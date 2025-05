Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Appuntamenti imperdibili

Il 24 maggio alle 18,30

Recital del pianista Nikolaï Lugansky.

Les Déantibulations

Dal 29 maggio al 1º giugno

Il festival delle Arti di Strada torna ad Antibes! Una celebrazione effervescente delle arti performative che si sviluppano per le vie della città, offrendo un caleidoscopio di esperienze artistiche.



Diversi

Atelier d’impro "du rire aux armes" - Il 24 maggio ore 14 - Fort Carré Antibes – Antibes

Les floralies - Fino al 24 maggio

Salon des plantes, fleurs et jardins:sorties naturalistes et géologiques - Il 25 maggio



Théâtre

Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes - 260 Avenue Jules Grec - Antibes

Pink martini - Il 27 maggio 2025 ore 20 e il 28 maggio 2025 ore 20,30



Théâtre le Tribunal - 5 Place Amiral Barnaud - Antibes

Solitoudinnée.s - Dal 22 al 24 maggio ore 20,30



Théâtre Atibéa - 15 Rue Georges Clémenceau - Antibes

(re)vivre - Il 23 & 24 maggio ore 20,30 - Il 25 maggio ore 16



Expositions

Galerie seguin : "regards" - Fino al 31 maggio - 4 Rue du Docteur Rostan- Antibes

Des dinosaures en Provence - Fino al 31 maggio - Médiathèque Albert Camus - Antibes

Xavier. Chemins buissonniers - Fino al 29 giugno - Musée Picasso – Antibes

Leurs majestés : homard et langouste - Fino al 31 gennaio 2026 - Musée de la carte postale – Antibes



Visite guidate

Vecchio Antibes in francese - Il 30 maggio ore 14,30

Vecchio Antibes in inglese: su richiesta, secondo disponibilità



BEAULIEU SUR MER

Mostra “L’Or du Temps” – Villa Kérylos

Fino al 21 Settembre 2025

Villa Kérylos

Impasse Gustave Eiffel



BEAUSOLEIL

Laboratori di scambio culturale

Tutto l'anno

Ateliers d'échanges,

Immeuble "Le Centre",

Salle Saint-Cyr



BREIL SUR ROYA

Mattinata di scoperta: osare il conservatorio

Sabato 24 maggio da 09:00 a 12:30

A Ca d'Breï, Place Brancion



Giornata della salute naturale

Domenica 25 maggio da 07:00 a 19:00

tour du lac



CAGNES SUR MER

Exposition « Bijoux de femmes »

Fino al 31 Agosto 2025

Musée du Bijou Contemporain

Place du Château



CANNES

57e Quinzaine des Cinéastes

Édition 2025

Fino a giovedì 22 maggio 2025

Quinzaine des Cinéastes

https://www.quinzaine-cineastes.fr

Site officiel de la Quinzaine des Cinéastes



Événement sportif - Supranational de pétanque

Da jeudi 22 mai 2025

A lunedì 26 mai 2025

Complexe Pierre de Coubertin - Mûriers

Avenue Pierre de Coubertin



33e ACID Cannes

La programmation des cinéastes - Édition 2025

Fino a venerdì 23 maggio 2025

Renseignements - Association du cinéma indépendant pour sa diffusion - ACID

https://www.lacid.org/



78e Festival de Cannes

Fino a sabato 24 maggio 2025

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



Cannes Cinéphiles 2025

31e édition

Fino a sabato 24 maggio 2025

contact@cannes-cinema.com

https://www.cannes-cinema.com



Conférence - Le Printemps : une histoire de saisons

Carnet culturel

Sabato 24 maggio 2025

Horaire(s) :

14h30

Espace Mimont

5 rue de Mimont



Visite guidée - Poussière d'étoiles

Sabato 24 maggio 2025

Horaire(s) :

16h

La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



Animations - Piétonisation du boulevard du Midi-Louise Moreau

Domenica 25 maggio 2025

Horaire(s) :

De 9h à 17h30

Boulevard du Midi-Louise Moreau, Cannes (de la section du chemin de la Nadine à la rue de la Verrerie)



Postlude au Festival du Film de Cannes

Domenica 25 maggio 2025

Horaire(s) :

17h

Église Notre-Dame de Bon Voyage

2 rue Notre-Dame



Concert de printemps - Cannes Appassionata

Domenica 25 maggio 2025

Horaire(s) :

16h

Église Notre-Dame des Pins

32 boulevard Alexandre III



Concert - Moments musicaux de Forville

Domenica 25 maggio 2025

Horaire(s) :

De 11h30 à 12h15

Kiosque à musique

Allées de la Liberté - Charles de Gaulle



Concert - La cacophonie des émotions

Lunedì 26 maggio 2025

Horaire(s) :

à partir de 19h30

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



Concert - Carte Blanche - Tableaux Musicaux

Martedì 27 maggio 2025

Horaire(s) :

19h15

Salle culturelle Les Arlucs

24 avenue des Arlucs



Festival, Les jeudis du jazz

Fino a sabato 7 giugno 2025 ore 19,30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



Mostre ed esposizioni

Réflexion

Sabato 17 maggio 2025

Horaire(s) :

De 9h à 18h

Espace Brouchier, 12 rue Louis Brouchier à Cannes La Bocca.



Exposition - Florence Obrecht - Odyssée

Fino a domenica 18 maggio 2025

Horaire(s) :

Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

(fermée le 25 déc. et le 1er jan.)

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



Exposition - Vanuatu. La voix des ancêtres

Fino al 25 maggio 2025

Horaire(s) :

De décembre à mars :

De 10h à 13h et de 14h à 17h

(fermé les lundis)

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



Le temps du renouveau, Cannes 1944-1947

Fino a venerdì 6 giugno 2025

Dal lunedì al venerdì dalle 13,30 alle 17

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



Exposition - Exposition internationale des artistes

Fino a domenica 22 giugno 2025

Horaire(s) :

De 15h à 19h

Nocturnes sur demande.

Espace Miramar

35 rue Pasteur



Exposition- Créations publiques

Fino a domenica 6 luglio 2025

Allées de la Liberté



Exposition - Corine Borgnet - The Last Dance

Fino a domenica 21 settembre 2025

Horaire(s) :

Juillet et août : tous les jours de 10h à 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



Exposition - Jean-Michel Othoniel - Poussière d'étoiles

Fino a domenica 4 gennaio 2026

Horaire(s) :

Samedi 17 mai : de 14h à 22h

(de 18h à 22h : entrée libre dans le cadre de la nuit européenne des musées)

Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Juillet et août : tous les jours de 10h à 19h

La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



Exposition - Jean-Michel Othoniel - Poussière d'étoiles

Fino a lunedì 5 gennaio 2026

Horaire(s) :

Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Juillet et août : tous les jours de 10h à 19h

La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



CARROS

Sous nos pas, les rivières - Esposizione

Fino al 15 Giugno 2025

Centre International d'Art Contemporain

Place du Chateau - Château de Carros



CASTELLAR

Galerie d'Art La Renaissance: mostra collettiva di artisti

Fino al 31 dicembre

Galerie d'Art La Renaissance, 9 place Clemenceau



GORBIO

Esposizioni d'arte contemporanea del pittore indiano Raza

Fino al 30 novembre

Château des Lascaris, 16 Rue du Château



LA BRIGUE

Visita guidata: Notre Dame des Fontaines

Fino al 19 ottobre

Tutti i giorni della settimana ore 10 – 12,30 e 14 – 17,30

Chapelle Notre Dame des Fontaines



LE BROC

Inscribo in-corpus – Chris-Ailm Beraet - Esposizione

Fino al 28 Maggio 2025

Théâtre de Verdure

Route de Nice



LEVENS

Concert de O’six

Sabato 24 maggio 2025

Orari di apertura il sabato dalle 20:30 alle 22:30.

Auditorium Joseph Raybaud

Place de la République



MENTON

Stagione artistica del Casinò Barriere 2024 - 2025

Cena concerto: Best of Crooners di Stéphane Lenzoni

Sabato 24 maggio da 20:00 a 21:30

Casino Barriere Menton, 2 avenue Félix Faure



Vide grenier - Felix Felis

Domenica 25 maggio da 09:00 a 18:30

Parking Rondelli



Apertura della Casa dou Païgran

Fino al 25 ottobre 2025

5 rue Mattoni, à 2 pas de la Basilique Saint Michel, 06500 Menton

Ogni sabato dalle 14 alle 18

La Capeline de Menton



Mostre - Esposizioni

Mostra Jean Cocteau / Michèle Kleijnen, Escales

Fino al 16 giugno 2025

Musée Jean Cocteau - Le Bastion,

Quai Napoléon III



Mostra "I colori del fogliame"

Fino al 31 marzo 2026

Avenue Saint Jacques



Visite guidate

Visita guidata: "La Belle Epoque" (La Belle Epoque)

Fino al 31 maggio 2025 tutti i martedì ore 10

Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer



Visita guidata del Val Rahmeh con giardiniere

Tutto l'anno il giovedì alle 10,15

Fiori/piante

Jardin du Val Rahmeh,

Avenue Saint Jacques



Visita guidata di Le Bastion, Museo Jean Cocteau

Tutto l'anno il lunedì e il sabato alle 14,30

Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III,



Visite guidée : Le jardin Serre de la Madone

Tutto l’anno

Martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 16,30

Jardin Serre de la Madone, 74 route du Val de Gorbio



Visita alla tradizionale fabbrica di marmellata

Tutto l'anno

Prodotti locali

Maison Herbin

2 rue du Vieux Collège



Visita e degustazione di birre artigianali Mentonnaise

Tutto l'anno

La Mentounasc - Brasserie Artisanale 13 Route de Sospel



Visita Guidata del Limone di Mentone

Tutto l'anno dal martedì al sabato

10:00 - 12:00 14:00 - 17:00

Maison Gannac 2970 Route de Super Garavan



Visita guidata e pasto in stile rustico presso La Ferme des Citrons

Tutto l’anno – Dal lunedì al sabato ore 9,50 - 15

66 avenue des Alliés,



MONACO

FIA Formula One World Championship - 2025 Monaco Grand Prix

Da venerdì 23 a domenica 25 maggio 2025

Monaco



Film - "Blow-up"

Martedì 27 maggio 2025, alle 19h

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Show - "Scott Bradlee's Postmodern Jukebox"

Martedì 27 maggio 2025, alle 20h

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Mostre - Esposizioni

Exposition - "L’Effet Papillon"

Fino a lunedì 1° dicembre 2025, dalle 9h alle 18h

Museo di Antropologia preistorica

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exhibition - "The Butterfly Effect" - eSPOSIZIONE

Funo a lunedì 1° dicembre 2025, dalle 9h alle 18h

Museo di Antropologia preistorica

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exhibition - "Mediterranean 2050"

Fino a mercoledì 31 dicembre 2025

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Exhibition - "CINÉAM, the Monaco independent film-makers club"

Fino a venerdì 30 gennaio 2026, dalle 9.30 alle 17.30

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin, 83-85, boulevard du Jardin Exotique



NIZZA

Concerti – musica – opera

Choeur à Valrose - Concerto

Venerdì 23 maggio 2025 alle 20.

Grand Château - Université Valrose

28 avenue de Valrose



Sonnez trompettes ! ou l’éclat du cuivre - Concerto

Sabato 24 maggio 2025 alle 20:30.

Centre Culturel la Providence

8 bis rue Saint-Augustin

Nass El Ghiwane - Concerto

Sabato 24 maggio 2025 alle 20.

Casino Nice Palais de la Méditerranée

15, Promenade des Anglais



Carmen - Opera

Mercoledì 28 maggio 2025 alle 20.

Venerdì 30 maggio 2025 alle 20.

Domenica 1° giugno 2025 alle 15.

Martedì 3 giugno 2025 alle 20.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



Teatro

Clôture de l’amour - Teatro

Giovedì 22 maggio 2025 alle 20.

Venerdì 23 maggio 2025 alle 20.

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



Temps-Danse Extérieur

Dal giovedì 22 a domenica 25 maggio 2025.

Divers lieux de Nice



Théâtre de la Comédie de Nice - 12 rue Auguste Gal

La vérité si je mens… ta liste ?

Fino al 23 Maggio 2025, ogni giorno.

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



De la morue – Cartographie 6 - Conferenza

Théâtre Francis-Gag

4 rue de la Croix



Emy Féérie - Teatro

Sabato 24 maggio 2025 alle 9:30.

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



Attraper l’Ange - Teatro

Da martedì 27 a mercoledì 28 maggio 2025.

Martedì 27 maggio - 20:00

Mercoledì 28 maggio - 20:00

Salle des Franciscains

6, Place Saint-François



Les aventures de Guignol

Fino al 25 Maggio 2025, tutte le domeniche alle 11.

Théâtre Bellecour

14 rue Trachel



Tête-à-tête avec… Beethoven – L’amoureux solitaire

Fino al 25 Maggio 2025 - Tutti i giovedì, venerdì, sabati e domeniche.

Théâtre de la Libé

1 bis rue Vernier



Sexe, magouilles et culture générale

Fino al 30 Maggio 2025, ogni giorno.

Théâtre de l'Alphabet

19 Rue Delille



Un cirque à lui tout seul

Fino al 31 Maggio 2025 - Tutti i mercoledì e sabati.

Mercoledì alle 14:00

Sabato alle 10:30.

Théâtre Bellecour

14 rue Trachel



L’homme et la mer

Fino al 28 giugno 2025, ogni giorno.

Divers lieux de Nice



L’Impasse Comedy Club

Fino al 31 dicembre 2025 - Tutti i mercoledì alle 20:30.

Théâtre de l'Impasse



Mostre - Esposizioni

Alimentation générale – Une traversée photographique

Fino al 06 Giugno 2025

Forum d'Urbanisme et d'Architecture

89, route de Turin



La biodiversité marine sur la Côte d’Azur

Fino al 25 Giugno 2025

Maison de l'environnement

31 avenue Castellane



Mostra “Sanyu, la linea al lavoro

Fino al 15 Giugno 2025

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais



La biodiversité marine sur la Côte d’Azur

Fino al 25 Giugno 2025

Maison de l'environnement

31 avenue Castellane



Moana Fa’ a’ Aro

Fino al 27 Giugno 2025

Villa Cameline - Maison Abandonnée

43 avenue Monplaisir



L’homme qui peint – Raymond Moretti

Fino al 29 Giugno 2025

Espace Lympia

2 quai Entrecasteaux



Jean Toche – Fragments de mémoire (1930-1944) - Esposizione

Fino al 4 Luglio 2025

Orari di apertura il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8:30 alle 18. tranne 1° gennaio, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° maggio, 8 maggio e 25 dicembre.

Archives Nice Côte d'Azur - Palais de Marbre

7/9 av de Fabron



Au fil de l’eau – L’Homme et la Mer

Fino al 25 Luglio 2025

Bibliothèque Raoul Mille

33 avenue Malaussena



Ugo Schiavi – La Zone de Minuit

Fino al 24 Agosto 2025

Le 109

89 Route de Turin



Becoming Ocean : a social conversation about the ocean

Fino al 24 Agosto 2025

Villa Arson

20 avenue Stéphen Liégeard



Océan, mère des Hommes – L’Homme et la Mer

Fino al 31 Agosto 2025

Bibliothèque Romain Gary

21 Boulevard Dubouchage



Les Particules, le conte humain d’une eau qui meurt - Esposizione

Fino al 07 Settembre 2025

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Matisse Méditerranée(s)

Fino al 08 Settembre 2025

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



Sirènes et Merveilles – Peuples des mers - Esposizione

Fino al 21 Settembre 2025

Orari di apertura il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18.

Chiuso il martedì.

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



La quadrature du cercle – Anne-Laure Wuillai - Esposizione

Fino al 22 Settembre 2025

Palais Lascaris

15 rue Droite



De verre et de pierre – Chagall en mosaïque

Fino al 22 Settembre 2025

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



Quand la mer nous parle – Étudier et protéger le patrimoine sous-marin - Esposizione

Fino al 26 Settembre 2025

Musée d'Archéologie Nice - Cimiez

160 avenue des Arènes de Cimiez



Raoul Dufy, le miracle de l’imagination

Fino al 28 Settembre 2025

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



Mers et Mystères – Laurent Ballesta - Esposizione

Fino al 28 Settembre 2025

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Des hommes préhistoriques à la plage - Esposizione

Fino al 28 Settembre 2025

Musée de Préhistoire - Terra Amata

25, boulevard Carnot



Les reliques de l’écume – Racca Vammerisse

Fino al 28 Settembre 2025

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



L’océan vivant - Esposizione

Fino al 30 Settembre 2025

Promenade du Paillon

Plassa Carlou Aubert



Mostra “Bao Vuong, dietro le onde” - Esposizione

Fino al 19 Ottobre 2025

Musée départemental des arts asiatiques

405 Promenade des Anglais



Biennale des Arts et de l’Océan

Fino al 31 Ottobre 2025

Divers lieux de Nice



Un parcours d’oeuvres d’art dans l’espace public – Biennale des Arts et de l’Océan

Fino al 31 Ottobre 2025

Promenade des Anglais - Promenade du Paillon 1



Au temps du grand-maître Jean-Paul de Lascaris – Nice, Malte et la Méditerranée

Fino al 03 Novembre 2025

Palais Lascaris

15 rue Droite



Mostra “Azione! – Lo sport nel cinema

Fino al 16 Novembre 2025

Musée National du Sport

6 allée Camille Muffat - Stade Allianz Riviera



Henri Matisse – Chemin de Croix

Fino al 19 Gennaio 2026

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



ROQUEBRUNE CAP MARTIN

Racconti e leggende nel villaggio di Roquebrune

Sabato 10 maggio da 16:00 a 17:30 / Mercoledì 28 maggio da 10:00 a 11:30

Lavoir, Avenue Poincaré



ROQUEBILLIERE

Foire du Village : 24 Mai

Sabato 24 maggio 2025.

Place de la Mairie

Place Corniglion Molinier



Visite guidée du vieux village de Roquebrune Cap Martin (sur demande)

Tutto l'anno 2025 - Aperto tutti i giorni

Avenue Raymond Poincaré



SAINTE AGNES

Visita guidata del Forte Maginot di Sainte-Agnès

Fino al 30 settembre 2025

Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica dalle 10 alle 16

Village



SAINT ETIENNE DE TINEE

Gala de danse

Sabato 24 maggio 2025 dalle 17 alle 19.

Salle des fêtes



Happy Hour – Club del libro - Conferenza

Martedì 10 giugno 2025 alle 19.

Médiathèque intercommunale

18 avenue Jean Mermoz



SAINT JEAN CAP FERRAT

Conférence Rotary Club : “Cerveau en ébullition : comment le stress nous transforme ?”

Giovedì 22 maggio 2025 dalle 19 alle 21:30.

Salle Charlie Chaplin

Quai Lindbergh



Exposition : Art et Artisanat du Burkina Faso - Esposizione

Fino al 25 Maggio 2025

Espace Namouna

Promenade des Arts

6 avenue Denis Séméria



Les Voiles de l’Art 2025 - Esposizione

Fino al 1° Giugno 2025

Espace Neptune

Quai Virgile Allari



SAINT JEANNET

Festival Autres Regards sur le Monde

Sabato 24 maggio 2025.

Domenica 25 maggio 2025.

Saint-Jeannet



SAINT-ANDRE-DE-LA-ROCHE

Le cas Martin Piche - Teatro

Venerdì 23 maggio 2025 alle 20:30.

Salle Albert Monge



SAINT MARTIN VESUBIE

Stand “construction de gîtes à chauve-souris et nichoirs à oiseaux”

Sabato 24 maggio 2025 dalle 9 alle 13.

Place Hervé Gourdel



Rencontre : dans les coulisses de l’Opéra de Nice - Conferenza

Sabato 24 maggio 2025 dalle 15 alle 15:45.

Médiathèque départementale annexe

Bd Lazare Raiberti



Projection-débat avec un garde-moniteur du Parc National du Mercantour - Conferenza

Sabato 24 maggio 2025 dalle 17 alle 18:30.

Médiathèque Départementale annexe

Boulevard Lazarre Raiberti



Théâtre – “Gainsbourg et ses muses” - Concerto

Domenica 25 maggio 2025 dalle 16:30 alle 17:40.

Avec Dominique Bethume - Accompagnement Tchiné

Espace Jean Grinda

Place de la Gare routière



A la découverte du tétra-lyre

Domenica 25 maggio 2025 dalle 9:30 alle 13.

Parking de Salèse

Boréon



SAORGE

Mercato contadino di Saorge

Tutto l'anno il sabato mattino

Place Ciapagne



Conférence Animaux Totem Amérindiens

Fino al 29 Novembre 2025

Chambre d'hôtes Les Murès

Quartier des Murès

Route de La Colmiane

Saint Dalmas



SOSPEL

Concerto "A Musica et U Lugari"

Sabato 24 maggio a 20:00

Place Saint Michel,



Mostra di ceramica e pittura

Fino al 9 agosto

Chapelle des Pénitents Gris



Mostra

Fino al 31 agosto

Chapelle des pénitents gris, 06380 Sospel



TENDE

Projection du film "Entre tes mains"

Giovedì 22 maggio da 20:30 a 22:00

Musée départemental des Merveilles,

Avenue du 16 Septembre 1947



Printemps des seniors : Omaggio a Céline Dion

Sabato 24 maggio a 15:00

Gare de Tende



Exposition "Instantanés. Photographies de la Roya de 1900 à 1950"

Fino al 31 ottobre

Musée départemental des Merveilles,

venue du 16 Septembre 1947



Exposition "Cumerciàa. Economie alpine et vie commerciale dans la Haute Roya du XIXe au XXe siècle"

Fino al 31 ottobre

Musée départemental des Merveilles,

Avenue du 16 Septembre 1947



Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"

Fino al 31 dicembre

Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"

Galerie J.-G. Inca, Place Ponte



Percorsi d'arte nella Valle della Roya, "Prospettive

Tutto l’anno e tutti i giorni

Hôtel-restaurant Le Prieuré, Rue Jean Médecin, Saint Dalmas de Tende



TOURRETTE-LEVENS

Trail Les 3 Monts - Competizione sportiva

Sabato 24 maggio 2025.

Mairie de Tourrette-Levens

70 place du Docteur Paul Simon



Viaggio medievale - Festival

Sabato 24 maggio 2025 dalle 14 alle 23.

Viaggio medievale a Tourrette-Levens

Programma della giornata:

Dalle 14.00 alle 18.00:

Un pomeriggio medievale per i bambini al castello di Tourrette-Levens, con una serie di attività tra cui giochi, un'arena di combattimento, un laboratorio di trucco, ecc.

Rinfresco a cura dell'associazione “Amici del Castello”.

Ingresso libero



Dalle 18.00 alle 23.00:

L'evento prosegue con una serata di intrattenimento medievale: ballo, musica, acrobati, suonatori ambulanti, mangiafuoco e cavalieri...

Durante la serata saranno disponibili anche giochi in legno, un laboratorio di creazione di uova di drago e uno stand di armi e armature medievali.

Piazzale della chiesa - Ingresso libero

Area ristorazione in loco

Tourrette-Levens



VALDEBLORE

Passage de la Mercan’Tour Classic à Valdeblore - Competizione sportiva

Lunedì 26 maggio 2025.

La Colmiane



VENCE

G.E.S.T.A.T.I.O.N - Esposizione

Fino al 24 Maggio 2025

Chapelle des Pénitents Blancs

1 Av. Henri Isnard



VILLEFRANCHE SUR MER

Concerti al Trinquette Jazz Club

Fino al 21 dicembre 2025

Concerto domenica alle 20:00.

La Trinquette Jazz Club

30 avenue Général de Gaulle

Port de la Darse