La Cessione del Quinto: Suggerimenti per ottenere le migliori condizioni

È sempre consigliabile valutare attentamente le proprie opzioni prima di soprassumere un impegno finanziario, e la cessione del quinto non fa eccezione alla regola. Ma cosa dovremmo considerare quando stiamo cercando di ottenere la miglior cessione del quinto sul mercato? Ecco qualche utile suggerimento.

Innanzitutto, è importante essere consapevoli che ogni individuo ha la propria banca di fiducia. Questo non significa però che sia necessariamente la scelta migliore: il mercato è composto da migliaia di istituti bancari accreditati che possono offrire questa tipologia di prestito in modi differenti.

Un primo elemento da prendere in considerazione riguarda l'operatività della banca alla quale decidiamo di rivolgerci. L'operatività è la tempistica che passa dalla richiesta alla liquidazione della pratica. Da questo ne discende l'importanza di valutare quanti addetti lavorano per quella banca specifica: meno addetti ci saranno, più tempo impiegherà la lavorazione delle pratiche.

È fondamentale inoltre considerare se l'ente di credito selezionato sfrutta o meno il CLC (Centro di Lavorazione Cessioni), un'azienda esterna che si occupa di smistare e svolgere compiti ripetitivi e lenti relativi alle pratiche, come le notifiche, le richieste della polizza, ecc. Se l'ente di credito prescelto non fa uso del CLC, la pratica subirà sicuramente dei rallentamenti.

Un secondo elemento chiave riguarda la digitalizzazione del processo della cessione del quinto. In un'epoca sempre più orientata verso la tecnologia, una banca che offre un'ampia gamma di servizi digitali permetterà di gestire il prestito in maniera più semplice e diretta.

Infine, occorre mettere in evidenza l’importanza del tasso di interesse. Quando ci si approccia a un prestito, il tasso di interesse rappresenta una delle componenti fondamentali da tenere in considerazione. Esso infatti influisce direttamente sulla somma che dovremo ripagare alla banca.

Insomma, la scelta di un istituto bancario per una cessione del quinto non dovrebbe basarsi esclusivamente sul rapporto di fiducia instaurato con la propria banca, ma anche e soprattutto sulla considerazione di una serie di fattori chiave, tra cui l'operatività, la digitalizzazione e il tasso di interesse.

















