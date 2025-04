Monaco diventa la Capitale del Padel: sport, business e solidarietà protagonisti al Padel Best Village 2025

Il Principato si prepara a diventare il cuore pulsante del padel mondiale con la terza edizione del Padel Best Village, in programma il 26 e 27 aprile al Grimaldi Forum. Un appuntamento d’eccellenza che unisce sport, business e solidarietà sotto l’alto patrocinio dell’Ambasciata d’Italia a Monaco.



A dare il via alla manifestazione saranno due icone del calcio francese, Sébastien Frey e Vincent Candela, oggi ambasciatori di uno sport in continua ascesa. Per rispetto delle esequie di Papa Francesco, il programma subirà una leggera variazione, con l’apertura ufficiale posticipata alle 10.30 di sabato, seguita da un minuto di silenzio.



Il Padel Best Village 2025 si annuncia come un evento di grande rilievo, con un format ancora più internazionale articolato in cinque macro-aree: VIP, donne, sponsor, inclusione e l’attesissima Italy-France Padel Cup, culmine della Givova Five Padel Cup, in cui i migliori club dei due Paesi si sfideranno dopo una lunga selezione.





Tra i protagonisti attesi, numerosi volti noti del mondo dello sport e dello spettacolo, da Christian Vieri a Dida, passando per Marcolin, Ghione, Candela e Ciro Ferrara. Un’occasione unica per vedere in campo leggende dello sport unite dalla passione per il padel.



L’edizione 2025 amplia i propri confini con l’introduzione di nuove aree tematiche, tra cui spicca quella dedicata all’arte. L’artista Enrico Dicò, noto come il “Fire Artist”, donerà un’opera esclusiva che verrà battuta all’asta durante la cena di gala a scopo benefico.



Non mancherà un fitto calendario di incontri e conferenze nel Padel Forum, con tavole rotonde, momenti B2B e talk sull’innovazione, rivolti a imprenditori, brand e stakeholder internazionali.

Un’opportunità per analizzare le tendenze di un settore in piena espansione, che solo in Francia ha registrato una crescita del 30% nell’ultimo anno.



“Siamo entusiasti di tornare a Monaco per questa terza edizione, ha dichiarato Gianmarco Nardi, Event Manager di BSG S.r.l., Padel Best Village è un grande progetto che offre l’opportunità di condividere know-how e passione, unendo sport, business e valori. Il Principato ci ha accolto fin da subito e siamo fieri di portare avanti questa avventura.”



Gran finale previsto per domenica 27 aprile al Twiga Monte Carlo, con le premiazioni e una serata charity a favore di Fight Aids Monaco, l’organizzazione promossa dalla Principessa Stéphanie.

Un evento che va ben oltre il padel, trasformandosi in un’esperienza culturale e sociale che conferma Monaco come capitale mondiale di questo sport emergente.