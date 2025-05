Informazioni preziose per i protagonisti del commercio internazionale monegasco nella conferenza del MEB

Il Monaco Economic Board ha organizzato con la Direzione regionale delle dogane di Nizza e l'Ufficio delle dogane di Monaco una conferenza sul tema «Migliora la tua competitività a livello internazionale utilizzando gli accordi di libero scambio e le regole d'origine». Un'esposizione chiara e ricca di informazioni utili per i professionisti della Piazza.

Davanti a una quarantina di dirigenti e responsabili export monegaschi riuniti nella sala Runway di MonacoTech, Etienne Pollet, Consigliere Imprese presso la Direzione regionale delle dogane e dei dazi indiretti di Nizza e Muriel Deya, Capo delle dogane francesi nel Principato, hanno esposto in modo molto concreto i vantaggi che le imprese possono trarre dai numerosi accordi di libero scambio conclusi dall'Unione europea.

Ricordiamo che, sebbene non sia membro dell'UE, Monaco è integrato nel territorio doganale comunitario.

Gli accordi consentono, a determinate condizioni, di beneficiare di dazi doganali ridotti o addirittura nulli all'importazione di merci nei paesi firmatari. Per beneficiare pienamente di tale regime, le imprese devono essere in grado di identificare l'origine preferenziale dei loro prodotti e padroneggiare i documenti giustificativi da produrre durante le operazioni doganali.

Gli oratori hanno presentato i servizi online messi a disposizione dalle dogane, come Access2Markets che riunisce una ricchezza di informazioni aggiornate molto regolarmente; un vero vantaggio in questo periodo di turbolenze internazionali. Il sito integra anche uno strumento di autovalutazione delle norme d'origine per anticipare i costi di eventuali dazi doganali.

E per sostenere le loro affermazioni, Etienne Pollet e Muriel Deya hanno dettagliato diversi casi pratici al fine di illustrare gli impatti concreti dell'applicazione delle norme d'origine negli scambi commerciali.

Al termine della presentazione, un momento di scambio ha permesso ai partecipanti di ottenere risposte precise alle loro problematiche, sottolineando la pertinenza di questo appuntamento per le imprese monegasche orientate verso l'estero.

Questa conferenza si iscrive nella missione del MEB di promuovere e accompagnare le imprese monegasche nelle loro iniziative internazionali, in particolare attraverso il suo servizio di formalità di esportazione.