Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

AMIRAT

GENESYA

Sabato 28/06/2025 21H00

quartier saint jean



AURIBEAU-SUR-SIAGNE

CHAMBRE D'HÔTES LE SON DE CHOSES

Venerdì 27/06/2025 21H30

La Place en l'Aire

BEAULIEU SUR MER

Concerto “Trio Parisienne” con Anne CARRERE

Venerdì 27 giugno 2025 alle 19:30.

Casino de Beaulieu

4 avenue Fernand Dunan



Mostra “L’Or du Temps” – Villa Kérylos

Fino al 21 Settembre 2025

Villa Kérylos

Impasse Gustave Eiffel



BEAUSOLEIL

Laboratori di scambio culturale

Tutto l'anno

Ateliers d'échanges,

Immeuble "Le Centre",

Salle Saint-Cyr



BELVEDERE

Festival rock écoresponsable BELFEST

Sabato 28 giugno 2025 dalle 16 alle 1:30.

place du village



BREIL SUR ROYA

Il giorno di San Giovanni in Libre

27 giugno > 29 giugno

Tradizione e folclore

Place de l'Eglise

BIOT

KEVIN SAURA GROUP

Venerdì 27/06/2025 21H00

Jardin Frédéric Mistral



CAGNES SUR MER

Festival “I Notturni del Pianoforte

Dal 27 Giugno a 06 Luglio 2025

Hippodrome de la Côte d'Azur

2 boulevard Kennedy



Il jazz al castello - Concerto

Dal 27 Giugno al 12 Settembre 2025

Place du château - Haut-de-Cagnes

06800 Cagnes-sur-Mer



CANNES

Spectacle - La maison du vieux Léon

15 clarinettes et 50 choristes

Giovedì 26 giugno 2025 2025

Horaire(s) :

À partir de 20h

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



Musique - Cœurs en scène

Scénettes théâtrales en 2 parties

Da giovedì 26 giugno 2025

a venerdì 27 giugno 2025

Horaire(s) :

à partir de 20h

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



Bal des lumières

Soirée de gala

Le venerdì 27 giugno 2025

Horaire(s) :

19h

Rotonde Riviera

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



Tournée Handi Voile 06

19e tournée

Da venerdì 27 giugno 2025

a Sabato 28 giugno 2025

Horaire(s) :

9h30, 11h, 13h30 et 15h

Handiplage de Bijou Plage

122 boulevard de la Croisette

Square de Verdun - Kiosque n° 4



Visite guidée - Poussière d'étoiles

Sabato 28 giugno 2025

Horaire(s) :

16 h

La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



Les auteurs cannois en lumière

Sabato 28 giugno 2025

Horaire(s) :

De 10h à 12h

Médiathèque Noailles

1 avenue Jean de Noailles



Visite guidée - The Last Dance

Sabato 28 giugno 2025

Horaire(s) :

14h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



Concert - Mendelssohn par Abdel Rahman El Bacha

Le Sabato 28 giugno 2025

Horaire(s) :

20h

Théâtre Claude Debussy

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



Spectacle - Impact d'une course [Cannes] X Stadium

Collectif La horde dans les pavés

Da Sabato 28 giugno 2025

a domenica 29 giugno 2025

Horaire(s) :

Le 28 : 19h30

Le 29 : 19h30

Parcours déambulatoire : Départ place Général de Gaulle puis Allées de la liberté, Esplanade Pantiero



Vide-greniers des agents de la Mairie de Cannes, de la CACPL et du CCAS

Domenica 29 giugno 2025

Horaire(s) :

De 8h à 18h

23 avenue du Docteur Picaud



Concert - Méditation musicale

Domenica 29 giugno 2025

Horaire(s) :

17h

Église Notre-Dame de Bon Voyage

2 rue Notre-Dame



Concert - Cuivres ensemble au jardin

Domenica 29 giugno 2025

Horaire(s) :

à partir de 12h30

Château Font de Veyre

70 avenue Docteur Raymond Picaud



Concert - Moments musicaux de Forville

Domenica 29 giugno 2025

Horaire(s) :

De 11h30 à 12h15

Kiosque à musique

Allées de la Liberté - Charles de Gaulle



Nocturnes cannoises - Esplanade Pantiero

Martedì 1 luglio 2025

Horaire(s) :

De 19h à minuit

Esplanade Pantiero, Cannes



Visite du quartier Oxford Terrefial

Mercoledì 2 luglio 2025

Horaire(s) :

9h

Villa Montrose - Archives historiques

9 avenue Montrose



Luna Park

Da lunedì 30 giugno 2025

au Sabato 30 agosto 2025

Horaire(s) :

Ouvert tous les jours de 20h à minuit

Parking Coubertin

7, avenue Pierre Poési



Visites guidées du Fort Royal

Fino a martedì 30 septembre 2025

Horaire(s) :

Lun > Dim : 10h > 17h45 (plusieurs visites par jour)

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



Mostre - Esposizioni

Exposition Batman

Fino a sabato 28 giugno 2025

Horaire(s) :

Du mercredi au sabato de 10h à 18h et le mardi de 10h à 19h

Pôle culturel municipal Cannes République

Bibliothèque - Médiathèque Romain Gary

Place Taras Chevtchenko - Commandant Maria



Le mois du comics

Fino a sabato 28 giugno 2025

Médiathèque Noailles



Exposition- Créations publiques

Fino a domenica 6 luglio 2025

Allées de la Liberté



Marcel Pagnol et le secret du Masque de fer

Fino a Domenica 31 agosto 2025

Horaire(s) :

Lun > Dim : 10h > 17h45

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



Exposition - Corine Borgnet - The Last Dance

Fino a domenica 21 settembre 2025

Horaire(s) :

Juillet et août : tous les jours de 10h à 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



Exposition - Jean-Michel Othoniel - Poussière d'étoiles

Fino a domenica 4 gennaio 2026

Horaire(s) :

Du mardi au Domenica : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Juillet et août : tous les jours de 10h à 19h

La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



Exposition - Jean-Michel Othoniel - Poussière d'étoiles

Fino a lunedì 5 gennaio 2026

Horaire(s) :

Du mardi au Domenica : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Juillet et août : tous les jours de 10h à 19h

La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



CAP D’AIL

Les lumières du Voyage, Olivier Desvaux - Esposizione

Fino al 21 Settembre 2025

Villa Les Camélias

Avenue Raymond Gramaglia

CASTAGNIERS

LIVE MUSIC SHOW 80

Martedì 01/07/2025 21H00

Place de la Mairie



CASTELLAR

Galerie d'Art La Renaissance: mostra collettiva di artisti

Fino al 31 dicembre

Galerie d'Art La Renaissance, 9 place Clemenceau

CHÂTEAUNEUF-D'ENTRAUNES

B B BLUES Since 1988

Sabato 28/06/2025 21H00

Place de la Fontaine



CHÂTEAUNEUF-GRASSE

WIB

Mercoledì 02/07/2025 21H00

Jardins de la Chapelle du Brusc



CIPIÈRES

ROCK N'ROLL ATTITUDE Johnny Hallyday Story

Sabato 28/06/2025 21H00

La Place



DURANUS

Roccassera Quartet

Sabato 28/06/2025 21H00

Halle Saint-Michel



EZE

Mostra Anne Letouche -Esposizione

Dal 1°al 10 Luglio 2025

Èze



GORBIO

Pan Bagnat Race

Domenica 29 giugno

Place du village, Place de la République



Esposizioni d'arte contemporanea del pittore indiano Raza

Fino al 30 novembre

Château des Lascaris, 16 Rue du Château



LA BRIGUE

Visita guidata: Notre Dame des Fontaines

Fino al 19 ottobre

Tutti i giorni della settimana ore 10 – 12,30 e 14 – 17,30

Chapelle Notre Dame des Fontaines



LA GAUDE

On connait la chanson - Esposizione

Fino al 3 Luglio 2025

Centre culturel La Coupole

7396 route de Cagnes

LA ROQUETTE-SUR VAR

AGUA FOGO, duo musique brésilienne

Venerdì 27/06/2025 21H00

Place de l'Église

LE BROC

Le Broc Festival

Da venerdì 27 a domenica 29 giugno 2025.

Il programma di quest'anno prevede:

Mado fait son cabaret il 27 giugno,

Michel Fugain, Elise Allasia (prima parte) il 28 giugno,

Alain Chamfort, Arleen (1a parte) il 29 giugno.

Théâtre de Verdure

275 route de Nice



Mado fait son cabaret - Spettacolo

Venerdì 27 giugno 2025 alle 20:30.

Théâtre de Verdure

275 route de Nice



Michel Fugain – La vie, l’amour, etc… - Concerto

Sabato 28 giugno 2025 alle 21.

Théâtre de Verdure



Alain Chamfort - Concerto

Domenica 29 giugno 2025.

Théâtre de Verdure

LE ROURET

ALLEGRIA BAND - VOYAGE EN ITALIE A TRAVERS LA CHANSON

Domenica 29/06/2025 21H00

Parvis de l'Espace Culturel



MALAUSSÈNE

La traverse

Sabato 28/06/2025 21H00

Cie. Les Braises



MENTON

Visita guidata: Il giardino di Maria Serena

Giovedì 26 giugno e sabato 28 giugno 2025 ore 10

Jardin Maria Serena, 21 promenade Reine Astrid

Visita guidata: Il Palazzo d'Inverno

Giovedì 26 giugno da 10:00 a 10:45

Winter Palace, 20 avenue Riviera



Commedia dell'arte: "Le Malade imaginaire" di Cie Aidas

Venerdì 27 giugno 2025 ore 15

Clos du Peyronnet, 68 boulevard de Garavan



Visite guidée sensorielle de la Basilique, Laissez-vous conter Menton

Venerdì 13 giugno da 14:00 a 14:45 / Venerdì 27 giugno da 14:00 a 14:45 / ...

Visite guidée sensorielle de la Basilique, Laissez-vous conter Menton

Culturale

Visita guidata e/o commentata

Storico

Parvis Saint Michel



Visita guidata: Il giardino del Domaine des Colombières

Venerdì 27 giugno 2025 ore 10

Domaine des Colombières, 312 route de super Garavan,



Commedia dell'arte: "La Dame de chez Maxim" di G. Feydeau, a cura della Cie AIDAS

Sabato 28 giugno 2025

Parvis Saint Michel



Spectacle de danse flamenco

Domenica 29 giugno ore 20

Flamenco

Salle Saint-Exupéry, 8 rue de la République



5e Fête de la Jeunesse et des Sports

28 giugno > 29 giugno

Sport

Svaghi e tempo libero

Gastronomia

Pittura

Sport nautici

Sport con palla

Sport d'arrampicata

Altri sport

Calcio

Scalata

Skateboard

Jet-ski

Tennis da tavolo

Site rondelli - Stade Lucien Rhein



Visita guidata alla mostra del Museo della Preistoria Regionale di Mentone

Mercoledì 2 luglio da 14:30 a 15:15

Musée de Préhistoire régionale, 20 rue Lorédan Larchey



Visita guidata: "La Belle Epoque" (La Belle Epoque)

Mercoledì 2 luglio da 10:00 a 11:30

Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer



Apertura della Casa dou Païgran

Fino al 25 ottobre 2025

5 rue Mattoni, à 2 pas de la Basilique Saint Michel, 06500 Menton

Ogni sabato dalle 14 alle 18

La Capeline de Menton



Mostre - Esposizioni

Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman

Fino al 27 agosto 2025

Galerie des Musées,

Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer



Mostra: un omaggio all'ex equipaggio di Calypso

Fino al 30 dicembre 2025

Musée de Préhistoire régionale,

place Lorédan Larchey



Mostra: Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman

Fino al 27 agosto 2025

Mostra: Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman

Galerie des Musées, Palais de l'Europe,

8 avenue Boyer



Mostra "I colori del fogliame"

Fino al 31 marzo 2026

Avenue Saint Jacques



Visite guidate

Visita guidata: Basilica di Saint-Michel

Fino al 26 agosto

Basilique Saint-Michel Archange de Menton,

Parvis de la basilique Saint-Michel,

Place de l'église



Visita guidata del Val Rahmeh con giardiniere

Tutto l'anno il giovedì alle 10,15

Fiori/piante

Jardin du Val Rahmeh,

Avenue Saint Jacques



Visita guidata di Le Bastion, Museo Jean Cocteau

Tutto l'anno il lunedì e il sabato alle 14,30

Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III,



Visite guidée : Le jardin Serre de la Madone

Tutto l’anno

Martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 16,30

Jardin Serre de la Madone, 74 route du Val de Gorbio



Visita alla tradizionale fabbrica di marmellata

Tutto l'anno

Prodotti locali

Maison Herbin

2 rue du Vieux Collège



Visita e degustazione di birre artigianali Mentonnaise

Tutto l'anno

La Mentounasc - Brasserie Artisanale 13 Route de Sospel



Visita Guidata del Limone di Mentone

Tutto l'anno dal martedì al sabato

10:00 - 12:00 14:00 - 17:00

Maison Gannac 2970 Route de Super Garavan



Visita guidata e pasto in stile rustico presso La Ferme des Citrons

Tutto l’anno – Dal lunedì al sabato ore 9,50 - 15

66 avenue des Alliés



MONACO

Concert - "BELINDA DAVIDS, Tribute to Whitney Houston"

Venerdì 27 giugno 2025, alle 20.30

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Kyoto Jazz Massive Feat

Da venerdì 27 alle 21h, a sabato 28 giugno 2025

La Note Bleue

Plage du Larvotto - Avenue Princesse Grace



Event - "12th Monaco Energy Boat Challenge"

Da mercoledì 2 a sabato 5 luglio 2025

Baie de Monaco



Mostre - Esposizioni

"Il était une première fois". 40th Anniversary of the Stade Louis-II

Fino a domenica 31 agosto 2025

Stade Louis II

7, avenue des Castelans



Exposition - "L’Effet Papillon"

Fino a lunedì 1° dicembre 2025, dalle 9h alle 18h

Museo di Antropologia preistorica

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exhibition - "The Butterfly Effect" - eSPOSIZIONE

Funo a lunedì 1° dicembre 2025, dalle 9h alle 18h

Museo di Antropologia preistorica

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exhibition - "Mediterranean 2050"

Fino a mercoledì 31 dicembre 2025

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Exhibition - "CINÉAM, the Monaco independent film-makers club"

Fino a venerdì 30 gennaio 2026, dalle 9.30 alle 17.30

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin, 83-85, boulevard du Jardin Exotique



NIZZA

8 Femmes - Teatro

Giovedì 26 giugno 2025 alle 20.

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



Rhinocéros - Teatro

Giovedì 26 giugno 2025 alle 19:30.

Théâtre Bellecour

14 rue Trachel



Festival de Tragédies

Da venerdì 27 a sabato 28 giugno 2025.

Domenica 29 giugno 2025 alle 19.

Lunedì 30 giugno 2025 alle 21.

Giovedì 3 luglio 2025 alle 19.



Moana Fa’ a’ Aro

Fino al 27 Giugno 2025

Villa Cameline - Maison Abandonnée

43 avenue Monplaisir



Iliade – Festival de Tragédies - Teatro

Venerdì 27 giugno 2025 alle 21.

Sabato 28 giugno 2025 alle 21.

Arènes de Cimiez



Festival du Barbecue

Venerdì 27 giugno 2025.

Sabato 28 giugno 2025.

Domenica 29 giugno 2025.

MIN d'Azur



Vanessa Beaudoin – Je lâche prise pour de bon

One man Show / One woman show

Venerdì 27 giugno 2025 alle 20.

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



Le bourgeois gentilhomme – Festival International de Commedia dell’Arte - Teatro

Venerdì 27 giugno 2025 alle 20.

Théâtre Francis Gag

4 rue de la Croix



L’homme et la mer

Fino al 28 giugno 2025, ogni giorno.

Divers lieux de Nice



Les gestes d’après - One man Show / One woman show

Sabato 28 giugno 2025 alle 20.

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



Les procès des grands personnages - Spettacolo

Sabato 28 giugno 2025 alle 11.

Théâtre National de Nice - Salle des Franciscains

4-6 Place Saint-François



Joao Selva - Concerto

Sabato 28 giugno 2025 alle 20.

Le 109

89 Route de Turin



Leonardo : Da Vinci a Milano – Festival International de Commedia dell’Arte - Teatro

Sabato 28 giugno 2025 alle 21.

Centre Culturel La Providence

8 rue Saint-Augustin



Les secrets d’Arlequin – Festival International de Commedia dell’Arte - Teatro

Domenica 29 giugno 2025 alle 18.

Centre Culturel La Providence

8 rue Saint-Augustin



Ironman France Nice 70.3 - Competizione sportiva

Domenica 29 giugno 2025.

Promenade des Anglais



Cantates à Saint-Paul - Concerto

Domenica 29 giugno 2025 alle 15:30.

Eglise Saint-Paul

28 avenue de Pessicart



Ironman France Nice - Competizione sportiva

Domenica 29 giugno 2025.

Ironman France-Nice

6 place Garibaldi



Valentina Tchernobyl – Née pour l’amour - Teatro

Domenica 29 giugno 2025 alle 17.

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



Le Professeur – Festival de Tragédies - Teatro

Lunedì 30 giugno 2025 alle 21.

Arènes de Cimiez

La Flûte Enchantée – Conservatoire - Concerto

Martedì 1° luglio 2025 alle 18:30.

Orchestra Sinfonica del Conservatorio

Direzione, Arnaud Pairier

Lezioni di canto sotto la direzione di Élizabeth Vidal circondata da tutti gli insegnanti.

Coro del Conservatorio

Condurre gli studenti

Conservatoire à rayonnement régional de Nice

127 av de Brancolar



Le Big Band du Conservatoire de Nice - Concerto

Mercoledì 2 luglio 2025 alle 20.

Conservatoire à rayonnement régional de Nice

127 av de Brancolar



Trio de commedia – Festival International de Commedia dell’Arte - Teatro

Da venerdì 4 a sabato 5 luglio 2025 alle 20.

Arènes de Cimiez

Avenue des Arènes de Cimiez



L’Impasse Comedy Club

Fino al 31 dicembre 2025 - Tutti i mercoledì alle 20:30.

Théâtre de l'Impasse



Mostre - esposizioni

L’homme qui peint – Raymond Moretti

Fino al 29 Giugno 2025

Espace Lympia

2 quai Entrecasteaux



Liquid Grounds

Fino al 30 Giugno 2025

Villa Arson

20 avenue Stéphen Liégeard



Jean Toche – Fragments de mémoire (1930-1944) - Esposizione

Fino al 4 Luglio 2025

Orari di apertura il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8:30 alle 18. tranne 1° gennaio, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° maggio, 8 maggio e 25 dicembre.

Archives Nice Côte d'Azur - Palais de Marbre

7/9 av de Fabron



Au fil de l’eau – L’Homme et la Mer

Fino al 25 Luglio 2025

Bibliothèque Raoul Mille

33 avenue Malaussena



Le chant des sirènes

Fino al 23 Agosto 2025

Le 109

89 Route de Turin



Ugo Schiavi – La Zone de Minuit

Fino al 24 Agosto 2025

Le 109

89 Route de Turin



Becoming Ocean : a social conversation about the ocean

Fino al 24 Agosto 2025

Villa Arson

20 avenue Stéphen Liégeard



Océan, mère des Hommes – L’Homme et la Mer

Fino al 31 Agosto 2025

Bibliothèque Romain Gary

21 Boulevard Dubouchage



Les Particules, le conte humain d’une eau qui meurt - Esposizione

Fino al 07 Settembre 2025

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Matisse Méditerranée(s)

Fino al 08 Settembre 2025

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



Le théorème de Kutta – Emmanuel Régent & Thomas Tison - Esposizione

Fino al 13 Settembre 2025

Espace à vendre

10 rue Assalit



Magnus Hirschfeld en exil

Fino al 20 Settembre 2025

Librairie Vigna

3 rue Delille



Sirènes et Merveilles – Peuples des mers - Esposizione

Fino al 21 Settembre 2025

Orari di apertura il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18.

Chiuso il martedì.

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



Nice, du rivage à la mer - Esposizione

Fino al 21 Settembre 2025

Orari di apertura il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18.

Musée Masséna

Palais Masséna

65 rue de France



La quadrature du cercle – Anne-Laure Wuillai - Esposizione

Fino al 22 Settembre 2025

Palais Lascaris

15 rue Droite



De verre et de pierre – Chagall en mosaïque

Fino al 22 Settembre 2025

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



Quand la mer nous parle – Étudier et protéger le patrimoine sous-marin - Esposizione

Fino al 26 Settembre 2025

Musée d'Archéologie Nice - Cimiez

160 avenue des Arènes de Cimiez



Raoul Dufy, le miracle de l’imagination

Fino al 28 Settembre 2025

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



Mers et Mystères – Laurent Ballesta - Esposizione

Fino al 28 Settembre 2025

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Des hommes préhistoriques à la plage - Esposizione

Fino al 28 Settembre 2025

Musée de Préhistoire - Terra Amata

25, boulevard Carnot



Les reliques de l’écume – Racca Vammerisse

Fino al 28 Settembre 2025

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



L’océan vivant - Esposizione

Fino al 30 Settembre 2025

Promenade du Paillon

Plassa Carlou Aubert



Mostra “Bao Vuong, dietro le onde” - Esposizione

Fino al 19 Ottobre 2025

Musée départemental des arts asiatiques

405 Promenade des Anglais



Biennale des Arts et de l’Océan

Fino al 31 Ottobre 2025

Divers lieux de Nice



Un parcours d’oeuvres d’art dans l’espace public – Biennale des Arts et de l’Océan

Fino al 31 Ottobre 2025

Promenade des Anglais - Promenade du Paillon 1



Au temps du grand-maître Jean-Paul de Lascaris – Nice, Malte et la Méditerranée

Fino al 03 Novembre 2025

Palais Lascaris

15 rue Droite



Mostra “Azione! – Lo sport nel cinema

Fino al 16 Novembre 2025

Musée National du Sport

6 allée Camille Muffat - Stade Allianz Riviera



115°5, la Baie des Anges ou l’évolution du paysage

Fino al 30 Novembre 2025

Centre du Patrimoine De Nice

Le Sénat

14 rue Jules Gilly



Henri Matisse – Chemin de Croix

Fino al 19 Gennaio 2026

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



ROQUEBILLIERE

Guinguette/bal avec Lucky Star Landau - Ballo

Mercoledì 16 luglio 2025 dalle 20:30 alle 23.

Place Corniglion Molinier



Visite guidée du vieux village de Roquebrune Cap Martin (sur demande)

Tutto l'anno 2025 - Aperto tutti i giorni

Avenue Raymond Poincaré



ROQUEBRUNE CAP MARTIN

Nuit de l'aquafitness

Sabato 28 giugno da 17:00 a 00:00

Centre aquatique Les Bains du Cap, 8 avenue Robert Schumann



NAF

Sabato 28 giugno da 17:00 a 01:00

Les Bains du Cap, 8 Promenade Robert Schuman



SAINTE AGNES

Visita guidata del Forte Maginot di Sainte-Agnès

Fino al 30 settembre 2025

Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica dalle 10 alle 16

Village



SAINT ETIENNE DE TINEE

“OWLS – Chouettes et hiboux d’Europe” - Esposizione

Fino al 30 Settembre 2025

Chiuso il lunedì.

Maison du Parc

Quartier de l'Ardon



SAINT JEAN CAP FERRAT

Spectacle de danse de l’association Top Dance - Danza

Sabato 28 giugno 2025 alle 19.

Théâtre sur la Mer

Avenue Denis Séméria



Exposition “Saint-Jean fait son cinéma”

Fino al 29 Giugno 2025

Espace Neptune

Quai Virgile Allari



Challenge des deux baies - Competizione sportiva

Da sabato 28 a domenica 29 giugno 2025.

Programme :

Sabato 28 giugno

13h-16h30 : Régate

17h : Classement, remise des prix, buffet



Dimanche 29 giugno

7h-11h : Partie de pêche

12h : Pesée, classement, remise des prix, buffet

Saint-Jean-Cap-Ferrat



Les PianOs du port avec Jangada - Concerto

Mercoledì 2 luglio 2025 alle 20.

Quai Virgile Allari



Exposition Père & Fils

Fino al 08 Luglio 2025

Espace Namouna

Promenade des Arts

6 avenue Denis Séméria



SAINT LAURENT DU VAR

Concert – Musique de films Orchestre de Monaco

Sabato 28 giugno 2025 dalle 20:30 alle 22.

Parvis de l'Hôtel de Ville

222 Esplanade du Levant



Kiss FM Live 2025 - Concerto

Martedì 1° luglio 2025.

Plage Cousteau



Beach Sport Festival 2025 - Competizione sportiva

Dal 01/07 al 27/07/2025, ogni giorno.

3 concerti:

- 1 luglio - Concerto FM Live (gratuito, solo su invito)

- 15 luglio: Beach 90 (concerto a pagamento a favore di 3 associazioni: AFM Téléthon / La Ligue contre le Cancer / Attrape La Balle) - Prenotazioni già aperte

- 22 luglio: Kendji (concerto a pagamento a favore di 3 associazioni: AFM Téléthon / La Ligue contre le Cancer / Attrape La Balle) - Prenotazioni già aperte



Gare sportive:

- 5 luglio: Beach Flag Foot (football americano senza contatto su sabbia)

- 6 luglio: Coupe de France de Beach Volley dalle 15.00 alle 23.00

- Dal 10 al 13 luglio: Torneo Internazionale di Beach Tennis

- Dal 18 al 20 luglio: Finale del Campionato Francese di Beach Volley

- Dal 24 al 27 luglio: Finale dell'Open de France de Basket 3X3 (Junior il 24 e 25/07 - Senior il 26 e 27/07)



Serate e mattinate dedicate ai partner/sponsor dell'evento:

- Il 1° luglio all'It Villaggio

- Il 10 luglio con il Beach Tennis (ogni partner può formare una squadra)

- Il 17 luglio con il Beach Volley (ogni partner può formare una squadra)

- Il 26 luglio al mattino per il Basket 3X3, dalle 9 alle 12

Plage Cousteau



SAINT MARTIN VESUBIE

Exposition – « Au temps des dinosaures »

Fino al 28 Giugno 2025

Médiathèque Départementale annexe

52 boulevard Lazarre Raiberti



Théâtre – “SOS d’une libido en détresse”

Domenica 29 giugno 2025 dalle 16:30 alle 17:45.

Espace Jean Grinda

Place de la Gare routière



SAINT PAUL DE VENCE

Esposizione “Arte & Vita” di Barbara Hepworth

Dal 28 Giugno a 02 Novembre 2025

Fondation Marguerite et Aimé Maeght

623 chemin des Gardettes



SAORGE

Conferenza Natura 2000 "Scoprire, capire, partecipare!

Venerdì 27 giugno da 18:00 a 19:30

Route du Cairos



Conférence Animaux Totem Amérindiens

Fino al 29 Novembre 2025

Chambre d'hôtes Les Murès

Quartier des Murès

Route de La Colmiane

Saint Dalmas



SOSPEL

Spettacolo di danza

Sabato 28 giugno a 20:00

Place des platanes



Retrociclo

Domenica 29 giugno a 09:00

Place des Platanes



Mostra di ceramica e pittura

Fino al 9 agosto

Chapelle des Pénitents Gris



Mostra

Fino al 31 agosto

Chapelle des pénitents gris, 06380 Sospel



TENDE

Sauvage

Giovedì 26 giugno da 18:00 a 19:15

Maison du Parc



Giornata del patrimonio locale "Sulle tracce della famiglia Lascaris

Sabato 28 giugno da 14:30 a 16:00

Tende



Explorations souterraines du Marguareis : exposition et films

Sabato 28 giugno da 09:00 a 17:30

Maison du Parc national du Mercantour

Vallée de la Roya et de la Bévéra, 103 avenue du 16 septembre 1947



Concerto Matt Low canta Murat

Sabato 28 giugno a 19:00

Stella Alpina,

1 avenue du 16 septembre 1947



Festa della transumanza a Casterino

Sabato 28 giugno

Hameau de Casterino



Caffè "Arts des fils" - Foyer rurale

Sabato 28 giugno da 16:00 a 18:00

Médiathèque départementale annexe de Tende, 4 avenue Marius Baruccchi



La loutre… en toute intimité !

Martedì 1 luglio da 18:00 a 19:30

Maison du Parc



Exposition "Instantanés. Photographies de la Roya de 1900 à 1950"

Fino al 31 ottobre

Musée départemental des Merveilles,

venue du 16 Septembre 1947



Exposition "Cumerciàa. Economie alpine et vie commerciale dans la Haute Roya du XIXe au XXe siècle"

Fino al 31 ottobre

Musée départemental des Merveilles,

Avenue du 16 Septembre 1947



Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"

Fino al 31 dicembre

Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"

Galerie J.-G. Inca, Place Ponte



Percorsi d'arte nella Valle della Roya, "Prospettive

Tutto l’anno e tutti i giorni

Hôtel-restaurant Le Prieuré, Rue Jean Médecin, Saint Dalmas de Tende