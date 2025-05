Monte-Carlo si prepara al Formula 1 TAG Heuer Grand Prix di Monaco 2025

Da quasi un secolo, Monte-Carlo Société des Bains de Mer celebra la sua partnership con l’Automobile Club de Monaco attraverso il prestigioso Grand Prix di Monaco. Quest’anno, dal 23 al 25 maggio, la città monegasca si trasformerà in un palcoscenico di emozioni, adrenalina e lusso, offrendo agli appassionati di Formula 1 il mix perfetto tra sport e lifestyle.

Le migliori terrazze per un pranzo con vista sui bolidi

Monte-Carlo vanta il 10% del circuito del Grand Prix di Monaco sul suo territorio, rendendolo il luogo ideale per vivere l’evento nel cuore dell’azione. Tra i ristoranti più esclusivi, spiccano il Louis XV-Alain Ducasse, la Salle Empire, il Bar Américain e Em Sherif Monte-Carlo. Per una vista mozzafiato sulla gara, imperdibili sono Le Grill, situato all’ottavo piano dell’Hôtel de Paris, e la terrazza di Pavyllon Monte-Carlo, firmato Yannick Alléno. Anche L’Hirondelle, ai Thermes Marins Monte-Carlo, offre un panorama straordinario su Port Hercule. Sul lato opposto della Place du Casino, la Brasserie du Café de Paris e Amazónico Monte-Carlo garantiscono una prospettiva unica a 360° sulla pista.

Un Grand Prix all’insegna della festa

Al calar del sole, Monte-Carlo si accende con una programmazione musicale d’eccezione. Il Jimmy’z Monte-Carlo ospiterà DJ di fama internazionale come Argy, Alec Monopoly, Mochakk, DJ Tennis, Carlita, Blondish, Marco Carola e Anotr. Al Buddha-Bar Monte-Carlo, le serate saranno animate dai DJ Papa e Ollie, oltre alla cantante Mila Rose e alla performance speciale di Toma Djembé il 24 maggio.

Non mancherà l’After Race Party di Amazónico Monte-Carlo, con ritmi elettronici firmati Arkadyan, mentre la novità dell’anno, Selva Monte-Carlo, ospiterà artisti di spicco come Ramyen, Themba, Grossomodo, Deron, DJ Hugel e una collaborazione con Gospël il 25 maggio. Per chi cerca una vista spettacolare sulla baia, la terrazza del Blue Gin al Monte-Carlo Bay Hotel & Resort è il luogo perfetto per ballare al ritmo di Nicolas Saad.

Formula 1 per tutti: la simulazione al Monte-Carlo Bay

Fino al 28 maggio, gli appassionati di motori potranno provare l’emozione di pilotare una monoposto grazie ai simulatori Phoenix Pro F1 installati sulla terrazza del ristorante L’Orange Verte. Un’esperienza immersiva per avvicinarsi al mondo dei piloti e vivere l’adrenalina della corsa in condizioni reali.

Monte-Carlo si conferma ancora una volta il centro nevralgico della Formula 1, unendo sport, spettacolo e lifestyle in un evento unico al mondo.

Monte-Carlo non è solo gara e adrenalina, ma anche musica, glamour e divertimento fino all’alba. Durante il weekend della Formula 1, la città si trasforma in un centro nevralgico per gli eventi più esclusivi.

Jimmy’z Monte-Carlo (26 av. Princesse Grace) – Un’icona del clubbing monegasco, con una lineup stellare:

22 maggio: Argy e Alec Monopoly

23 maggio: Mochakk e DJ Tennis

24 maggio: Carlita e Blondish

25 maggio: Marco Carola e Anotr Questo locale è perfetto per chi vuole ballare sotto le stelle in un’atmosfera vibrante.

Buddha-Bar Monte-Carlo (Place du Casino) – Per un’esperienza più sofisticata, tra cocktail raffinati e un mix di musica elettronica e live performance:

23, 25 e 26 maggio: DJ Papa e Ollie e la cantante Mila Rose

24 maggio: Performance speciale di Toma Djembé

Selva Monte-Carlo (Place du Casino) – La grande novità del 2025, con una programmazione che mescola sonorità elettroniche e tribali:

22 maggio: Ramyen

23 maggio: Themba, Grossomodo, Deron

24 maggio: DJ Hugel

25 maggio: Evento speciale "Selva X Gospël" con Adam Ten, Sona, Monobase e Zinger

Amazónico Monte-Carlo (Place du Casino) – Offre un’atmosfera unica e un After Race Party imperdibile il 25 maggio con il DJ set di Arkadyan.

COYA Monte-Carlo (26 av. Princesse Grace) – Un mix di cucina raffinata e vibrazioni musicali, con DJ set dal vivo ogni sera.

Blue Gin (Monte-Carlo Bay Hotel & Resort) – Per una vista spettacolare sulla baia, accompagnata dai DJ set live di Nicolas Saad dal 22 al 25 maggio.

La Rascasse (1 quai Antoine Ier) – Qui la musica dal vivo si fonde con l’energia della gara:

22 maggio: DJ set

23 maggio: Live music di Chris Young in duo con DJ set

24 e 25 maggio: DJ set dalle 20:30 fino a tarda notte

Queste location offriranno il meglio del glamour monegasco, con eventi esclusivi e una selezione di artisti di fama internazionale.