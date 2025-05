Cannes 2025: due manifesti, un abbraccio eterno

Il Festival di Cannes ha svelato il manifesto ufficiale della sua 78ª edizione, rendendo omaggio a una delle scene più iconiche della storia del cinema: l'abbraccio tra Anouk Aimée e Jean-Louis Trintignant in Un uomo, una donna di Claude Lelouch, Palma d'oro nel 1966.



Per la prima volta, Cannes presenta non uno ma due manifesti ufficiali. «Perché questa stretta, anagramma di eternità, è forse la più celebre della settima arte, e perché non si possono separare un uomo e una donna che si amano», spiega il comunicato ufficiale.





Sessant'anni dopo le riprese di quel film leggendario, il Festival sceglie di celebrare l'unione contro ogni divisione, in un'epoca segnata da conflitti e separazioni.

In un’atmosfera sospesa tra malinconia e speranza, i due manifesti testimoniano la forza di un amore che sfida il tempo e la morte.





Entrambi premiati a Cannes (Trintignant nel 1969 con Z, Aimée nel 1980 con Salto nel vuoto), i due attori, scomparsi, continuano a vivere attraverso l'intensità luminosa delle immagini che li ritraggono.



La 78ª edizione del Festival di Cannes si svolgerà dal 13 al 24 maggio 2025.