-Roch et Théâtre Francis Gag



Jessé – Message personnel

One man Show / One woman show

Venerdì 18 aprile 2025 alle 20:30.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Trial Indoor XTrial 2025

Competizione sportiva

Venerdì 18 aprile 2025 alle 20.

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



Rave Lucid - Spettacolo

Venerdì 18 aprile 2025 alle 20.

Théâtre Lino Ventura

168 bd de l'Ariane



Le sceptre des éléments - Teatro

Venerdì 18 aprile 2025 alle 10:30.

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Zouzi sportif malgré lui - Teatro

Venerdì 18 aprile 2025 alle 15.

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Glitter by Ruhl - Spettacolo

Venerdì 18 aprile 2025 alle 19:45.

Venerdì 16 maggio 2025 alle 19:45.

Venerdì 6 giugno 2025 alle 19:45.

Cabaret - Casino Barrière Le Ruhl Nice

1, Promenade des Anglais



L’histoire de Poucelina - Spettacolo

Venerdì 18 aprile 2025 alle 14.

Théâtre de La Semeuse

2 montée Auguste Kerl

Rue du Château



Le petit Chaperon Rouge - Spettacolo

Sabato 19 aprile 2025 alle 14.

Domenica 20 aprile 2025 alle 14.

Sabato 3 maggio 2025 alle 14.

Domenica 4 maggio 2025 alle 14.

Domenica 18 maggio 2025 alle 14.

Sabato 31 maggio 2025 alle 14.

Domenica 1° giugno 2025 alle 14.

Sabato 14 giugno 2025 alle 14.

Domenica 15 giugno 2025 alle 14.

Sabato 28 giugno 2025 alle 14.

Domenica 29 giugno 2025 alle 14.

Sabato 12 luglio 2025 alle 14.

Domenica 13 luglio 2025 alle 14.

Sabato 26 luglio 2025 alle 14.

Domenica 27 luglio 2025 alle 14.

Théâtre Bellecour

14 rue Trachel



Les procès des grands personnages

Sabato 19 aprile 2025 alle 11.

Sabato 26 aprile 2025 alle 11.

Sabato 3 maggio 2025 alle 11.

Sabato 10 maggio 2025 alle 11.

Théâtre National de Nice - Salle des Franciscains

4-6 Place Saint-François



Atelier Œufs de Pâques au Château de Crémat

Sabato 19 aprile 2025.

Château de Crémat

442 chemin de Crémat



Matinale – Au fil de l’or et Louvre couture

Sabato 19 aprile 2025 dalle 10 alle 12.

Vu pas vu

Palais de l'Agriculture

113 Promenade des Anglais



Grande chasse aux oeufs

Caccia all'uovo

Da sabato 19 a lunedì 21 aprile 2025 dalle 9:30 alle 19.

Parc Phoenix

405 Promenade des Anglais



Conférence du CRWRD / Richard Wagner et L’Orient

Sabato 19 aprile 2025 alle 15.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



Mosimann - Concerto

Sabato 19 aprile 2025 alle 20.

STOCKFISH

5 avenue François Mitterrand



Nuit d’ivresse, Théâtre

Fino al 20 aprile 2025

Théâtre de la Libé

1 bis rue Vernier



Action culturelle Croisé.e.s ! Ateliers et spectacles à l’EHPAD La Croix Rouge Russe - Spettacolo

Dal martedì 22 a venerdì 25 aprile 2025 alle 16.

Laboratorio di plastica con Emma Tarea.

Venerdì 25 aprile alle 19: restituzione dei laboratori, performance coreografica di Sami Loviat, concerto della Petite Cabine.

Dal martedì 27 a venerdì 30 maggio 2025 dalle 14 alle 16.

Workshop fotografico con Eleonora Strano.

(Workshop martedì, giovedì e venerdì).

Dal martedì 24 a venerdì 27 giugno 2025 dalle 14 alle 16.

Laboratorio di marionette con Marjorie Gesbert.

(Workshop martedì, giovedì e venerdì).

Venerdì 27 aprile alle 19: restituzione dei laboratori e concerto delle Claricen.

EHPAD La Croix Rouge Russe

34 avenue Caravadossi



Messmer - Spettacolo

Martedì 22 aprile 2025 alle 20.

Palais Nikaia

163 Boulevard du Mercantour



L’engagement pacifiste chez les artistes au XXe siècle - Conferenza

Martedì 22 aprile 2025 alle 18:30.

Vu pas vu

Palais de l'Agriculture

113 Promenade des Anglais



Gad Elmaleh

One man Show / One woman show

Mercoledì 23 aprile 2025 alle 20.

Palais Nikaia

163 Boulevard du Mercantour



Le mariage de la sorcière- Teatro

Mercoledì 23 aprile 2025 alle 10:30.

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Les Serges – Gainsbourg Point Barre

Concerto

Da mercoledì 23 a sabato 26 aprile 2025.

Mercoledì 23 aprile - 20:00

Giovedì 24 aprile - 20:00

Venerdì 25 aprile - 20:00

Sabato 2 aprile - 15:00

La Cuisine

155 Boulevard du Mercantour



Réveillon à la morgue, Teatro

- Venerdì 25 aprile - 21:00

- Domenica 4 maggio - 18:00

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Sensas by Ruhl

Spettacolo

Sabato 26 aprile 2025 alle 19:45.

Cabaret - Casino Barrière Le Ruhl Nice

1, Promenade des Anglais



Un éléphant ça trompe… éternuement ! - Spettacolo

Mercoledì 30 aprile 2025 alle 10:30.

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Nice, du rivage à la mer - Esposizione

Fino al 30 Aprile 2025

Musée Masséna

Palais Masséna

65 rue de France



Aux frontières de la transcendance, Spectacle

Vendredi 2 mai - 21h

Vendredi 6 juin - 21h

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



P’tit croco Teatro

Domenica 4 maggio 2025 alle 10:30.

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Chagall 1966-1985 – Dans la lumière de Saint-Paul-de-Vence

Esposizione

Fino al 5 Maggio 2025

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



Musique de chambre au Musée Chagall - Concerto

Lunedì 12 maggio 2025 alle 19.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



Musique de chambre au Foyer de l’Opéra - Concerto

Lunedì 19 maggio 2025 alle 12:15.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



La vérité si je mens… ta liste ?, Spettacolo

Fino al 23 Maggio 2025

Zatanna ti porta con sé alla scoperta di un universo misterioso e magico dove verità, bugie... e liste si mescolano!

Uno spettacolo per tutta la famiglia in cui rimarrai sorpreso dalle sue performance di mentalismo originali, interattive e divertenti.

Con Zatanna.

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Sexe, magouilles et culture générale, Teatro

Fino al 30 Maggio 2025

Spettacolo di Laurent Baffie, regia di Sébastien Morena.

Théâtre de l'Alphabet

19 Rue Delille



Le malade imaginaire - Teatro

Fino al 31 Maggio 2025

Spettacolo teatrale Molière diretto da Sébastien Morena.

Argan, vedovo e ipocondriaco, si risposa con Béline che finge cure premurose ma spera solo nella morte del marito per ereditare. Sopporta salassi, purghe e numerosi altri rimedi prescritti da medici desiderosi di compiacerlo nei suoi deliri... e soprattutto di ricevere la loro pensione!

Angélique, la figlia di Argan, ama Cléante nonostante suo padre. Quest'ultimo preferisce sposarla con Thomas Diafoirus, figlio di buona famiglia e soprattutto medico... Ma piacerà alla giovane?

Toinette la fedele serva prenderà parte al gioco di alcuni... e di altri!!!

con: Pierre MORENA, Pénélope, Elona BENSON o Milla BERZANE, Patricia DEN HARTOG o Marie-Neige MARTIN, Sébastien MORENA, Roland DE L'ODEON, François DELACOUR, Alain SERRA, Ornella BRESCIA

Spettacoli:

- Domenica 18 maggio - 18:00

- Sabato 31 maggio - 21:00

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Le malade imaginaire, Teatro

Fino al 31 Maggio 2025

Spettacoli:

- Domenica 18 maggio - 18:00

- Sabato 31 maggio - 21:00

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Musique de chambre au Musée Chagall - Concerto

Lunedì 12 maggio 2025 alle 19.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



Action culturelle Croisé.e.s ! Ateliers et spectacles à l’EHPAD La Croix Rouge Russe - Spettacolo

Da martedì 24 a venerdì 27 giugno 2025 dalle 14 alle 16. Laboratorio di marionette con Marjorie Gesbert.

Venerdì 27 aprile alle 19: restituzione dei laboratori e concerto delle Claricen.

EHPAD La Croix Rouge Russe

34 avenue Caravadossi



Cantates à Saint-Paul - Concerto

Domenica 29 giugno 2025 alle 15:30.

Domenica 16 novembre 2025 alle 15:30.

Eglise Saint-Paul

28 avenue de Pessicart



Jean Toche – Fragments de mémoire (1930-1944) - Esposizione

Fino al 4 Luglio 2025

Orari di apertura il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8:30 alle 18. tranne 1° gennaio, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° maggio, 8 maggio e 25 dicembre.

Archives Nice Côte d'Azur - Palais de Marbre

7/9 av de Fabron



Sirènes et Merveilles – Peuples des mers - Esposizione

Fino al 21 Settembre 2025

Orari di apertura il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18.

Chiuso il martedì.

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



Mers et Mystères – Laurent Ballesta - Esposizione

Fino al 28 Settembre 2025

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



L’océan vivant - Esposizione

Fino al 30 Settembre 2025

Promenade du Paillon

Plassa Carlou Aubert



Atelier Lecture : “Raconte-moi une histoire”

Sabato 19 aprile 2025 alle 10:30.

Sabato 17 maggio 2025 alle 10:30.

Sabato 31 maggio 2025 alle 10:30.

Médiathèque departementale de Roquebillière

Promenade Jean Laurenti



ROQUEBRUNE CAP MARTIN

Visite guidée du vieux village de Roquebrune Cap Martin (sur demande)

Tutto l'anno 2025 - Aperto tutti i giorni

Avenue Raymond Poincaré



SAINT ETIENNE DE TINEE

Maison du Parc du Mercantour / Projection Le Tétras-Lyre

Giovedì 17 aprile 2025 dalle 16 alle 18.

Quartier de l'Ardon



Cinéma “100 millions !”

Martedì 22 aprile 2025 dalle 20:30 alle 22.

Salle de cinéma (des fêtes)



Happy Hour – Club del libro - Conferenza

Martedì 10 giugno 2025 alle 19.

Médiathèque intercommunale

18 avenue Jean Mermoz



SAINT JEAN CAP FERRAT

10ème salon international “À tire d’elles”

Esposizione

DaL 19 Aprile a 04 Maggio 2025

ogni giorno dalle 11 alle 20.

Espace Neptune

Quai Virgile Allari



Petite Fabrique Créative

Mercoledì 23 aprile 2025 alle 14:30.

Médiathèque intercommunale

18 avenue Jean Mermoz



SAINT MARTIN VESUBIE

Atelier créatif – Fêtons le printemps

Giovedì 17 aprile 2025 dalle 10 alle 17.

Jeudi 10 avril : Pâques est là

Jeudi 17 avril : vive le printemps

10h et 15h | Durée : 1h à 2h | Enfants de 3 à 6 ans (matin) et de 7 à 12 ans (après-midi)

Médiathèque départementale annexe

52 boulevard Lazare Raiberti



Pool Party Pâques – Vesubia Mountain Park

Sabato 19 aprile 2025 dalle 19 alle 21.

Vesubia Mountain Park

Allées du Docteur Fulconis



Loto de Pâques

Sabato 19 aprile 2025 dalle 14 alle 18.

salle Jean Gabin



Kilomètre vertical

Competizione sportiva

Domenica 20 aprile 2025 alle 9.

Saint-Martin-Vésubie



Chasse aux oeufs

Caccia all'uovo

Domenica 20 aprile 2025 alle 9:30.

village



Stage de yoga

Domenica 20 luglio 2025 dalle 9:30 alle 12:30.

Saint-Martin-Vésubie



Journées multi-activités – Vesubia Mountain Park

Fino al 20/04/2025, ogni giorno dalle 10 alle 19.

Vesubia Mountain Park

Allées du Docteur Fulconis



Chasse aux œufs de Pâques

Caccia all'uovo

Domenica 20 aprile 2025 dalle 16 alle 18.

Jardin Les Peupliers

Bd Paul Ollié



Exposition – “Qui a refroidi Lemaure ?”

Fino al 29 Aprile 2025

Médiathèque départementale annexe

52 boulevard Lazare Raiberti



SAORGE

Mercato contadino di Saorge

Tutto l'anno il sabato mattino

Place Ciapagne



Conférence Animaux Totem Amérindiens

Fino al 29 Novembre 2025

Chambre d'hôtes Les Murès

Quartier des Murès

Route de La Colmiane

Saint Dalmas



TENDE

Atelier artisanat "À la découverte de la vannerie sauvage"

Giovedì 17 aprile da 10:00 a 17:00

Musée départemental des Merveilles,

Avenue du 16 Septembre 1947



Atelier artisanat "À la découverte de la vannerie sauvage"

Sabato 19 aprile da 10:00 a 17:00

Musée départemental des Merveilles,

Avenue du 16 Septembre 1947



Chasse aux oeufs insolite

Lunedì 21 aprile da 10:00 a 16:00

Musée départemental des Merveilles,

Avenue du 16 Septembre 1947



Attività nel giardino comune

Mercoledì 23 aprile da 12:00 a 14:30 / Mercoledì 14 maggio da 12:00 a 14:30

Médiathèque départementale annexe de Tende,

4 avenue Marius Baruccchi,



VALDEBLORE

Pool Party à la piscine de La Bolline

Venerdì 18 aprile 2025 dalle 19 alle 21.

Piscine de La Bolline

La Bolline



Festival Grands Jeux de Bois à Valdeblore

Fino al 19/04/2025, ogni giorno dalle 9 alle 17:30.

Médiathèque de Valdeblore

La Bolline



Conférence Animaux Totem Amérindiens

Fino al 29 Novembre 2025

Chambre d'hôtes Les Murès

Quartier des Murès

Route de La Colmiane



VENCE

Atelier Stop motion

Giovedì 17 aprile 2025 dalle 9 alle 12.

La Médiatèque Municipale

228, avenue colonel Meyère



Trio Cordes et Piano - Concerto

Fino al 19/04/2025, ogni giorno alle 18:30.

Villa Alexandrine, Salle de l'Europe

36 rue du 8 mai 1945



Troc de plantes

Sabato 19 aprile 2025 dalle 9 alle 13.

place du Grand Jardin



Parcours théâtralisé

Sabato 19 aprile 2025 dalle 10 alle 16:45.

Belvédère Fernand Moutet



Sculpture sur ballons

Sabato 19 aprile 2025 dalle 10:30 alle 12.

Office de Tourisme de Vence

36, rue du 8 mai 1945



Atelier vannerie

Sabato 19 aprile 2025 dalle 10 alle 13.

Place Clémenceau



Ferme pédagogique

Sabato 19 aprile 2025 dalle 10 alle 17.

Place du Grand Jardin



Spectacle de danses folkloriques

Sabato 19 aprile 2025 alle 14:30.

Place du Grand Jardin



Danse de la souche

Domenica 20 aprile 2025 alle 12:15.

Place Clemenceau



Petite ferme et promenade à poney

Domenica 20 aprile 2025 dalle 10 alle 17.

Place Clémenceau



Ateliers ludiques

Domenica 20 aprile 2025 dalle 10 alle 13.

Place du Grand Jardin



Atelier tipi et confetti

Lunedì 21 aprile 2025 dalle 10 alle 17.

Place du Grand Jardin



Grand corso fleuri de la Reine de Vence

Lunedì 21 aprile 2025 alle 14:30.

Place du Grand Jardin