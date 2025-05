Blue Ocean: l’estate a Nicétoile si tinge d’azzurro tra arte, immersioni e coscienza ecologica

In occasione dell’Anno del Mare e della Biennale delle Arti e dell’Oceano 2025 e nel contesto della Conferenza delle Nazioni Unite per l’Oceano (UNOC) ospitata dalla città di Nizza, il centro commerciale Nicétoile si trasforma per l’estate in una tappa imperdibile di esplorazione artistica, ambientale e sensoriale con l’evento Blue Ocean, in programma dal 7 luglio al 31 agosto 2025 .



Un’esperienza culturale immersiva, tra arte visiva, installazioni spettacolari e incontri ispiranti, progettata per avvicinare il grande pubblico alla bellezza (e alla fragilità) del mondo marino.



Conférence "L’Odyssée Salée" - © TVMonaco : K.Sempé : J.Golaz - Apnéiste Arthur Guérin Boëri

Un viaggio immersivo nel cuore dell’oceano

Blue Ocean propone un vero e proprio viaggio multisensoriale pensato per tutti, con un percorso tra arte contemporanea, fotografia subacquea, cinema documentaristico e testimonianze dirette di chi il mare lo vive in prima persona.

Il tutto all’insegna della sensibilizzazione ecologica e della divulgazione.



Tra gli appuntamenti da non perdere

Una spettacolare installazione monumentale: Ichtus, opera cinetica alta 13 metri dell’artista Daniel Mestanza, animerà il cuore del centro commerciale con un affascinante balletto di pesci luminosi sospesi, regalando un momento di pura poesia visiva.



Mostre fotografiche e video inediti

Ode Océane, una passeggiata visiva tra gli scatti mozzafiato del fotografo Rafael Fernandez Caballero, vincitore del titolo Ocean Photographer of the Year 2024. Le sue immagini catturano la delicata meraviglia degli ecosistemi marini.



Récit d’un monde immergé, quattro documentari firmati Kevin Sempé, regista e direttore della fotografia subacquea, offrono uno sguardo affascinante e profondo sugli abissi e sulle sfide della loro conservazione.



Due conferenze esclusive con Arthur Guérin-Boëri, campione mondiale di apnea:



Il 16 luglio alle ore 18: Plongée givrée, un racconto tra limite umano, resilienza e passione.



Il 30 luglio, sempre alle 18: L’Odyssée salée, in dialogo con Kevin Sempé, per riflettere insieme sulle minacce che incombono sui nostri oceani.



Una collettiva d’arte contemporanea, che mette in luce tecniche e visioni diverse: dalle tele marine di Sylvian Preziosa (alias Silvian The Fisch Man), alle illustrazioni pop realizzate a penna Bic da Jacky Ananou, passando per le suggestioni materiche di Chrystelle Weidmann e i collage poetici della plastificatrice Marie Caroline Regottaz.



L’Odyssée Salée © TVMonaco : K.Sempé : J.Golaz - Apnéiste Arthur Guérin Boëri

Un centro commerciale che si fa promotore culturale

Con questo evento, NiceToile conferma il suo ruolo crescente come attore culturale e sostenibile nel cuore della città, capace di coniugare intrattenimento, divulgazione e impegno ambientale.



Blue Ocean invita residenti, famiglie, turisti, curiosi a vivere un’estate all’insegna della scoperta e della riflessione: un tuffo nell’arte e nella bellezza dell’oceano, ma anche un appello alla responsabilità collettiva per la sua tutela.





Nicétoile – 30 Avenue Jean Médecin, Nizza

Dal 7 luglio al 31 agosto 2025