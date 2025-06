Note sacre nel cuore di Nizza: il Festival di Musica Sacra torna nella Cattedrale

Nel suggestivo scenario della Cattedrale Sainte-Réparate, nel cuore del centro storico di Nizza, torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate: il Festival di Musica Sacra .



Rilanciato con successo nel 2023 dall’Opéra de Nice, questo evento storico, nato nel 1974, torna per l’edizione 2025 con un programma che spazia dai grandi classici barocchi a composizioni romantiche e contemporanee, offrendo un’esperienza sonora unica, sospesa tra spiritualità e bellezza artistica.



Cinque appuntamenti in programma dal 22 giugno al 2 luglio , per un viaggio musicale che accende le volte della cattedrale con le voci e gli strumenti di artisti internazionali e ensemble d’eccellenza.



Il programma

Domenica 22 giugno, ore 11.00 – Ingresso libero

La rassegna si apre con una Messa solenne di ringraziamento composta da Bernard Navarre. Ad accompagnare l’evento, gratuito e senza necessità di prenotazione, due organisti d’eccezione – Stéphane Eliot e Catherine Hyvert – insieme alla Maîtrise della Cattedrale e al Coro Filarmonico di Nizza, sotto la direzione di Giulio Magnanini.



Domenica 22 giugno, ore 18.00

In serata, spazio al barocco con Santa Editta di Alessandro Stradella. In scena, un cast vocale internazionale guidato dal tenore Marco Angioloni e l’ensemble Il Groviglio, per una produzione firmata PhilBarok, con il sostegno di PGEG Conseil et Stratégie.



Martedì 24 giugno, ore 20.00

L’ensemble L’Engrenage propone Ploravit in Nocte, un momento di meditazione sonora, prodotto da PhilBarok con il supporto di Phil’transactions.



Domenica 29 giugno, ore 18.00

Una serata che fonde tradizione e innovazione: il programma include il Concerto per la Notte di Natale di Arcangelo Corelli, estratti da The Fairy Queen di Purcell, trascrizioni orchestrali da Bach, Brahms e Saint-Saëns curate da Violaine Darmon (anche solista al violino), fino alla Sinfonia n. 6 “Le Matin” di Haydn. Protagonista l’Orchestra da Camera del Filarmonico di Nizza.



Mercoledì 2 luglio, ore 20.00

Gran finale con due capolavori: Missa Brevis di Olivier Dos Santos e il celebre Gloria di Antonio Vivaldi. Interpreti, il Coro dell’Opéra Nice Côte d’Azur e l’Orchestra Filarmonica di Nizza, diretti da Giulio Magnanini.



Informazioni pratiche



Sede: Cattedrale Sainte-Réparate, Nizza

Date: dal 22 giugno al 2 luglio 2025

Biglietti: da 10 a 34 euro.

La messa inaugurale del 22 giugno mattina è gratuita e senza prenotazione.