24 maggio 2025, 19:00

Domani pomeriggio, all'Eglise du Voeu, concerto dell’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Nice

Appuntamento alle 15,30. L’ingresso è libero e gratuito

Église du Voeu, Nizza

Domani, domenica 25 maggio 2025, alle 15,30, l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Nice, si esibirà in un concerto all'Eglise du Voeu, in Rue Alfred Mortier 2, a lato della Promenade du Paillon, a Nizza.

L’Orchestra proporrà questo programma:

Direction :François LECLAIRCIE

  • Requiem – G. Faure - Introit & Kyrie
  • Symphonie n°3 – F. Mendelssohn - Adagio
  • Concerto pour clarinette – A. Shaw - Solliste : Edgar Parra
  • Scheherazade – N. Rimsky-Korsakov - Le récit du prince Kalender
  • Guillaume Tell – G. Rossini - Ouverture

L’entrata è libera e gratuita.

Successivo appuntamento domenica 1° giugno 2025 alle 17, al Jardin des Arènes de Cimiez, a Nizza.

 

Beppe Tassone

