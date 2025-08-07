 / FACEBOOK EVENTI

Che fare in Costa Azzurra?

Montecarlonews propone una rassegna di iniziative previste in Costa Azzurra e nel Principato di Monaco nei prossimi sette giorni

Beaulieu sur mer

Beaulieu sur mer

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES
Appuntamenti imperdibili

  • Festival pyromélodique - Il 7 agosto - Antibes & Juan-les-pins - In programma, quattro serate: 7 agosto alle 22:00 nella baia di Juan-les-Pins

Diversi

  • L'art de rue accompagne votre été - 8 agosto - Vieille Ville - Antibes

Mostre – Esposizioni

  • Nico et ouistiti explorent les fonds marins - Fino al 30 agosto - Médiathèque des Semboules – Antibes
  • Winter / parker - Fino al 31 agosto - Casemate Comte – Antibes
  • Opale en folie - Fino al 31 agosto - Casemate 19 – Antibes
  • Empreintes - Fino al 31 agosto - Casemates 25 e 26 – Antibes
  • L’objet du moment : un thymiaterion apulien - Fino al 31 agosto - Musée d’Archéologie – Antibes
  • Le typographe - Fino al 31 agosto - Médiathèque A.Camus – Antibes
  • Les camps chantiers du fort carré - Fino al 3 settembre - 12 Rue Andreossy – Antibes
  • Paysages intérieurs - Fino al 26 settembre -Fondation Hartung-Bergman
  • Dickie à antibes - Fino al 28 settembre - Musée Peynet – Antibes
  • Hommage à Arman & exposition de Bernar Venet - Fino al 28 settembre - Musée Picasso – Antibes
  • Jazz emotions -Fino al 30 settembre - AC hotel by Marriott Ambassadeur - Antibes

Visite guidate

  • Vecchia Antibes in francese – 12 agosto ore 9,30
  • Vecchia Antibes in inglese –  13 agosto ore 9,30
  • Juan-les-Pins, dalla Belle Epoque ai ruggenti anni venti 11 agosto ore 9,30
  • Tour gastronomico – 7 agosto ore 9,30
  • Il sentiero costiero – Venerdì 8 agosto ore 9,30
  • Scoprire le arti e i mestieri - Venerdì 8 22 agosto dalle 16 alle 18,30

ASPREMONT
La mala fé
Venerdì 8 agosto 2025 ore 21 
Jardins Caravadossi

AURON
11ème Festival du Livre de la Haute -Tinée
Da venerdì 8 a sabato 9 agosto 
Place de l'église

Semaine de la Danse
Da lunedì 11 a venerdì 15 agosto 2025.
Salle Maurice Rovery

AUVARE
Non à l'argent !
Sabato 9 agosto 2025 ore 21 
Place du Village

BEAULIEU SUR MER
I Notturni di Beaulieu-sur-Mer - Concerto
Fino al 27 Agosto 2025
Nocturnes des mercredis de l’été :
13/08 : Caligagan (Reggae)
20/08 : Nil’s (Pop / Rock)
27/08 : Los Chulos (Gipsy)
Place Marinoni

Mostra “L’Or du Temps” – Villa Kérylos
Fino al 21 Settembre 2025
Villa Kérylos
Impasse Gustave Eiffel

BELVÉDÈRE
Thibaud Choplin Rallume le Feu
Venerdì 8 agosto 2025 ore 21 
Place des Tilleuls

BERRE-LES-ALPES
Miss DEY and the Residents
Domenica 10 agosto 2025 ore 21 
Salle du Belvédère

BOUYON
Récitals de lauréats du Concours International Samson François
Giovedì 7 agosto 2025 ore 21 
Église

BREIL-SUR-ROYA
8° Roya Early Music Festival: "Los Pasos perdidos, il respiro del Vecchio e del Nuovo Mondo".
Venerdì 8 agosto a 18:00
Concerto
Chapelle Notre-Dame du Mont, route de la Madone du Mont

Festival les reflets du lac : Tribute to Eros Ramazzotti
Venerdì 8 agosto da 21:00 a 23:00
Concerto
Chapiteau

Ciné-Guinguette
Sabato 9 agosto 2025 ore 21 
Piene Haute (Hameau) - Place du village

Serata Paëlla
Sabato 9 agosto
Chapiteau

CAGNES SUR MER
Fuochi d’artificio all’ippodromo della Costa Azzurra
23 agosto
Hippodrome de la Côte d'Azur

CANNES
Squares dansants
Giovedì 7 agosto 2025
Horaire(s) :
De 20h30 à 00h30
Pointe Croisette
Square de Verdun
Boulevard de la Croisette - avenue de la reine Astrid

Nocturnes cannoises - Boulevard Jean Hibert
Giovedì 7 agosto 2025
Horaire(s) :
De 19h à minuit
Boulevard Jean Hibert, Cannes

Visite guidée - Le tour du monde en 60 minutes
Venerdì 8 agosto 2025
Horaire(s) :
11h30
Musée des explorations du monde
Place de la Castre - Le Suquet

Visite guidée - L'art de faire mouche !
Venerdì 8 agosto 2025
Horaire(s) :
14h30
Musée des explorations du monde
Place de la Castre - Le Suquet

Les Plages Électroniques 2025
Da venerdì 8 agosto 2025 a domenica 10 agosto 2025
Vendredi 08 août
TIËSTO - KUNGS – TRYM - VALD
ALEX WANN - AZYR – BASSWELL - BELLAIRE - MYD live
ASDEK & AVA MIND - AUPINARD - BENZØ - CLOUDY b2b NOVAH - DERON - DIDI HAN - DYLAN DYLAN - HALFPIPE RECORDS - LOUIS BEKK - SARA COSTA
LE SUD FAIT MIEUX - ROMANO VIVARELLI

Samedi 09 août
PEGGY GOU - MOCHAKK - LUIDJI
AGORIA - BRINA KNAUSS - FRANCIS MERCIER - HORSEGIIRL - ODYMEL - PATRICK MASON - PEGASSI
AMOR - ARØNE - CAMILLE DOE - LEGIT GIRL DJ - MIKI - SIXTION - UPSILONE - URUMI - YENKOV
CLARAA - MILANA ALEX - MOWGLI

Dimanche 10 août
CHARLOTTE DE WITTE - ERIC PRYDZ - BOOBA
ANETHA - ANNA - JERSEY - KETTAMA - PURPLE DISCO MACHINE - SAM FELDT - SUBLIFE
DALÍ - FAUL & WAD - JETLAG GANG - LAZE - LB aka LABAT - MARION DI NAPOLI - NOTRE DAME
EKLOZ - JAYKILL - NO2THEG

Festival, l'élégance Française
Photos Collection Traverso
Du jeudi 10 juillet 2025 au dimanche 24 août 2025
Horaire(s) :
Tous les jours de 14h à 22h
Hall Méditerranée
Palais des festivals et des congrès
1 boulevard de la Croisette

Nocturnes cannoises - Esplanade Pantiero
Martedì 12 agosto 2025
Horaire(s) :
De 19h à minuit
Esplanade Pantiero, Cannes

Visite guidée - Palais des festivals et des congrès
Au cœur du mythe - Visite en français
Martedì 12 agosto 2025
Horaire(s) :
15h
Palais des festivals et des congrès
1 boulevard de la Croisette

Visite du quartier russe
Mercoledì 13 agosto 2025
Horaire(s) :
9h
81 avenue du Maréchal Juin à Cannes (devant l'Alexandra Palace)

Atelier enfants - Poussière d'étoiles
Mercoledì 13 agosto 2025
Horaire(s) :
14h
Centre d'art contemporain La Malmaison
47 boulevard de la Croisette

Visite du quartier russe
Mercoledì 13 agosto 2025
Horaire(s) :
9h
81 avenue du Maréchal Juin à Cannes (devant l'Alexandra Palace)

Nocturnes cannoises - Place du marché de La Bocca
Mercoledì 13 agosto 2025
Horaire(s) :
De 19h à minuit
Marché provençal de La Bocca
Place Paul Roubaud

Parade fleurie 2025
Mercoledì 13 agosto 2025
Horaire(s) :
21h
Avenue Francis Tonner - Cannes La Bocca.

Le Bal des Fous 2025
Fino a sabato 30 agosto 2025
Horaire(s) :
De 16h à 0h30
Terrasse Riviera
Palais des festivals et des congrès
1 boulevard de la Croisette

Luna Park
Fino a sabato 30 agosto 2025
Horaire(s) :
Ouvert tous les jours de 20h à minuit
Parking Coubertin
7, avenue Pierre Poési

Visites guidées du Fort Royal
Fino a martedì 30 septembre 2025
Horaire(s) :
Lun > Dim : 10h > 17h45 (plusieurs visites par jour)
Musée du Masque de fer et du Fort Royal
Île Sainte-Marguerite

Mostre - Esposizioni
Exposition - L'art de James Cameron
Dans le cadre du Musée éphémère du Cinéma
Fino a domenica 24 agosto 2025
Palais des festivals et des congrès
1 boulevard de la Croisette

Marcel Pagnol et le secret du Masque de fer
Fino a Domenica 31 agosto 2025
Horaire(s) :
Lun > Dim : 10h > 17h45
Musée du Masque de fer et du Fort Royal
Île Sainte-Marguerite

Exposition - Corine Borgnet - The Last Dance
Fino a domenica 21 settembre 2025
Horaire(s) :
Juillet et août : tous les jours de 10h à 18h
Suquet des Artistes
7 rue Saint-Dizier

L'art de faire mouche !
Lance-pierres sculptés d'Afrique de l'Ouest
Fino a domenica 2 novembre 2025
Horaire(s) :
Juillet et août : tous les jours de 10h à 19h (jusqu'à 21h les mercredis)
Musée des explorations du monde
Place de la Castre - Le Suquet

Exposition - Jean-Michel Othoniel - Poussière d'étoiles
Fino a domenica 4 gennaio 2026
Horaire(s) :
Du mardi au Domenica : de 10h à 13h et de 14h à 18h
Juillet et août : tous les jours de 10h à 19h
La Malmaison
47 boulevard de la Croisette

Exposition - Jean-Michel Othoniel - Poussière d'étoiles
Fino a lunedì 5 gennaio 2026
Horaire(s) :
Du mardi au Domenica : de 10h à 13h et de 14h à 18h
Juillet et août : tous les jours de 10h à 19h
La Malmaison
47 boulevard de la Croisette

CAP D’AIL
Rita Mitsouko Groupe C'est Comme Ça
Martedì 12 agosto 2025 ore 21 
Amphithéâtre de la Mer

Les lumières du Voyage, Olivier Desvaux - Esposizione
Fino al 21 Settembre 2025
Villa Les Camélias
Avenue Raymond Gramaglia

CARROS
Carros en lumière - Esposizione
Fino al 14 Dicembre 2025
Centre International d'Art Contemporain
Place du Chateau - Château de Carros

CASTAGNIERS
Ziggy's Band - Tribute David BOWIE
Martedì 12 agosto 2025 ore 21 
Place de la Mairie

CASTELLAR
Mostra-gioco sul Medioevo
9 luglio > 7 agosto
Médiathèque de Castellar - école J.P. Lascaris, 52 Route des Granges Saint-Paul

Escapades Baroques: passeggiata drammatizzata con la Compagnie de L'Embrayage à Paillettes
Venerdì 8 agosto a 18:00
Devant la mairie, Place Georges Clemenceau

Galerie d'Art La Renaissance: mostra collettiva di artisti
Fino al 31 dicembre
Galerie d'Art La Renaissance, 9 place Clemenceau

CAUSSOLS
Sirigauda - Chant et musique des Alpes "Cant d'en Aut"
Sabato 9 agosto 2025 ore 21 
Église

CHÂTEAUNEUF-VILLEVIEILLE
Ensemble Baroque de Nice - Les premiers Maîtres du Violon
Mercoledì 13 agosto 2025 ore 21 
Église Notre-Dame-de-l'Assomption

CIPIÈRES
Super Héros
Lunedì 11 agosto 2025 ore 21
La Place

COLOMARS
Du Baroque au Tango et la musique de Film
Venerdì 8 agosto 2025 ore 21
La Sirole

CONSÉGUDES
SIRIGAUDA - Chant et musique des Alpes "Cant d'en Aut"
Venerdì 8 agosto 2025 ore 21 
Place Louis Revel

EZE
Mostra Corinne Canta – Caco - Esposizione
Fino al 16/08/2025, ogni giorno.
Èze

FONTAN
Mostra fotografica: La Valle della Roya
Fino al 15 agosto 2025
Mairie de Fontan, salle du conseil Municipal

Esposizioni d'arte contemporanea del pittore indiano Raza
Fino al 30 novembre
Château des Lascaris, 16 Rue du Château

GARS
More than soul (MTS)
Venerdì 8 agosto 2025 ore 21 
Square Victorin Torcat

GILETTE
Tiempos
Venerdì 8 agosto 2025 ore 21
 Place René Morani

GRÉOLIÈRES
Blues Since 1988
Sabato 9 agosto 2025 ore 21 
Station de Gréolières

GUILLAUMES
Fables de provence
Martedì 12 agosto 2025 ore 21 
Place du Général de Gaulle

ISOLA
Laboratorio fotografico con Grégoire
Giovedì 7 agosto 2025 dalle 20:30 alle 23.
Salle Aquavallée

Concert au col de la Lombarde
Venerdì 8 agosto 2025 dalle 20 alle 22.
Isola 2000

Salita in collina
Competizione sportiva
Da sabato 9 a domenica 10 agosto 2025.
Isola 2000

Concert Roland Odvad Rock and Folk Story
Domenica 10 agosto 2025 dalle 21 alle 23.
Rendez vous sous le chapiteau

Leoced & Friends
Mercoledì 13 agosto 2025 ore 18,30 
Isola 2000 Chapiteau

LA BOLLENE VESUBIE
Fête de la Saint Laurent avec le comité des fêtes - Festa tradizionale
Da venerdì 8 a martedì 12 agosto 2025 dalle 21:30 alle 2.
place général de Gaulle

Exposition sur Turini
Fino al 31 Agosto 2025
place Général de Gaulle

LA BRIGUE
Escapades Baroques : promenade théâtralisée avec la Compagnie de L’Embrayage à Paillettes
Domenica 10 agosto a 18:00
devant l'Office de Tourisme, Place Georges Clemenceau

Visita guidata: Notre Dame des Fontaines
Fino al 19 ottobre
Tutti i giorni della settimana ore 10 – 12,30 e 14 – 17,30
Chapelle Notre Dame des Fontaines

LA CROIX-SUR-ROUDOULE
Stephane Brunello
Venerdì 8 agosto 2025 ore 21 
Chapiteau Place Meccatti

LA GAUDE
Tribute to Claude François - Concerto
Venerdì 8 agosto 2025 alle 21:15.
Ecole Marcel Pagnol
9 rue Louis Michel Féraud

LANTOSQUE
French Colors
Sabato 9 agosto 2025 ore 21 
Chapiteau (Préau)

LA TRINITÉ
Live music show 80
Sabato 9 agosto 2025 ore 21 
Villa Tagnati

LA TURBIE
The Brazilian Love Affair
Venerdì 8 agosto 2025 ore 20,30 
Trophée des Alpes

LE BAR-SUR-LOUP
The Brazilian Love Affair
Sabato 9 agosto 2025 ore 21 
Square Seytre

LEVENS
Exposition “De l’ombre à la lumière” Claire VALENTI & Antony BOIVERT
Fino al 6 Settembre 2025
Orari di apertura il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. Tranne 14 luglio e 15 agosto.
La Galerie du Portal
Place Victor Masseglia - Maison du Portal

LUCÉRAM
Plus Fort que Moi
Venerdì 8 agosto 2025 ore 21 P
Peira Cava (Hameau) - Salle Communale

MARIE
La mala fé
Sabato 9 agosto 2025 ore 21 
Place du Village

MENTON
Festival di musica di Mentone 76a edizione
Fino al 8 agosto
Place de l'église, Parvis de la Basilique Saint Michel

76° Festival di Musica di Mentone: Ramona Horvath Trio
Giovedì 7 agosto da 18:00 a 19:00
Concerto
Casino Barrière Menton, 2 bis avenue Félix Faure

Visita guidata: Il Palazzo Riviera
Giovedì 7 agosto da 10:00 a 11:30
Riviera Palace, 28 avenue Riviera

76° Festival di Musica di Mentone: concerto di chiusura
Venerdì 8 agosto
Concerto - Musica classica
Basilique Saint Michel, Place de l'église

Tri et recyclage : des stands estivaux Prévention et Gestion des déchets
Venerdì 8 agosto da 08:30 a 12:30
Marché couvert des Halles, Place Fornari

80 Story DJ Set by Danny Wild
Venerdì 8 agosto da 18:00 a 02:00
Concerto
Casino Barrière Menton, 2 bis avenue Félix Faure

Soirée Just Dance - Jardin Elisée Reclus
Venerdì 8 agosto da 19:00 a 23:00
Serata danzante
Jardin Elisée Reclus

Zumba en plein air - Stade Koaland
Venerdì 8 agosto 2025
Danza
Stade Koaland, 5 avenue de la Madone

Queen Symphonya
Sabato 9 agosto da 20:30 a 22:00
Concerto
Théâtre Francis Palmero, Palais de l'Europe, 8 avenue boyer

Raid 4L Alpes
Sabato 9 agosto da 09:30 a 11:00
Stade de la Madone

Stage de Flamenco
9 agosto > 10 agosto
Ecole de Danse Flamenco del Corazon, 14 rue de Bréa

Musique d'Italie en déambulation
Martedì 12 agosto da 21:00 a 23:00
Concerto
Promenade de la mer

Osservazione in barca a vela - Alla scoperta dei cetacei del Mediterraneo
11 agosto > 12 agosto
Voilier Santo Sospir - Vieux Port de Menton, Quai Napoléon III

Scène du mercredi - Soirée Rollers Dance
Mercoledì 13 agosto da 19:00 a 23:00
Concerto
Esplanade Francis Palmero

Zumba en plein air - Elisée Reclus
Mercoledì 13 agosto da 19:45 a 20:45 / ...
Danza
Elysée Reclus

Visite guidée sensorielle de la Basilique, Laissez-vous conter Menton
Venerdì 8 agosto ore 14
Parvis Saint Michel

Apertura della Casa dou Païgran
Fino al 25 ottobre 2025
5 rue Mattoni, à 2 pas de la Basilique Saint Michel, 06500 Menton
Ogni sabato dalle 14 alle 18
La Capeline de Menton

Mostre - Esposizioni 
Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman
Fino al 27 agosto 2025
Galerie des Musées, 
Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer

Jean Cocteau / Le trésor du château, mostra sulla ceramica e il Mediterraneo
Fino al 31 agosto 2025
Esposizione
Musée Jean Cocteau - Le Bastion, Quai Napoléon III

Mostra: un omaggio all'ex equipaggio di Calypso
Fino al 30 dicembre 2025
Musée de Préhistoire régionale, 
place Lorédan Larchey

Mostra: Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman
Fino al 27 agosto 2025
Mostra: Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman
Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 
8 avenue Boyer

Mostra "I colori del fogliame"
Fino al 31 marzo 2026
Avenue Saint Jacques

Visita guidata: Basilica di Saint-Michel
Fino al 26 agosto
Basilique Saint-Michel Archange de Menton, 
Parvis de la basilique Saint-Michel, 
Place de l'église

Visita guidata del Val Rahmeh con giardiniere
Tutto l'anno il giovedì alle 10,15
Fiori/piante
Jardin du Val Rahmeh, 
Avenue Saint Jacques

Visita guidata di Le Bastion, Museo Jean Cocteau
Tutto l'anno il lunedì e il sabato alle 14,30
Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III, 

Visite guidée : Le jardin Serre de la Madone
Tutto l’anno
Martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 16,30
Jardin Serre de la Madone, 74 route du Val de Gorbio

Visita alla tradizionale fabbrica di marmellata
Tutto l'anno
Prodotti locali
Maison Herbin 
2 rue du Vieux Collège 

Visita e degustazione di birre artigianali Mentonnaise
Tutto l'anno
La Mentounasc - Brasserie Artisanale 13 Route de Sospel

Visita Guidata del Limone di Mentone
Tutto l'anno dal martedì al sabato
10:00 - 12:00 14:00 - 17:00
Maison Gannac 2970 Route de Super Garavan 

Visita guidata e pasto in stile rustico presso La Ferme des Citrons
Tutto l’anno – Dal lunedì al sabato ore 9,50 - 15
66 avenue des Alliés

MONACO
Concert au Palais princier - E. Tjeknavorian & S. Khachatryan
Giovedì 7 agosto 2025 ore 21h30
Palais Princier de Monaco, Monaco-ville

30/70 X Dreamcastmoe
Da venerdì 8 a sabato 9 agosto 2025 ore 21
Plage du Larvotto - Avenue Princesse Grace

Activity - "Circus Workshop"
Fino a venerdì 15 agosto 2025
Chapiteau de Fontvielle
5, avenue des Ligures

Exhibition - "Colours! Pompidou Centre Masterpieces"
Fino a domenica 31 agosto 2025, dalle 10h alle 20h
Grimaldi Forum Monaco
10, avenue Princesse Grace

Exhibitions - "6th Monaco Art Week"
Fino a domenica 31 agosto 2025, dalle 10h alle 20h
Grimaldi Forum Monaco
10, avenue Princesse Grace

Mostre - Esposizioni 
Monaco et les Napoléon(s). Destins croisés
Fino al 31 agosto 2025
Orario di inizio dell'evento
10h00
10 Av. Princesse Grâce

"Il était une première fois". 40th Anniversary of the Stade Louis-II
Fino a domenica 31 agosto 2025
Stade Louis II
7, avenue des Castelans

Exhibition - "Colours! Pompidou Centre Masterpieces"
Fino al 31 agosto 2025
Grimaldi Forum
10 Av. Princesse Grâce

Exposition - Demain l'Océan ?
Da 4 luglio A 7 settembre 2025
Salle d’Exposition du Quai Antoine Ier
4 Quai Antoine 1er

Les Années folles de Coco Chanel
Fino al 5 ottobre 2025
Nouveau Musée National de Monaco
56, boulevard du Jardin Exotique 

Exposition - Le patrimoine architectural de Monaco
Fino al 5 ottobre 2025
Avenue Saint-Martin 

Exposition - "L’Effet Papillon"
Fino a lunedì 1° dicembre 2025, dalle 9h alle 18h
Museo di Antropologia preistorica
56 bis, boulevard du Jardin Exotique

Exhibition - "The Butterfly Effect" - eSPOSIZIONE
Funo a lunedì 1° dicembre 2025, dalle 9h alle 18h
Museo di Antropologia preistorica
56 bis, boulevard du Jardin Exotique

Exhibition - "Mediterranean 2050"
Fino a mercoledì 31 dicembre 2025
Museo oceanografico di Monaco
Avenue Saint-Martin

Exposition - Cactus
Fino al 11 gennaio 2026
17, avenue Princesse Grace 

Exhibition - "CINÉAM, the Monaco independent film-makers club"
Fino a venerdì 30 gennaio 2026, dalle 9.30 alle 17.30
Istituto audiovisivo di Monaco
L'Engelin, 83-85, boulevard du Jardin Exotique

MOUGINS
Ciné jazz project
Sabato 9 agosto 2025 ore 21 
Jardin des Restanques

MOULINET
Projection en plein-air : Le Mercantour sous nos pieds
Venerdì 8 agosto da 20:45 a 22:00
Place de l'église

NIZZA
Nice Tribute Festival
Fino a giovedì 7 agosto 2025.
Théâtre de Verdure de Nice
Espace Jacques Cotta
Jardin Albert, 1 Promenade des Anglais

Queen Symphonya – Nice Tribute Festival
Giovedì 7 agosto 2025 alle 20:30.
Théâtre de Verdure de Nice
Espace Jacques Cotta
Jardin Albert, 1 Promenade des Anglais

Classic Cathédrale Festival
Venerdì 8 agosto 2025 da 20:30.
Venerdì 15 agosto 2025 da 20:30.
Cathédrale Sainte-Réparate
3 place Rossetti

Une journée à l’opéra - Performance artistica
Fino al 31 Agosto 2025
Il mercoledì, giovedì, venerdì, festivi e fine settimana dalle 15 alle 21.
Opéra Nice Côte d'Azur
4/6 rue Saint-François de Paule

Nice Classic Festival
Fino al 09 Agosto 2025
Cloître du Monastère de Cimiez
Place Jean-Paul II

Nice Classic Festival - Festival
Fino al 09 Agosto 2025
Cloître du Monastère de Cimiez
Place Jean-Paul II

Belaprem 2k25 - Concerto
Giovedì 31 luglio 2025.
Le 109
89 Route de Turin

L’Impasse Comedy Club
Fino al 31 dicembre 2025 - Tutti i mercoledì alle 20:30.
Théâtre de l'Impasse

Mostre - esposizioni
Le chant des sirènes
Fino al 23 Agosto 2025
Le 109
89 Route de Turin

Ugo Schiavi – La Zone de Minuit
Fino al 24 Agosto 2025
Le 109
89 Route de Turin

Becoming Ocean : a social conversation about the ocean
Fino al 24 Agosto 2025
Villa Arson
20 avenue Stéphen Liégeard

Liquid Grounds - Esposizione
Fino al 24 Agosto 2025
Villa Arson
20 avenue Stéphen Liégeard

Blue Ocean – Expériences immersives & Expositions inédites - Esposizione
Fino al  31 Agosto 2025
Centre Commercial Nicetoile
30 av Jean Médecin

Océan, mère des Hommes – L’Homme et la Mer
Fino al 31 Agosto 2025
Bibliothèque Romain Gary
21 Boulevard Dubouchage

Les Particules, le conte humain d’une eau qui meurt - Esposizione
Fino al 07 Settembre 2025
Musée de la Photographie Charles Nègre
1 place Pierre Gautier

Matisse Méditerranée(s)
Fino al 08 Settembre 2025
Musée Matisse
164 avenue des Arènes de Cimiez

Le théorème de Kutta – Emmanuel Régent & Thomas Tison - Esposizione
Fino al 13 Settembre 2025
Espace à vendre
10 rue Assalit

Exposition Immersive “L’Océan de Léa”
Fino al 14 settembre 2025
Centre des Congrès OcéaNice
Quai Infernet

Magnus Hirschfeld en exil
Fino al 20 Settembre 2025
Librairie Vigna
3 rue Delille

Sirènes et Merveilles – Peuples des mers - Esposizione
Fino al 21 Settembre 2025
Orari di apertura il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18.
Chiuso il martedì.
Musée des Beaux-Arts Jules Chéret
33 avenue des Baumettes

Nice, du rivage à la mer - Esposizione
Fino al 21 Settembre 2025
Orari di apertura il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18.
Musée Masséna
Palais Masséna
65 rue de France

La quadrature du cercle – Anne-Laure Wuillai - Esposizione
Fino al 22 Settembre 2025
Palais Lascaris
15 rue Droite

De verre et de pierre – Chagall en mosaïque
Fino al 22 Settembre 2025
Musée national Marc Chagall
Avenue du Docteur Ménard

Quand la mer nous parle – Étudier et protéger le patrimoine sous-marin - Esposizione
Fino al 26 Settembre 2025
Musée d'Archéologie Nice - Cimiez
160 avenue des Arènes de Cimiez

Raoul Dufy, le miracle de l’imagination
Fino al 28 Settembre 2025
Musée des Beaux-Arts Jules Chéret
33 avenue des Baumettes

Mers et Mystères – Laurent Ballesta - Esposizione
Fino al 28 Settembre 2025
Musée de la Photographie Charles Nègre
1 place Pierre Gautier

Des hommes préhistoriques à la plage - Esposizione
Fino al 28 Settembre 2025
Musée de Préhistoire - Terra Amata
25, boulevard Carnot

Les reliques de l’écume – Racca Vammerisse
Fino al 28 Settembre 2025
Musée des Beaux-Arts Jules Chéret
33 avenue des Baumettes

L’océan vivant - Esposizione
Fino al 30 Settembre 2025
Promenade du Paillon
Plassa Carlou Aubert

Mostra “Bao Vuong, dietro le onde” - Esposizione
Fino al 19 Ottobre 2025
Musée départemental des arts asiatiques
405 Promenade des Anglais
Dolce Vita – Guillaume Cavalier - Esposizione
Fino al 25 Ottobre 2025
Château de Crémat
442 chemin de Crémat

Biennale des Arts et de l’Océan
Fino al 31 Ottobre 2025
Divers lieux de Nice

Un parcours d’oeuvres d’art dans l’espace public – Biennale des Arts et de l’Océan
Fino al 31 Ottobre 2025
Promenade des Anglais - Promenade du Paillon 1

Au temps du grand-maître Jean-Paul de Lascaris – Nice, Malte et la Méditerranée
Fino al 03 Novembre 2025
Palais Lascaris
15 rue Droite

Mostra “Azione! – Lo sport nel cinema
Fino al 16 Novembre 2025
Musée National du Sport
6 allée Camille Muffat - Stade Allianz Riviera

Exposition “Dali, Divines créatures”
Fino al 23 Novembre 2025
Espace culturel Lympia
2 quai Entrecasteaux

115°5, la Baie des Anges ou l’évolution du paysage
Fino al 30 Novembre 2025
Centre du Patrimoine De Nice
Le Sénat
14 rue Jules Gilly

Nissa Briqua - Esposizione
Fino al 30 Novembre 2025
Crypte archéologique - Tour Bellanda

Henri Matisse – Chemin de Croix
Fino al 19 Gennaio 2026
Musée Matisse
164 avenue des Arènes de Cimiez

PÉONE VALBERG
Supersonic
Mercoledì 13 agosto 2025 ore 18,30 
Les Jardins du Mercantour 

PUGET-THÉNIERS
Via Con Te - Hommage à Paolo Conte
Venerdì 8 agosto 2025 ore 21 
Place de l'Église

REVEST-LES-ROCHES
Les Etoiles de Berger par Lolly Pop
Lunedì 11 agosto 2025 ore 21 
Place du Festin

ROQUEBILLIERE
Miss DEY and the Residents
Venerdì 8 agosto 2025 ore 21 
Chapiteau de Roquebillière

Visite guidée du vieux village de Roquebrune Cap Martin (sur demande)
Tutto l'anno 2025 - Aperto tutti i giorni
Avenue Raymond Poincaré

ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN
Festival del teatro : Patrick Sébastien, omaggi e dessert
Venerdì 8 agosto da 21:00 a 23:00
Parc du Cap Martin

Festival Théâtre et Danse - Roquebrune Cap Martin - Patrick Sébastien
Venerdì 8 agosto a 21:00
Parc du Cap Martin, 38 avenue Paul Doumer

Serata di relax
Sabato 9 agosto da 19:00 a 23:00
Parc du Cap Martin

Jean-Gioan Duo Magique
Lunedì 11 agosto 2025 ore 21 
Esplanade

Jazz sotto le stelle
Martedì 12 agosto ore 21:00 
Jardins de la villa E-1027

ROQUESTÉRON
Variétés
Martedì 12 agosto 2025 ore 21 
Halle Stade Saint-Jean

SAINTE AGNES
Thibaud Choplin Rallume le Feu
Giovedì 7 agosto 2025 ore 21 
Place de l'Église

Giorno dello Spirito del Sole
Domenica 10 agosto da 08:30 a 18:00
Route du Haut Cabrolles

Visita guidata del Forte Maginot di Sainte-Agnès
Fino al 30 settembre 2025
Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica dalle 10 alle 16
Village

SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE
Du Baroque au Tango et la musique de Film
Sabato 9 agosto 2025 ore 21 
Église Paroissiale 

Découverte du ciel nocturne
Mercoledì 13 agosto 2025 dalle 21 alle 23:59.
gîte de Bousieyas

SAINT-ÉTIENNE-DE-TINÉE
Un Cadeau particulier – Théâtre
Mercoledì 13 agosto 2025 ore 21 
Chapiteau Place de l'Église

SAINT JEAN CAP FERRAT
Saint Jazz Cap Ferrat – Jeudi 7 août - Festival
Giovedì 7 agosto 2025 dalle 20:30 alle 23.
1ère partie - Nirina RAKOTOMAVO
2ème partie - Julien LOURAU "THE RISE"
Jardin de la Paix
1 chemin de Saint-Hospice

Saint Jazz Cap Ferrat – Samedi 9 août - Festival
Sabato 9 agosto 2025 dalle 20:30 alle 23.
1ère partie – Samy THIÉBAULT "IN WAVES"
2ème partie – Michelle DAVID & THE TRUE-TONES "BROTHERS AND SISTERS"
Dans le village

SAINT LAURENT DU VAR
Fête de la Saint-Laurent et des Gueyeurs 2025
Domenica 10 agosto 2025 il domenica dalle 17 alle 23.
Festa di Saint-Laurent e dei Gueyeurs nel Vecchio Borgo, Parvis Hôtel de Ville e Place de la Résistance.
In programma:
Ore 10.30 partenza dalla Place Castillon del Vieux Village con un corteo di una ventina di moto d'epoca in costume per un giro attraverso St Laurent.
Ore 11.30 Esposizione di moto d'epoca in Place Castillon, tavoli e sedie sotto un tendone per il pranzo in loco con vendita di pan-bagnat e socca.
Ore 16.00 - Caccia al tesoro per bambini e genitori nelle vie del Vecchio Borgo.
Ore 17.00 - Processione di Saint-Laurent per le vie del Borgo Antico
Ore 18.00 - Messa nel Parc Layet con benedizione dei caschi da motocicletta
Ore 19.00 - Cerimonia al Monumento ai Caduti
Ore 21.00 - Concerto “Discomania
Parvis de l'hôtel de Ville
222 Esplanade du Levant
Place de la Résistance

SAINT-MARTIN-DU-VAR
Sacha Losi - C'est Plus Fort que Moi
Giovedì 7 agosto 2025 ore 21 
Théâtre de Verdure

SAINT-MARTIN-D'ENTRAUNES
AGUA FOGO, duo musique brésilienne
Sabato 9 agosto 2025 ore 21 
Parvis de la Mairie

SAINT MARTIN VESUBIE
Sacha Losi – C’est plus fort que moi – Saint Martin du Var
One man Show / One woman show
Giovedì 7 agosto 2025 da 21.
Théâtre de Verdure

Stephane Brunello
Lunedì 11 agosto 2025 ore 21
Chapiteau

Exposition Steveheart
Fino al 31/08/2025, ogni giorno dalle 9 alle 17.
Mairie - Salle du 2ème étage
Place du Général de Gaulle

Exposition – « Les proverbes niçois »
Fino al 05 Settembre 2025
Médiathèque Départementale annexe
52 boulevard Lazarre Raiberti

Martedì 5 agosto 2025 ore 21 
Chapiteau 
HOT CLUB DE CORSE - SWING

Les soirées estivales - Spettacolo
Lunedì 11 agosto 2025 dalle 21 alle 22:30.
Lunedì 18 agosto 2025 dalle 21 alle 22:30.
Au programme :
"Stéphane Brunello" le Lundi 11 août
"Merci Julien" - hommage à Julien Clerc le Lundi 18 août
Chapiteau
8 Bd Lazare Raiberti

SAINT PAUL DE VENCE
Esposizione “Arte & Vita” di Barbara Hepworth
Fino al 2 Novembre 2025
Fondation Marguerite et Aimé Maeght
623 chemin des Gardettes

SAINT-VALLIER-DE-THIEY
Entre Elles & Vous
Lunedì 11 agosto 2025 ore 21 
Grand Pré

SALLAGRIFFON
Le prenom
Domenica 10 agosto 2025 ore 21 
Place de l'Église

SAORGE
8° Roya Early Music Festival: "Los Pasos perdidos, il respiro del Vecchio e del Nuovo Mondo".
Giovedì 7 agosto a 18:00
Eglise paroissiale Saint-Sauveur, Place de l'Eglise

8° Festival di musica antica di Roya: Ballo tradizionale
Giovedì 7 agosto a 19:30
Place de l'Eglise

Escapades Baroques: passeggiata drammatizzata con la Compagnie de L'Embrayage à Paillettes
Sabato 9 agosto a 18:00
Place Saint-Martin

8° Roya Early Music Festival: danza barocca!
Sabato 9 agosto a 21:00
Concerto
Monastère franciscain de Saorge et Notre-Dame des Miracles, Monastère de Saorge

Escapades Baroques: la passeggiata del Festival (musica e narrazione)
Domenica 10 agosto a 17:30
Canto/canzoni
Couvent franciscain - Monastère de Saorge

8° Roya Early Music Festival: circo barocco!
Lunedì 11 agosto a 18:00
Eglise paroissiale Saint-Sauveur, Place de l'Eglise

Roya Early Music Festival: Le Dit de Poissy dell'ensemble Antelapsis
Martedì 12 agosto a 18:00
Eglise paroissiale Saint-Sauveur, Place de l'Eglise

8° Roya Early Music Festival: Aspettando Johann Sebastian Bach, violino solo con Odile Edouard
Mercoledì 13 agosto a 12:00
Chapelle des Pénitents rouges, Place Clémenceau - dite de Ciapagne

8° Festival di musica antica di Roya: passeggiata notturna
Mercoledì 13 agosto a 21:30
RdV devant du Monument aux Morts

Conférence Animaux Totem Amérindiens
Fino al 29 Novembre 2025
Chambre d'hôtes Les Murès
Quartier des Murès
Route de La Colmiane
Saint Dalmas

SAUZE
Sine Die
Venerdì 8 agosto 2025 ore 21 
Place du Village

SOSPEL
Zuppa di pistou
Sabato 9 agosto a 19:30
Place des platanes

Mostra
Fino al 31 agosto
Chapelle des pénitents gris, 06380 Sospel

TENDE
"Au pied du mur"
Giovedì 7 agosto da 21:00 a 22:00
Musée départemental des Merveilles, 
Avenue du 16 Septembre 1947

Visita guidata interattiva: lungo la via del sale a Tenda
Giovedì 7 agosto da 14:15 a 16:00
Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles - Bureau de Tende, 103 avenue du 16 Septembre 1947, Maison du Mercantour

Mostra di foto e documenti d'epoca
Fino al 31 agosto
2 Rue de France

Exposition "Instantanés. Photographies de la Roya de 1900 à 1950"
Fino al 31 ottobre
Musée départemental des Merveilles, 
venue du 16 Septembre 1947

Exposition "Cumerciàa. Economie alpine et vie commerciale dans la Haute Roya du XIXe au XXe siècle"
Fino al 31 ottobre
Musée départemental des Merveilles, 
Avenue du 16 Septembre 1947

Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"
Fino al 31 dicembre
Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"
Galerie J.-G. Inca, Place Ponte

Percorsi d'arte nella Valle della Roya, "Prospettive
Tutto l’anno e tutti i giorni
Hôtel-restaurant Le Prieuré, Rue Jean Médecin, Saint Dalmas de Tende

TOURNEFORT
Un Cadeau particulier - Théâtre de la Traverse
Sabato 9 agosto 2025 ore 21
Salle des Fêtes

TOURRETTE – LEVENS
Mostra “I Re Clown del Circo”
Fino al 21 settembre 2025
Spazio Culturale 

UTELLE
Dous de Dous : Balèti, concert, spectacle niçois
Martedì 12 agosto 2025 ore 21 
Chapiteau à UTELLE Village

VALBONNE
Miss DEY and the Residents
Sabato 9 agosto 2025 ore 21
Pré de l'Hôtel de Ville

VALDEBLORE
Speggi Gonzales
Venerdì 8 agosto 2025 ore 21 
Chapiteau de Saint-Dalmas

Exposition sur Turini - Esposizione
Fino al 31 Agosto 2025
place Général de Gaulle
La Bollène-Vésubie

VALLAURIS
Le prenom
Mercoledì 13 agosto 2025 ore 21 
Espace Grandjean

VENCE
Better Sweet
Giovedì 7 agosto 2025 ore 20,30 
Place Clemenceau - Centre historique 

Salon des antiquaires
Dal 13 a 24 Agosto 2025
Place du Grand Jardin
06140 Vence

“Chut” - Esposizione
Fino al 16 Agosto 2025
Chapelle des Pénitents blancs
Place Mistral

Les 3 Grâces - Esposizione
Fino al 23 Agosto 2025
Galerie Bleue
3 descente des moulins

Mostra “Chagall, gli anni veneziani. Un rinascimento mediterraneo” - Esposizione
Fino al 02 Novembre 2025
Musée de Vence
2 place du Frêne

Étoiles grandeur nature
Fino al 19 Settembre 2025
Col de Vence

Mostra “Chagall, gli anni veneziani. Un rinascimento mediterraneo”
Fino al 02 Novembre 2025
Musée de Vence
2 place du Frêne

VILLEFRANCHE SUR MER
Exposition de l’été
Fino al 23 Novembre 2025
Citadelle et Chapelle Saint Elme
Place Emmanuel Philibert

Concerti al Trinquette Jazz Club
Fino al 21 dicembre 2025
Concerto domenica alle 20:00.
La Trinquette Jazz Club
30 avenue Général de Gaulle
Port de la Darse

VILLENEUVE-D'ENTRAUNES
Moana Folks
Sabato 9 agosto 2025 ore 21 
Village


