Festa del Mare a Monaco: un sabato ricco di attività sul Port Hercule

Preparatevi a un sabato all'insegna del divertimento e della scoperta al Port Hercule di Monaco! Il 21 giugno 2025, la tradizionale Festa del Mare, organizzata dallo Yacht Club de Monaco e altre istituzioni, animerà il porto con numerose attività per celebrare il legame con il mare.

Il culmine della giornata sarà la grande parata in mare, aperta a imbarcazioni a vela, a motore e a remi. Se avete voglia di partecipare, l'iscrizione per la parata è obbligatoria tramite il link dedicato. Eventuali posti rimanenti saranno disponibili per l'acquisto sul posto il giorno stesso.

Attività per tutti i gusti

Oltre alla suggestiva parata nautica, i partecipanti potranno cimentarsi in diverse esperienze:

Iniziazione alla vela: Per chi desidera provare l'emozione di navigare a vela.

Stand-up paddle: Un'opportunità per divertirsi sulle calme acque del Mediterraneo.

Kayak: Un modo rilassante per esplorare il porto dall'acqua.

Battesimi di immersione: Un'occasione per esplorare il mondo sottomarino.

Percorso gonfiabile acquatico: Un'attrazione divertente e stimolante per tutte le età.

E-surf ed e-foil: Per i più avventurosi, sarà possibile provare queste nuove e innovative discipline, aggiungendo un tocco futuristico all'evento.

Non mancheranno anche laboratori educativi e dimostrazioni a cura di diverse associazioni, con attività interattive volte a sensibilizzare i più giovani sull'ecosistema marino e a mostrare la fauna e la flora locali.

Le iscrizioni per le attività (iniziazioni alla vela, kayak, battesimi di immersione e vela) si effettueranno direttamente in loco, il giorno dell'evento, presso il Quai Louis-II. L'accesso è gratuito, previa firma di una liberatoria di responsabilità.