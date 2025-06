Beaulieu-sur-Mer si colora di risate: torna l’Uzine à Gag, il festival del clown contemporaneo

Venerdì 13 giugno 2025, Beaulieu-sur-Mer si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per accogliere una nuova, attesissima edizione del Festival Uzine à Gag, evento dedicato interamente al clown contemporaneo e alle arti burlesche.

Organizzato dalla compagnia L’Embrayage à Paillettes, il festival propone una serata unica nel cuore del centro storico e nel suggestivo Jardin de l’Olivaie, tra comicità surreale e messaggi profondi.



La partecipazione è totalmente gratuita, una novità rispetto alle passate edizioni. Resta comunque possibile sostenere l’iniziativa con donazioni volontarie, che saranno destinate a progetti di clownterapia in ambito ospedaliero.

Saranno presenti anche punti ristoro e una buvette per godersi lo spettacolo con qualcosa da bere o da sgranocchiare.





IL PROGRAMMA: risate in cinque atti… più una sorpresa

Ore 18:00 – Place Marinoni

MAZORETTES

Compagnie De L’Embrayage à Paillettes x Tulipe et Cie

Nathalie Masséglia nei panni di Mazarine svelerà in piazza un sogno tanto folle quanto coinvolgente. Un invito collettivo a partecipare a un'impresa fuori dal comune, che aprirà la serata con un tocco di follia poetica.



Ore 19:00 – Jardin de l’Olivaie

HISTOIRES DE VIE(S) – LES CONTES

Cie Boutaïni x L’Embrayage à Paillettes

I grandi classici delle fiabe rivisitati con sguardo critico e contemporaneo: cosa resta di Biancaneve dopo il #MeToo? Un dialogo teatrale che intreccia infanzia, attualità e femminismo.



Ore 19:45 – Jardin de l’Olivaie

CONTRE POIDS

Cie C’est La Goutte D’Eau

Una conferenza teatrale partecipativa che, attraverso gabbiani, sardine e pinguini, riflette sull’empatia e sull’aiuto reciproco nella natura. Un viaggio tra risate e poesia con Mandine Guillaume ed Eric Ladelfa.



Ore 20:45 – Jardin de l’Olivaie

CHOCAPOV

Cie Les Steppettes

Una satira politica esilarante: Athanase, dittatore infantile e megalomane, sogna di conquistare il mondo, mentre la sua fidata Ivana trama per prendere il potere. Ironia e attualità in un duello di ambizioni e acrobazie.



Ore 21:45 – Jardin de l’Olivaie

L’HUMOUR, CE N’EST PAS (FORCÉMENT) DRÔLE

Cie de L’Embrayage à Paillettes

Thomas Oudin è Lou Caravagnio, aspirante imprenditore dell'umorismo sostenibile. In scena, la creazione del primo “Humour™” inclusivo e certificato. Ma si può davvero far ridere tutti, senza offendere nessuno?



Ore 23:00 – Jardin de l’Olivaie

SURPRISE FINALE

Il gran finale è top secret. Nessun dettaglio trapelato: bisognerà esserci per scoprirlo.



Un’esperienza artistica che fa bene al cuore (e alla mente)

Il Festival Uzine à Gag non è solo spettacolo, ma anche una riflessione sui linguaggi del comico contemporaneo, capace di affrontare temi come l’identità, il potere, l’ecologia e l’inclusione sociale.

Dopo il successo di precedenti edizioni con spettacoli come Mémoire(s) du Nous o Couac, l’edizione 2025 si annuncia ricca di contenuti nuovi e provocatori, tra ironia, denuncia e poesia urbana.