Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBESAppuntamenti imperdibiliSummer Marching Band – Fino al 14 agosto - Antibes & Juan-les-Pins8 spettacoli serali daranno il ritmo all'atmosfera estiva, con il jazz di New Orleans e un repertorio più contemporaneo e funky per deliziare tutte le generazioni.Mondial Footvolley - Dal 25 al 27 luglio - Pinede Gould – Juan-les-PinsL'edizione 2025, sponsorizzata da Marcel Dessailly, riunisce le 16 migliori squadre del mondo in partite semiserali alle 17.00. Le finali si svolgeranno domenica alle 16.00. L'ingresso è gratuitoDiversiDu rires aux armes - Fort Carre – Antibes

« Drôles de photomontages » - 30 luglio dalle 10,15 alle 12,15

Teatro

Antibéa



«Souchon et voulzy » - Dal 28 luglio al 1° agosto ore 10

Les murs ont des oreilles - Dal 24 al 27 luglio ore 21

Mostre – Esposizioni



Transartcafé : Chimères - Fino al 25 luglio - Rue du dr Rostan – Antibes

Silence jazz & lumière - Fino al 28 luglio - Palais des Congrès d’Antibes - Juan-les-Pins

Nico et ouistiti explorent les fonds marins - Fino al 30 agosto - Médiathèque des Semboules – Antibes

L’objet du moment : Un thymiaterion apulien - Fino al 31 agosto - Musée d’archéologie – Antibes

Le typographe - Fino al 31 agosto - Médiathèque A. Camus – Antibes

Paysages intérieurs - Fino al 26 settembre - Fondation Hartung-Bergman

Dickie à Antibes - Fino al 28 settembre - Musée Peynet – Antibes

Hommage àarman & exposition - de bernar venet - Fino al 28 settembre - Musée Picasso – Antibes

Jazz emotions - Fino al 30 septembre - Hôtel Marriott Ambassadeur – Antibes

Visite guidate



Vecchia Antibes in francese - 29 luglio ore 9,30

Vecchia Antibes in inglese - 30 luglio ore 9,30

Juan-les-Pins, dalla Belle Epoque ai ruggenti anni venti - 28 luglio ore 9,30

Tour gastronomico - 24 & 31 luglio ore 9,30

Il sentiero costiero - Le 25 luglio ore 9,30