Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.
ANTIBES
Appuntamenti imperdibili
- Festival pyromélodique - Il 7 agosto - Antibes & Juan-les-pins - In programma, quattro serate: 7 agosto alle 22:00 nella baia di Juan-les-Pins
Diversi
- L'art de rue accompagne votre été - 8 agosto - Vieille Ville - Antibes
Mostre – Esposizioni
- Nico et ouistiti explorent les fonds marins - Fino al 30 agosto - Médiathèque des Semboules – Antibes
- Winter / parker - Fino al 31 agosto - Casemate Comte – Antibes
- Opale en folie - Fino al 31 agosto - Casemate 19 – Antibes
- Empreintes - Fino al 31 agosto - Casemates 25 e 26 – Antibes
- L’objet du moment : un thymiaterion apulien - Fino al 31 agosto - Musée d’Archéologie – Antibes
- Le typographe - Fino al 31 agosto - Médiathèque A.Camus – Antibes
- Les camps chantiers du fort carré - Fino al 3 settembre - 12 Rue Andreossy – Antibes
- Paysages intérieurs - Fino al 26 settembre -Fondation Hartung-Bergman
- Dickie à antibes - Fino al 28 settembre - Musée Peynet – Antibes
- Hommage à Arman & exposition de Bernar Venet - Fino al 28 settembre - Musée Picasso – Antibes
- Jazz emotions -Fino al 30 settembre - AC hotel by Marriott Ambassadeur - Antibes
Visite guidate
- Vecchia Antibes in francese – 12 agosto ore 9,30
- Vecchia Antibes in inglese – 13 agosto ore 9,30
- Juan-les-Pins, dalla Belle Epoque ai ruggenti anni venti 11 agosto ore 9,30
- Tour gastronomico – 7 agosto ore 9,30
- Il sentiero costiero – Venerdì 8 agosto ore 9,30
- Scoprire le arti e i mestieri - Venerdì 8 22 agosto dalle 16 alle 18,30
ASPREMONT
La mala fé
Venerdì 8 agosto 2025 ore 21
Jardins Caravadossi
AURON
11ème Festival du Livre de la Haute -Tinée
Da venerdì 8 a sabato 9 agosto
Place de l'église
Semaine de la Danse
Da lunedì 11 a venerdì 15 agosto 2025.
Salle Maurice Rovery
AUVARE
Non à l'argent !
Sabato 9 agosto 2025 ore 21
Place du Village
BEAULIEU SUR MER
I Notturni di Beaulieu-sur-Mer - Concerto
Fino al 27 Agosto 2025
Nocturnes des mercredis de l’été :
13/08 : Caligagan (Reggae)
20/08 : Nil’s (Pop / Rock)
27/08 : Los Chulos (Gipsy)
Place Marinoni
Mostra “L’Or du Temps” – Villa Kérylos
Fino al 21 Settembre 2025
Villa Kérylos
Impasse Gustave Eiffel
BELVÉDÈRE
Thibaud Choplin Rallume le Feu
Venerdì 8 agosto 2025 ore 21
Place des Tilleuls
BERRE-LES-ALPES
Miss DEY and the Residents
Domenica 10 agosto 2025 ore 21
Salle du Belvédère
BOUYON
Récitals de lauréats du Concours International Samson François
Giovedì 7 agosto 2025 ore 21
Église
BREIL-SUR-ROYA
8° Roya Early Music Festival: "Los Pasos perdidos, il respiro del Vecchio e del Nuovo Mondo".
Venerdì 8 agosto a 18:00
Concerto
Chapelle Notre-Dame du Mont, route de la Madone du Mont
Festival les reflets du lac : Tribute to Eros Ramazzotti
Venerdì 8 agosto da 21:00 a 23:00
Concerto
Chapiteau
Ciné-Guinguette
Sabato 9 agosto 2025 ore 21
Piene Haute (Hameau) - Place du village
Serata Paëlla
Sabato 9 agosto
Chapiteau
CAGNES SUR MER
Fuochi d’artificio all’ippodromo della Costa Azzurra
23 agosto
Hippodrome de la Côte d'Azur
CANNES
Squares dansants
Giovedì 7 agosto 2025
Horaire(s) :
De 20h30 à 00h30
Pointe Croisette
Square de Verdun
Boulevard de la Croisette - avenue de la reine Astrid
Nocturnes cannoises - Boulevard Jean Hibert
Giovedì 7 agosto 2025
Horaire(s) :
De 19h à minuit
Boulevard Jean Hibert, Cannes
Visite guidée - Le tour du monde en 60 minutes
Venerdì 8 agosto 2025
Horaire(s) :
11h30
Musée des explorations du monde
Place de la Castre - Le Suquet
Visite guidée - L'art de faire mouche !
Venerdì 8 agosto 2025
Horaire(s) :
14h30
Musée des explorations du monde
Place de la Castre - Le Suquet
Les Plages Électroniques 2025
Da venerdì 8 agosto 2025 a domenica 10 agosto 2025
Vendredi 08 août
TIËSTO - KUNGS – TRYM - VALD
ALEX WANN - AZYR – BASSWELL - BELLAIRE - MYD live
ASDEK & AVA MIND - AUPINARD - BENZØ - CLOUDY b2b NOVAH - DERON - DIDI HAN - DYLAN DYLAN - HALFPIPE RECORDS - LOUIS BEKK - SARA COSTA
LE SUD FAIT MIEUX - ROMANO VIVARELLI
Samedi 09 août
PEGGY GOU - MOCHAKK - LUIDJI
AGORIA - BRINA KNAUSS - FRANCIS MERCIER - HORSEGIIRL - ODYMEL - PATRICK MASON - PEGASSI
AMOR - ARØNE - CAMILLE DOE - LEGIT GIRL DJ - MIKI - SIXTION - UPSILONE - URUMI - YENKOV
CLARAA - MILANA ALEX - MOWGLI
Dimanche 10 août
CHARLOTTE DE WITTE - ERIC PRYDZ - BOOBA
ANETHA - ANNA - JERSEY - KETTAMA - PURPLE DISCO MACHINE - SAM FELDT - SUBLIFE
DALÍ - FAUL & WAD - JETLAG GANG - LAZE - LB aka LABAT - MARION DI NAPOLI - NOTRE DAME
EKLOZ - JAYKILL - NO2THEG
Festival, l'élégance Française
Photos Collection Traverso
Du jeudi 10 juillet 2025 au dimanche 24 août 2025
Horaire(s) :
Tous les jours de 14h à 22h
Hall Méditerranée
Palais des festivals et des congrès
1 boulevard de la Croisette
Nocturnes cannoises - Esplanade Pantiero
Martedì 12 agosto 2025
Horaire(s) :
De 19h à minuit
Esplanade Pantiero, Cannes
Visite guidée - Palais des festivals et des congrès
Au cœur du mythe - Visite en français
Martedì 12 agosto 2025
Horaire(s) :
15h
Palais des festivals et des congrès
1 boulevard de la Croisette
Visite du quartier russe
Mercoledì 13 agosto 2025
Horaire(s) :
9h
81 avenue du Maréchal Juin à Cannes (devant l'Alexandra Palace)
Atelier enfants - Poussière d'étoiles
Mercoledì 13 agosto 2025
Horaire(s) :
14h
Centre d'art contemporain La Malmaison
47 boulevard de la Croisette
Visite du quartier russe
Mercoledì 13 agosto 2025
Horaire(s) :
9h
81 avenue du Maréchal Juin à Cannes (devant l'Alexandra Palace)
Nocturnes cannoises - Place du marché de La Bocca
Mercoledì 13 agosto 2025
Horaire(s) :
De 19h à minuit
Marché provençal de La Bocca
Place Paul Roubaud
Parade fleurie 2025
Mercoledì 13 agosto 2025
Horaire(s) :
21h
Avenue Francis Tonner - Cannes La Bocca.
Le Bal des Fous 2025
Fino a sabato 30 agosto 2025
Horaire(s) :
De 16h à 0h30
Terrasse Riviera
Palais des festivals et des congrès
1 boulevard de la Croisette
Luna Park
Fino a sabato 30 agosto 2025
Horaire(s) :
Ouvert tous les jours de 20h à minuit
Parking Coubertin
7, avenue Pierre Poési
Visites guidées du Fort Royal
Fino a martedì 30 septembre 2025
Horaire(s) :
Lun > Dim : 10h > 17h45 (plusieurs visites par jour)
Musée du Masque de fer et du Fort Royal
Île Sainte-Marguerite
Mostre - Esposizioni
Exposition - L'art de James Cameron
Dans le cadre du Musée éphémère du Cinéma
Fino a domenica 24 agosto 2025
Palais des festivals et des congrès
1 boulevard de la Croisette
Marcel Pagnol et le secret du Masque de fer
Fino a Domenica 31 agosto 2025
Horaire(s) :
Lun > Dim : 10h > 17h45
Musée du Masque de fer et du Fort Royal
Île Sainte-Marguerite
Exposition - Corine Borgnet - The Last Dance
Fino a domenica 21 settembre 2025
Horaire(s) :
Juillet et août : tous les jours de 10h à 18h
Suquet des Artistes
7 rue Saint-Dizier
L'art de faire mouche !
Lance-pierres sculptés d'Afrique de l'Ouest
Fino a domenica 2 novembre 2025
Horaire(s) :
Juillet et août : tous les jours de 10h à 19h (jusqu'à 21h les mercredis)
Musée des explorations du monde
Place de la Castre - Le Suquet
Exposition - Jean-Michel Othoniel - Poussière d'étoiles
Fino a domenica 4 gennaio 2026
Horaire(s) :
Du mardi au Domenica : de 10h à 13h et de 14h à 18h
Juillet et août : tous les jours de 10h à 19h
La Malmaison
47 boulevard de la Croisette
Exposition - Jean-Michel Othoniel - Poussière d'étoiles
Fino a lunedì 5 gennaio 2026
Horaire(s) :
Du mardi au Domenica : de 10h à 13h et de 14h à 18h
Juillet et août : tous les jours de 10h à 19h
La Malmaison
47 boulevard de la Croisette
CAP D’AIL
Rita Mitsouko Groupe C'est Comme Ça
Martedì 12 agosto 2025 ore 21
Amphithéâtre de la Mer
Les lumières du Voyage, Olivier Desvaux - Esposizione
Fino al 21 Settembre 2025
Villa Les Camélias
Avenue Raymond Gramaglia
CARROS
Carros en lumière - Esposizione
Fino al 14 Dicembre 2025
Centre International d'Art Contemporain
Place du Chateau - Château de Carros
CASTAGNIERS
Ziggy's Band - Tribute David BOWIE
Martedì 12 agosto 2025 ore 21
Place de la Mairie
CASTELLAR
Mostra-gioco sul Medioevo
9 luglio > 7 agosto
Médiathèque de Castellar - école J.P. Lascaris, 52 Route des Granges Saint-Paul
Escapades Baroques: passeggiata drammatizzata con la Compagnie de L'Embrayage à Paillettes
Venerdì 8 agosto a 18:00
Devant la mairie, Place Georges Clemenceau
Galerie d'Art La Renaissance: mostra collettiva di artisti
Fino al 31 dicembre
Galerie d'Art La Renaissance, 9 place Clemenceau
CAUSSOLS
Sirigauda - Chant et musique des Alpes "Cant d'en Aut"
Sabato 9 agosto 2025 ore 21
Église
CHÂTEAUNEUF-VILLEVIEILLE
Ensemble Baroque de Nice - Les premiers Maîtres du Violon
Mercoledì 13 agosto 2025 ore 21
Église Notre-Dame-de-l'Assomption
CIPIÈRES
Super Héros
Lunedì 11 agosto 2025 ore 21
La Place
COLOMARS
Du Baroque au Tango et la musique de Film
Venerdì 8 agosto 2025 ore 21
La Sirole
CONSÉGUDES
SIRIGAUDA - Chant et musique des Alpes "Cant d'en Aut"
Venerdì 8 agosto 2025 ore 21
Place Louis Revel
EZE
Mostra Corinne Canta – Caco - Esposizione
Fino al 16/08/2025, ogni giorno.
Èze
FONTAN
Mostra fotografica: La Valle della Roya
Fino al 15 agosto 2025
Mairie de Fontan, salle du conseil Municipal
Esposizioni d'arte contemporanea del pittore indiano Raza
Fino al 30 novembre
Château des Lascaris, 16 Rue du Château
GARS
More than soul (MTS)
Venerdì 8 agosto 2025 ore 21
Square Victorin Torcat
GILETTE
Tiempos
Venerdì 8 agosto 2025 ore 21
Place René Morani
GRÉOLIÈRES
Blues Since 1988
Sabato 9 agosto 2025 ore 21
Station de Gréolières
GUILLAUMES
Fables de provence
Martedì 12 agosto 2025 ore 21
Place du Général de Gaulle
ISOLA
Laboratorio fotografico con Grégoire
Giovedì 7 agosto 2025 dalle 20:30 alle 23.
Salle Aquavallée
Concert au col de la Lombarde
Venerdì 8 agosto 2025 dalle 20 alle 22.
Isola 2000
Salita in collina
Competizione sportiva
Da sabato 9 a domenica 10 agosto 2025.
Isola 2000
Concert Roland Odvad Rock and Folk Story
Domenica 10 agosto 2025 dalle 21 alle 23.
Rendez vous sous le chapiteau
Leoced & Friends
Mercoledì 13 agosto 2025 ore 18,30
Isola 2000 Chapiteau
LA BOLLENE VESUBIE
Fête de la Saint Laurent avec le comité des fêtes - Festa tradizionale
Da venerdì 8 a martedì 12 agosto 2025 dalle 21:30 alle 2.
place général de Gaulle
Exposition sur Turini
Fino al 31 Agosto 2025
place Général de Gaulle
LA BRIGUE
Escapades Baroques : promenade théâtralisée avec la Compagnie de L’Embrayage à Paillettes
Domenica 10 agosto a 18:00
devant l'Office de Tourisme, Place Georges Clemenceau
Visita guidata: Notre Dame des Fontaines
Fino al 19 ottobre
Tutti i giorni della settimana ore 10 – 12,30 e 14 – 17,30
Chapelle Notre Dame des Fontaines
LA CROIX-SUR-ROUDOULE
Stephane Brunello
Venerdì 8 agosto 2025 ore 21
Chapiteau Place Meccatti
LA GAUDE
Tribute to Claude François - Concerto
Venerdì 8 agosto 2025 alle 21:15.
Ecole Marcel Pagnol
9 rue Louis Michel Féraud
LANTOSQUE
French Colors
Sabato 9 agosto 2025 ore 21
Chapiteau (Préau)
LA TRINITÉ
Live music show 80
Sabato 9 agosto 2025 ore 21
Villa Tagnati
LA TURBIE
The Brazilian Love Affair
Venerdì 8 agosto 2025 ore 20,30
Trophée des Alpes
LE BAR-SUR-LOUP
The Brazilian Love Affair
Sabato 9 agosto 2025 ore 21
Square Seytre
LEVENS
Exposition “De l’ombre à la lumière” Claire VALENTI & Antony BOIVERT
Fino al 6 Settembre 2025
Orari di apertura il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. Tranne 14 luglio e 15 agosto.
La Galerie du Portal
Place Victor Masseglia - Maison du Portal
LUCÉRAM
Plus Fort que Moi
Venerdì 8 agosto 2025 ore 21 P
Peira Cava (Hameau) - Salle Communale
MARIE
La mala fé
Sabato 9 agosto 2025 ore 21
Place du Village
MENTON
Festival di musica di Mentone 76a edizione
Fino al 8 agosto
Place de l'église, Parvis de la Basilique Saint Michel
76° Festival di Musica di Mentone: Ramona Horvath Trio
Giovedì 7 agosto da 18:00 a 19:00
Concerto
Casino Barrière Menton, 2 bis avenue Félix Faure
Visita guidata: Il Palazzo Riviera
Giovedì 7 agosto da 10:00 a 11:30
Riviera Palace, 28 avenue Riviera
76° Festival di Musica di Mentone: concerto di chiusura
Venerdì 8 agosto
Concerto - Musica classica
Basilique Saint Michel, Place de l'église
Tri et recyclage : des stands estivaux Prévention et Gestion des déchets
Venerdì 8 agosto da 08:30 a 12:30
Marché couvert des Halles, Place Fornari
80 Story DJ Set by Danny Wild
Venerdì 8 agosto da 18:00 a 02:00
Concerto
Casino Barrière Menton, 2 bis avenue Félix Faure
Soirée Just Dance - Jardin Elisée Reclus
Venerdì 8 agosto da 19:00 a 23:00
Serata danzante
Jardin Elisée Reclus
Zumba en plein air - Stade Koaland
Venerdì 8 agosto 2025
Danza
Stade Koaland, 5 avenue de la Madone
Queen Symphonya
Sabato 9 agosto da 20:30 a 22:00
Concerto
Théâtre Francis Palmero, Palais de l'Europe, 8 avenue boyer
Raid 4L Alpes
Sabato 9 agosto da 09:30 a 11:00
Stade de la Madone
Stage de Flamenco
9 agosto > 10 agosto
Ecole de Danse Flamenco del Corazon, 14 rue de Bréa
Musique d'Italie en déambulation
Martedì 12 agosto da 21:00 a 23:00
Concerto
Promenade de la mer
Osservazione in barca a vela - Alla scoperta dei cetacei del Mediterraneo
11 agosto > 12 agosto
Voilier Santo Sospir - Vieux Port de Menton, Quai Napoléon III
Scène du mercredi - Soirée Rollers Dance
Mercoledì 13 agosto da 19:00 a 23:00
Concerto
Esplanade Francis Palmero
Zumba en plein air - Elisée Reclus
Mercoledì 13 agosto da 19:45 a 20:45 / ...
Danza
Elysée Reclus
Visite guidée sensorielle de la Basilique, Laissez-vous conter Menton
Venerdì 8 agosto ore 14
Parvis Saint Michel
Apertura della Casa dou Païgran
Fino al 25 ottobre 2025
5 rue Mattoni, à 2 pas de la Basilique Saint Michel, 06500 Menton
Ogni sabato dalle 14 alle 18
La Capeline de Menton
Mostre - Esposizioni
Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman
Fino al 27 agosto 2025
Galerie des Musées,
Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
Jean Cocteau / Le trésor du château, mostra sulla ceramica e il Mediterraneo
Fino al 31 agosto 2025
Esposizione
Musée Jean Cocteau - Le Bastion, Quai Napoléon III
Mostra: un omaggio all'ex equipaggio di Calypso
Fino al 30 dicembre 2025
Musée de Préhistoire régionale,
place Lorédan Larchey
Mostra: Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman
Fino al 27 agosto 2025
Galerie des Musées, Palais de l'Europe,
8 avenue Boyer
Mostra "I colori del fogliame"
Fino al 31 marzo 2026
Avenue Saint Jacques
Visita guidata: Basilica di Saint-Michel
Fino al 26 agosto
Basilique Saint-Michel Archange de Menton,
Parvis de la basilique Saint-Michel,
Place de l'église
Visita guidata del Val Rahmeh con giardiniere
Tutto l'anno il giovedì alle 10,15
Fiori/piante
Jardin du Val Rahmeh,
Avenue Saint Jacques
Visita guidata di Le Bastion, Museo Jean Cocteau
Tutto l'anno il lunedì e il sabato alle 14,30
Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III,
Visite guidée : Le jardin Serre de la Madone
Tutto l’anno
Martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 16,30
Jardin Serre de la Madone, 74 route du Val de Gorbio
Visita alla tradizionale fabbrica di marmellata
Tutto l'anno
Prodotti locali
Maison Herbin
2 rue du Vieux Collège
Visita e degustazione di birre artigianali Mentonnaise
Tutto l'anno
La Mentounasc - Brasserie Artisanale 13 Route de Sospel
Visita Guidata del Limone di Mentone
Tutto l'anno dal martedì al sabato
10:00 - 12:00 14:00 - 17:00
Maison Gannac 2970 Route de Super Garavan
Visita guidata e pasto in stile rustico presso La Ferme des Citrons
Tutto l’anno – Dal lunedì al sabato ore 9,50 - 15
66 avenue des Alliés
MONACO
Concert au Palais princier - E. Tjeknavorian & S. Khachatryan
Giovedì 7 agosto 2025 ore 21h30
Palais Princier de Monaco, Monaco-ville
30/70 X Dreamcastmoe
Da venerdì 8 a sabato 9 agosto 2025 ore 21
Plage du Larvotto - Avenue Princesse Grace
Activity - "Circus Workshop"
Fino a venerdì 15 agosto 2025
Chapiteau de Fontvielle
5, avenue des Ligures
Exhibition - "Colours! Pompidou Centre Masterpieces"
Fino a domenica 31 agosto 2025, dalle 10h alle 20h
Grimaldi Forum Monaco
10, avenue Princesse Grace
Exhibitions - "6th Monaco Art Week"
Fino a domenica 31 agosto 2025, dalle 10h alle 20h
Grimaldi Forum Monaco
10, avenue Princesse Grace
Mostre - Esposizioni
Monaco et les Napoléon(s). Destins croisés
Fino al 31 agosto 2025
Orario di inizio dell'evento
10h00
10 Av. Princesse Grâce
"Il était une première fois". 40th Anniversary of the Stade Louis-II
Fino a domenica 31 agosto 2025
Stade Louis II
7, avenue des Castelans
Exhibition - "Colours! Pompidou Centre Masterpieces"
Fino al 31 agosto 2025
Grimaldi Forum
10 Av. Princesse Grâce
Exposition - Demain l'Océan ?
Da 4 luglio A 7 settembre 2025
Salle d’Exposition du Quai Antoine Ier
4 Quai Antoine 1er
Les Années folles de Coco Chanel
Fino al 5 ottobre 2025
Nouveau Musée National de Monaco
56, boulevard du Jardin Exotique
Exposition - Le patrimoine architectural de Monaco
Fino al 5 ottobre 2025
Avenue Saint-Martin
Exposition - "L’Effet Papillon"
Fino a lunedì 1° dicembre 2025, dalle 9h alle 18h
Museo di Antropologia preistorica
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exhibition - "The Butterfly Effect" - eSPOSIZIONE
Funo a lunedì 1° dicembre 2025, dalle 9h alle 18h
Museo di Antropologia preistorica
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exhibition - "Mediterranean 2050"
Fino a mercoledì 31 dicembre 2025
Museo oceanografico di Monaco
Avenue Saint-Martin
Exposition - Cactus
Fino al 11 gennaio 2026
17, avenue Princesse Grace
Exhibition - "CINÉAM, the Monaco independent film-makers club"
Fino a venerdì 30 gennaio 2026, dalle 9.30 alle 17.30
Istituto audiovisivo di Monaco
L'Engelin, 83-85, boulevard du Jardin Exotique
MOUGINS
Ciné jazz project
Sabato 9 agosto 2025 ore 21
Jardin des Restanques
MOULINET
Projection en plein-air : Le Mercantour sous nos pieds
Venerdì 8 agosto da 20:45 a 22:00
Place de l'église
NIZZA
Nice Tribute Festival
Fino a giovedì 7 agosto 2025.
Théâtre de Verdure de Nice
Espace Jacques Cotta
Jardin Albert, 1 Promenade des Anglais
Queen Symphonya – Nice Tribute Festival
Giovedì 7 agosto 2025 alle 20:30.
Théâtre de Verdure de Nice
Espace Jacques Cotta
Jardin Albert, 1 Promenade des Anglais
Classic Cathédrale Festival
Venerdì 8 agosto 2025 da 20:30.
Venerdì 15 agosto 2025 da 20:30.
Cathédrale Sainte-Réparate
3 place Rossetti
Une journée à l’opéra - Performance artistica
Fino al 31 Agosto 2025
Il mercoledì, giovedì, venerdì, festivi e fine settimana dalle 15 alle 21.
Opéra Nice Côte d'Azur
4/6 rue Saint-François de Paule
Nice Classic Festival
Fino al 09 Agosto 2025
Cloître du Monastère de Cimiez
Place Jean-Paul II
Nice Classic Festival - Festival
Fino al 09 Agosto 2025
Cloître du Monastère de Cimiez
Place Jean-Paul II
Belaprem 2k25 - Concerto
Giovedì 31 luglio 2025.
Le 109
89 Route de Turin
L’Impasse Comedy Club
Fino al 31 dicembre 2025 - Tutti i mercoledì alle 20:30.
Théâtre de l'Impasse
Mostre - esposizioni
Le chant des sirènes
Fino al 23 Agosto 2025
Le 109
89 Route de Turin
Ugo Schiavi – La Zone de Minuit
Fino al 24 Agosto 2025
Le 109
89 Route de Turin
Becoming Ocean : a social conversation about the ocean
Fino al 24 Agosto 2025
Villa Arson
20 avenue Stéphen Liégeard
Liquid Grounds - Esposizione
Fino al 24 Agosto 2025
Villa Arson
20 avenue Stéphen Liégeard
Blue Ocean – Expériences immersives & Expositions inédites - Esposizione
Fino al 31 Agosto 2025
Centre Commercial Nicetoile
30 av Jean Médecin
Océan, mère des Hommes – L’Homme et la Mer
Fino al 31 Agosto 2025
Bibliothèque Romain Gary
21 Boulevard Dubouchage
Les Particules, le conte humain d’une eau qui meurt - Esposizione
Fino al 07 Settembre 2025
Musée de la Photographie Charles Nègre
1 place Pierre Gautier
Matisse Méditerranée(s)
Fino al 08 Settembre 2025
Musée Matisse
164 avenue des Arènes de Cimiez
Le théorème de Kutta – Emmanuel Régent & Thomas Tison - Esposizione
Fino al 13 Settembre 2025
Espace à vendre
10 rue Assalit
Exposition Immersive “L’Océan de Léa”
Fino al 14 settembre 2025
Centre des Congrès OcéaNice
Quai Infernet
Magnus Hirschfeld en exil
Fino al 20 Settembre 2025
Librairie Vigna
3 rue Delille
Sirènes et Merveilles – Peuples des mers - Esposizione
Fino al 21 Settembre 2025
Orari di apertura il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18.
Chiuso il martedì.
Musée des Beaux-Arts Jules Chéret
33 avenue des Baumettes
Nice, du rivage à la mer - Esposizione
Fino al 21 Settembre 2025
Orari di apertura il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18.
Musée Masséna
Palais Masséna
65 rue de France
La quadrature du cercle – Anne-Laure Wuillai - Esposizione
Fino al 22 Settembre 2025
Palais Lascaris
15 rue Droite
De verre et de pierre – Chagall en mosaïque
Fino al 22 Settembre 2025
Musée national Marc Chagall
Avenue du Docteur Ménard
Quand la mer nous parle – Étudier et protéger le patrimoine sous-marin - Esposizione
Fino al 26 Settembre 2025
Musée d'Archéologie Nice - Cimiez
160 avenue des Arènes de Cimiez
Raoul Dufy, le miracle de l’imagination
Fino al 28 Settembre 2025
Musée des Beaux-Arts Jules Chéret
33 avenue des Baumettes
Mers et Mystères – Laurent Ballesta - Esposizione
Fino al 28 Settembre 2025
Musée de la Photographie Charles Nègre
1 place Pierre Gautier
Des hommes préhistoriques à la plage - Esposizione
Fino al 28 Settembre 2025
Musée de Préhistoire - Terra Amata
25, boulevard Carnot
Les reliques de l’écume – Racca Vammerisse
Fino al 28 Settembre 2025
Musée des Beaux-Arts Jules Chéret
33 avenue des Baumettes
L’océan vivant - Esposizione
Fino al 30 Settembre 2025
Promenade du Paillon
Plassa Carlou Aubert
Mostra “Bao Vuong, dietro le onde” - Esposizione
Fino al 19 Ottobre 2025
Musée départemental des arts asiatiques
405 Promenade des Anglais
Dolce Vita – Guillaume Cavalier - Esposizione
Fino al 25 Ottobre 2025
Château de Crémat
442 chemin de Crémat
Biennale des Arts et de l’Océan
Fino al 31 Ottobre 2025
Divers lieux de Nice
Un parcours d’oeuvres d’art dans l’espace public – Biennale des Arts et de l’Océan
Fino al 31 Ottobre 2025
Promenade des Anglais - Promenade du Paillon 1
Au temps du grand-maître Jean-Paul de Lascaris – Nice, Malte et la Méditerranée
Fino al 03 Novembre 2025
Palais Lascaris
15 rue Droite
Mostra “Azione! – Lo sport nel cinema
Fino al 16 Novembre 2025
Musée National du Sport
6 allée Camille Muffat - Stade Allianz Riviera
Exposition “Dali, Divines créatures”
Fino al 23 Novembre 2025
Espace culturel Lympia
2 quai Entrecasteaux
115°5, la Baie des Anges ou l’évolution du paysage
Fino al 30 Novembre 2025
Centre du Patrimoine De Nice
Le Sénat
14 rue Jules Gilly
Nissa Briqua - Esposizione
Fino al 30 Novembre 2025
Crypte archéologique - Tour Bellanda
Henri Matisse – Chemin de Croix
Fino al 19 Gennaio 2026
Musée Matisse
164 avenue des Arènes de Cimiez
PÉONE VALBERG
Supersonic
Mercoledì 13 agosto 2025 ore 18,30
Les Jardins du Mercantour
PUGET-THÉNIERS
Via Con Te - Hommage à Paolo Conte
Venerdì 8 agosto 2025 ore 21
Place de l'Église
REVEST-LES-ROCHES
Les Etoiles de Berger par Lolly Pop
Lunedì 11 agosto 2025 ore 21
Place du Festin
ROQUEBILLIERE
Miss DEY and the Residents
Venerdì 8 agosto 2025 ore 21
Chapiteau de Roquebillière
Visite guidée du vieux village de Roquebrune Cap Martin (sur demande)
Tutto l'anno 2025 - Aperto tutti i giorni
Avenue Raymond Poincaré
ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN
Festival del teatro : Patrick Sébastien, omaggi e dessert
Venerdì 8 agosto da 21:00 a 23:00
Parc du Cap Martin
Festival Théâtre et Danse - Roquebrune Cap Martin - Patrick Sébastien
Venerdì 8 agosto a 21:00
Parc du Cap Martin, 38 avenue Paul Doumer
Serata di relax
Sabato 9 agosto da 19:00 a 23:00
Parc du Cap Martin
Jean-Gioan Duo Magique
Lunedì 11 agosto 2025 ore 21
Esplanade
Jazz sotto le stelle
Martedì 12 agosto ore 21:00
Jardins de la villa E-1027
ROQUESTÉRON
Variétés
Martedì 12 agosto 2025 ore 21
Halle Stade Saint-Jean
SAINTE AGNES
Thibaud Choplin Rallume le Feu
Giovedì 7 agosto 2025 ore 21
Place de l'Église
Giorno dello Spirito del Sole
Domenica 10 agosto da 08:30 a 18:00
Route du Haut Cabrolles
Visita guidata del Forte Maginot di Sainte-Agnès
Fino al 30 settembre 2025
Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica dalle 10 alle 16
Village
SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE
Du Baroque au Tango et la musique de Film
Sabato 9 agosto 2025 ore 21
Église Paroissiale
Découverte du ciel nocturne
Mercoledì 13 agosto 2025 dalle 21 alle 23:59.
gîte de Bousieyas
SAINT-ÉTIENNE-DE-TINÉE
Un Cadeau particulier – Théâtre
Mercoledì 13 agosto 2025 ore 21
Chapiteau Place de l'Église
SAINT JEAN CAP FERRAT
Saint Jazz Cap Ferrat – Jeudi 7 août - Festival
Giovedì 7 agosto 2025 dalle 20:30 alle 23.
1ère partie - Nirina RAKOTOMAVO
2ème partie - Julien LOURAU "THE RISE"
Jardin de la Paix
1 chemin de Saint-Hospice
Saint Jazz Cap Ferrat – Samedi 9 août - Festival
Sabato 9 agosto 2025 dalle 20:30 alle 23.
1ère partie – Samy THIÉBAULT "IN WAVES"
2ème partie – Michelle DAVID & THE TRUE-TONES "BROTHERS AND SISTERS"
Dans le village
SAINT LAURENT DU VAR
Fête de la Saint-Laurent et des Gueyeurs 2025
Domenica 10 agosto 2025 il domenica dalle 17 alle 23.
Festa di Saint-Laurent e dei Gueyeurs nel Vecchio Borgo, Parvis Hôtel de Ville e Place de la Résistance.
In programma:
Ore 10.30 partenza dalla Place Castillon del Vieux Village con un corteo di una ventina di moto d'epoca in costume per un giro attraverso St Laurent.
Ore 11.30 Esposizione di moto d'epoca in Place Castillon, tavoli e sedie sotto un tendone per il pranzo in loco con vendita di pan-bagnat e socca.
Ore 16.00 - Caccia al tesoro per bambini e genitori nelle vie del Vecchio Borgo.
Ore 17.00 - Processione di Saint-Laurent per le vie del Borgo Antico
Ore 18.00 - Messa nel Parc Layet con benedizione dei caschi da motocicletta
Ore 19.00 - Cerimonia al Monumento ai Caduti
Ore 21.00 - Concerto “Discomania
Parvis de l'hôtel de Ville
222 Esplanade du Levant
Place de la Résistance
SAINT-MARTIN-DU-VAR
Sacha Losi - C'est Plus Fort que Moi
Giovedì 7 agosto 2025 ore 21
Théâtre de Verdure
SAINT-MARTIN-D'ENTRAUNES
AGUA FOGO, duo musique brésilienne
Sabato 9 agosto 2025 ore 21
Parvis de la Mairie
SAINT MARTIN VESUBIE
Sacha Losi – C’est plus fort que moi – Saint Martin du Var
One man Show / One woman show
Giovedì 7 agosto 2025 da 21.
Théâtre de Verdure
Stephane Brunello
Lunedì 11 agosto 2025 ore 21
Chapiteau
Exposition Steveheart
Fino al 31/08/2025, ogni giorno dalle 9 alle 17.
Mairie - Salle du 2ème étage
Place du Général de Gaulle
Exposition – « Les proverbes niçois »
Fino al 05 Settembre 2025
Médiathèque Départementale annexe
52 boulevard Lazarre Raiberti
Martedì 5 agosto 2025 ore 21
Chapiteau
HOT CLUB DE CORSE - SWING
Les soirées estivales - Spettacolo
Lunedì 11 agosto 2025 dalle 21 alle 22:30.
Lunedì 18 agosto 2025 dalle 21 alle 22:30.
Au programme :
"Stéphane Brunello" le Lundi 11 août
"Merci Julien" - hommage à Julien Clerc le Lundi 18 août
Chapiteau
8 Bd Lazare Raiberti
SAINT PAUL DE VENCE
Esposizione “Arte & Vita” di Barbara Hepworth
Fino al 2 Novembre 2025
Fondation Marguerite et Aimé Maeght
623 chemin des Gardettes
SAINT-VALLIER-DE-THIEY
Entre Elles & Vous
Lunedì 11 agosto 2025 ore 21
Grand Pré
SALLAGRIFFON
Le prenom
Domenica 10 agosto 2025 ore 21
Place de l'Église
SAORGE
8° Roya Early Music Festival: "Los Pasos perdidos, il respiro del Vecchio e del Nuovo Mondo".
Giovedì 7 agosto a 18:00
Eglise paroissiale Saint-Sauveur, Place de l'Eglise
8° Festival di musica antica di Roya: Ballo tradizionale
Giovedì 7 agosto a 19:30
Place de l'Eglise
Escapades Baroques: passeggiata drammatizzata con la Compagnie de L'Embrayage à Paillettes
Sabato 9 agosto a 18:00
Place Saint-Martin
8° Roya Early Music Festival: danza barocca!
Sabato 9 agosto a 21:00
Concerto
Monastère franciscain de Saorge et Notre-Dame des Miracles, Monastère de Saorge
Escapades Baroques: la passeggiata del Festival (musica e narrazione)
Domenica 10 agosto a 17:30
Canto/canzoni
Couvent franciscain - Monastère de Saorge
8° Roya Early Music Festival: circo barocco!
Lunedì 11 agosto a 18:00
Eglise paroissiale Saint-Sauveur, Place de l'Eglise
Roya Early Music Festival: Le Dit de Poissy dell'ensemble Antelapsis
Martedì 12 agosto a 18:00
Eglise paroissiale Saint-Sauveur, Place de l'Eglise
8° Roya Early Music Festival: Aspettando Johann Sebastian Bach, violino solo con Odile Edouard
Mercoledì 13 agosto a 12:00
Chapelle des Pénitents rouges, Place Clémenceau - dite de Ciapagne
8° Festival di musica antica di Roya: passeggiata notturna
Mercoledì 13 agosto a 21:30
RdV devant du Monument aux Morts
Conférence Animaux Totem Amérindiens
Fino al 29 Novembre 2025
Chambre d'hôtes Les Murès
Quartier des Murès
Route de La Colmiane
Saint Dalmas
SAUZE
Sine Die
Venerdì 8 agosto 2025 ore 21
Place du Village
SOSPEL
Zuppa di pistou
Sabato 9 agosto a 19:30
Place des platanes
Mostra
Fino al 31 agosto
Chapelle des pénitents gris, 06380 Sospel
TENDE
"Au pied du mur"
Giovedì 7 agosto da 21:00 a 22:00
Musée départemental des Merveilles,
Avenue du 16 Septembre 1947
Visita guidata interattiva: lungo la via del sale a Tenda
Giovedì 7 agosto da 14:15 a 16:00
Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles - Bureau de Tende, 103 avenue du 16 Septembre 1947, Maison du Mercantour
Mostra di foto e documenti d'epoca
Fino al 31 agosto
2 Rue de France
Exposition "Instantanés. Photographies de la Roya de 1900 à 1950"
Fino al 31 ottobre
Musée départemental des Merveilles,
venue du 16 Septembre 1947
Exposition "Cumerciàa. Economie alpine et vie commerciale dans la Haute Roya du XIXe au XXe siècle"
Fino al 31 ottobre
Musée départemental des Merveilles,
Avenue du 16 Septembre 1947
Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"
Fino al 31 dicembre
Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"
Galerie J.-G. Inca, Place Ponte
Percorsi d'arte nella Valle della Roya, "Prospettive
Tutto l’anno e tutti i giorni
Hôtel-restaurant Le Prieuré, Rue Jean Médecin, Saint Dalmas de Tende
TOURNEFORT
Un Cadeau particulier - Théâtre de la Traverse
Sabato 9 agosto 2025 ore 21
Salle des Fêtes
TOURRETTE – LEVENS
Mostra “I Re Clown del Circo”
Fino al 21 settembre 2025
Spazio Culturale
UTELLE
Dous de Dous : Balèti, concert, spectacle niçois
Martedì 12 agosto 2025 ore 21
Chapiteau à UTELLE Village
VALBONNE
Miss DEY and the Residents
Sabato 9 agosto 2025 ore 21
Pré de l'Hôtel de Ville
VALDEBLORE
Speggi Gonzales
Venerdì 8 agosto 2025 ore 21
Chapiteau de Saint-Dalmas
Exposition sur Turini - Esposizione
Fino al 31 Agosto 2025
place Général de Gaulle
La Bollène-Vésubie
VALLAURIS
Le prenom
Mercoledì 13 agosto 2025 ore 21
Espace Grandjean
VENCE
Better Sweet
Giovedì 7 agosto 2025 ore 20,30
Place Clemenceau - Centre historique
Salon des antiquaires
Dal 13 a 24 Agosto 2025
Place du Grand Jardin
06140 Vence
“Chut” - Esposizione
Fino al 16 Agosto 2025
Chapelle des Pénitents blancs
Place Mistral
Les 3 Grâces - Esposizione
Fino al 23 Agosto 2025
Galerie Bleue
3 descente des moulins
Mostra “Chagall, gli anni veneziani. Un rinascimento mediterraneo” - Esposizione
Fino al 02 Novembre 2025
Musée de Vence
2 place du Frêne
Étoiles grandeur nature
Fino al 19 Settembre 2025
Col de Vence
Mostra “Chagall, gli anni veneziani. Un rinascimento mediterraneo”
Fino al 02 Novembre 2025
Musée de Vence
2 place du Frêne
VILLEFRANCHE SUR MER
Exposition de l’été
Fino al 23 Novembre 2025
Citadelle et Chapelle Saint Elme
Place Emmanuel Philibert
Concerti al Trinquette Jazz Club
Fino al 21 dicembre 2025
Concerto domenica alle 20:00.
La Trinquette Jazz Club
30 avenue Général de Gaulle
Port de la Darse
VILLENEUVE-D'ENTRAUNES
Moana Folks
Sabato 9 agosto 2025 ore 21
Village