Strega tocca color! Il rosso è il colore della passione che non conosce stagioni

«Rosso di sera, bel tempo si spera». Che sia per una passeggiata sul lungomare o in città, il famoso detto risulta quasi una profezia. Al rosso non si resiste. Dall’alta moda al pret-à-porter, passando per la quotidianità, il color passione non conosce stagioni. Pronte a innamorarvene?

50 sfumature di rosso

Teatrale e spettacolare, tutte le bambine hanno sognato almeno una volta di vestirsi di rosso. A realizzare le fantasie delle jeunes filles pensò Christian Dior che nel 1947 sdoganò il rosso, colorando i suoi abiti di sfumature raffinate di corallo e geranio, giocando con le mise, fino a creare una tinta particolare, la Trafalgar che ancora oggi viene utilizzata come lacca per unghie e rossetti nella linea beauty della storica maison francese.

Tanto lontano dal banale, quanto dall’anonimo, il rosso è un colore che continua a tentare, perché si adatta a tutte, giovani e agé, imponendosi per la sua capacità di sprigionare energia, eccitazione, ottimismo e determinazione. Ma anche perché soddisfa un prepotente desiderio di farsi notare.

«Se siete tristi, truccatevi, mettete il rossetto rosso alle labbra e attaccate», ripeteva Coco Chanel indossando il suo iconico N°14 Passion, una sfumatura scarlatta intensa in grado di conferire un'aura di forza e classe a chi lo indossa.

Il colore della passione (e delle feste)

Tradizione vuole che amore, generosità e spirito di condivisione trovino una perfetta rappresentazione in questa tonalità dalle forti connotazioni emotive e impatto estetico. Inoltre, il rosso è simbolo di vitalità e di un nuovo inizio, nonché di audacia e seduzione, il che lo rende una nuance propiziatoria da indossare a Capodanno.

Ma se durante l’inverno lo associamo alle feste, durante la bella stagione questo colore, che già di natura attrae l’attenzione e ammalia, si trasforma per scatenare tutto il suo sex appeal. Forte, ipnotico, sensuale, il rosso è tutto quello di cui abbiamo bisogno per rinnovare il guardaroba con abbinamenti inaspettati e azzardati, look che non passano inosservati.

Rosso di sera... ma anche di mattina e pomeriggio!

Ci sono molti modi per indossare il rosso: magari declinato su mini dress che seguono le linee del corpo, tra drappeggi, dettagli scultorei, tagli asimmetrici e spacchi sensuali. Perfetto sulle carnagioni abbronzate, ma anche sulle pelli chiare, da sfoggiare sotto il solleone, in spiaggia, così come agli aperitivi in città.

Per la gran sera non c’è nulla di meglio di un abito rosso lungo ispirato alle dive d’altri tempi, con tanto di collana girocollo a sottolineare il decolleté, in perfetto equilibrio tra moderno e classico che permetterà di distinguervi dalla folla e di godervi appieno la vita.

Se non vi sentite ancora pronte per una scelta così di carattere puntate tutto sugli accessori rossi: scarpe e pochette o in alternativa un riflesso di rame sui capelli, un tocco di rosso sulle labbra o uno smalto rosso. Non avrete bisogno di altro per essere protagoniste; qualunque sia la vostra scelta… fashion o beauty, sarà un successo garantito!

Effetto rosso

Esiste inoltre un effetto abito rosso. Una ricerca dell’Università di Rochester ha dimostrato che gli uomini tendono a trovare più attraenti le donne vestite di rosso rispetto a quelle vestite di altri colori. In altre parole, indossare il rosso può inviare segnali di apertura alle avances, il che può portare a maggiori attenzioni da parte degli altri. È facile capire quindi perché il rosso si presenti regolarmente per un’uscita romantica.

Il segreto per non sbagliare?

Affidarsi alla teoria dei colori e lasciarsi ispirare dal proprio gusto. Se il rosso fuoco si sposa bene con il bianco ottico e il nero profondo, le sfumature più scure come il borgogna e il granata trovano alleati ideali nel beige e nel verde oliva. Un errore da evitare? L’effetto Babbo Natale fuori stagione: mescolare troppi rossi differenti rischia di trasformare un look sofisticato in una festa di Natale anticipata.

È ancora buona norma non usare il rosso durante i funerali, ai ricevimenti o agli eventi dove le protagoniste sono altre donne, ad esempio ai matrimoni, perché è un colore molto appariscente che cattura troppo l’attenzione degli invitati.

La moda in rosso

Insomma, il colore rosso va dosato, se fosse un film, sarebbe una saga infinita, con capitoli che spaziano dal rubino al bordeaux, dal ciliegia al corallo. Secondo noi non passerà mai di moda. È un colore che contiene tutto: passione, pericolo, amore, potere, è il colore per eccellenza di ogni “femme fatale”. E va oltre il vezzo di indossarlo solo accennato: travolge con la sua natura e per questo lo si porta da testa ai piedi, collant inclusi. Chic senza diventare shock, anche quest’estate è certo che il rosso lascerà il segno.