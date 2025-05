Nizza celebra il mare con l’arte: Laurent Ballesta in mostra alla Biennale delle Arti e dell’Oceano (Foto)

In vista della 3ª Conferenza delle Nazioni Unite sull’Oceano, in programma a Nizza dal 9 al 13 giugno 2025, la Città di Nizza rilancia la sua Biennale delle Arti con una nuova veste: nasce la Biennale delle Arti e dell’Oceano.

Planète Méditerranée © Laurent Ballesta

Un’edizione speciale che mette al centro la bellezza e la fragilità degli ecosistemi marini, coinvolgendo artisti, istituzioni e partner culturali in un ricco programma di eventi.



Tra gli appuntamenti di punta, la mostra “Mari e Misteri” di Laurent Ballesta, uno dei più grandi fotografi subacquei al mondo, in esposizione al Museo della Fotografia Charles Nègre.



L’oceano come poesia visiva

Ballesta, biologo marino e fotografo pluripremiato, offre al pubblico una visione rara e coinvolgente del mondo sommerso, combinando rigore scientifico, sensibilità artistica e spirito esplorativo.

Requins dans la nuit © Laurent Ballesta

Conosciuto per essere stato il primo a fotografare un celacanto, un "fossile vivente" di 400 milioni di anni, nel suo habitat naturale, Ballesta porta in mostra immagini uniche, frutto di immersioni ai limiti dell’impossibile.



La sua narrazione per immagini si muove tra scienza ed emozione, restituendo forme, movimenti e suggestioni del mondo subacqueo attraverso una lente che va oltre il documentario, sfiorando l’astrazione.



Tre viaggi in un mondo invisibile

La mostra si articola in tre sezioni tematiche, ciascuna dedicata a un’esplorazione subacquea mozzafiato:

Antartide: sotto i ghiacci della Mer d’Adélie, tra giardini sommersi e creature sorprendenti;

Pacifico: il drammatico rituale di riproduzione dei cernie, che richiama oltre 700 squali in un atollo remoto;

Mediterraneo: un’immersione nei misteri della nostra "altra" casa, il Pianeta Mediterraneo.

La guêpe de mer prise dans le corail noir, Banc des Blauquières, Parc National des Calanques, © Laurent Ballesta

In programma anche il documentario "Pianeta Mediterraneo"

A completare l’esperienza, verrà proiettato il documentario “Planète Méditerranée”, girato nel 2019 da Gil Kebaïli e coprodotto da ARTE France, Les Gens Bien Productions e Andromède Océanologie.

Il film racconta l’eccezionale spedizione di Ballesta dai fondali tra Marsiglia e Monaco, un viaggio scientifico e umano alla scoperta della zona dei 100 metri di profondità, dove luce e oscurità si fondono in paesaggi surreali.

Con “Mari e Misteri”, la Biennale delle Arti e dell’Oceano si fa portavoce di un messaggio urgente: la meraviglia del mare va protetta, esplorata e raccontata. E l’arte, ancora una volta, diventa il linguaggio più potente per farlo.



Il Muséé de la Photographie si trova a Nizza in Place Pierre Gautier 1 ed é aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18, chiuso il lunedì.