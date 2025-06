Estate di teatro e musica al Fort Antoine di Monaco: presentata la nuova stagione 2025

La Direction des Affaires Culturelles di Monaco ha svelato lunedì la programmazione della nuova stagione del Théâtre du Fort Antoine, alla presenza di Françoise Gamerdinger, Direttrice delle Attività Culturali, del suo vice Julien Burle e di Gilles Marsan, responsabile della programmazione musicale. L’edizione 2025, in scena dal 1° al 29 luglio, promette un cartellone ricco e variegato che intreccia teatro, musica e iniziative inedite, confermando il fascino unico del celebre teatro all’aperto.

Quattro concerti animeranno le serate estive, spaziando tra generi diversi ma complementari: il jazz raffinato della cantante Stella Cole e del pianista Thomas Enhco, la musica corsa di Jean-Charles Papi, fino al blues e al funk dalle influenze africane proposti da Sanseverino.

Il teatro sarà protagonista con l’attesa trasposizione scenica del romanzo di Carole Martinez, "Du Domaine des Murmures", firmata da Jessica Astier e William Mesguich. Novità assoluta di quest’anno, la pièce "Jamais Dormir" sarà dedicata per la prima volta al giovane pubblico, arricchendo ulteriormente l’offerta culturale.

Tra le sorprese della stagione anche una serata di lettura, durante la quale l’attore Charles Berling interpreterà alcuni estratti dall’opera del Principe Alberto I, "La Carrière d’un Navigateur".

A chiudere il programma, la terza edizione della "Scène Ouverte" offrirà ai giovani artisti tra i 18 e i 30 anni l’opportunità di esibirsi e mettere in luce il proprio talento nei campi della danza e della musica, confermando il Fort Antoine come palcoscenico privilegiato per la creatività giovanile.

Un’estate, dunque, all’insegna dell’arte e della scoperta, in uno dei luoghi più suggestivi del Principato.