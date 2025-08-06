 / FACEBOOK EVENTI

Tanti oggetti, tante curiosità: i marché à la brocante in Costa Azzurra

La carrellata dei vide grenier e dei marchés aux puces da giovedì 7 agosto 2025 a mercoledì 13 agosto 2025

Spazio ai marché à la brocante che animano le strade, le piazze e i quartieri della Costa Azzurra.  Vide grenier e mercatini delle pulci danno il segno tangibile di una tradizione che, per la Costa Azzurra e le Alpi Marittime, è anche cultura e folklore.

Antibes
Brocante professionnelle de la Place Nationale
Brocante
Giovedì 7 agosto e sabato 9 agosto 2025
Place Nationale, Rue Georges Clemenceau Juan-les-Pins

Vide grenier la brague
Vide-greniers et marché aux puces
Sabato 9 agosto e domenica 10 agosto 2025  
Avenue Mozart

Brocante Place des Martyrs de la Résistance
Domenica 10 agosto 2025 
Avenue Paul Doumer

Cannes
Marché antiquités et brocante
Sabato 9 agosto e domenica 10 agosto 2025   
Cours Félix Faure

Brocante Professionnelle du Marché de Forville
Lunedì 11 agosto 2025
Marché couvert de Forville

Mandelieu-la-Napoule
Brocante, Vide-greniers
Domenica 10 agosto 2025
225, Avenue Saint-Exupéry LES TOURRADES

Menton
Le rendez vous des collectionneurs
Sabato 9 agosto 2025
place du Cap

Brocante - Antiquités - Collections Brocante Professionel
Venerdì 8 luglio 2025 e domenica 10 agosto 2025
Promenade du Soleil
Esplande Françis Palmero

Nice
Les puces de Nice. Brocante professionnelle
Giovedì 7 agosto, venerdì 8 agosto, sabato 9 agosto, martedì 12 agosto e mercoledì 13 agosto 2025
Les Puces de Nice, Rue Robilant

Grand vide, grenier
Domenica 10 agosto 2025
3, Place Du Palais

Saleya à Nice
Brocante
Lunedì 11 agosto 2025
Cours Saleya, Vieux Nice

Vence
Brocante Professionnelle
Mercoledì 13 agosto 2025
Place du Grand Jardin


