Calcio. L’Inter inaugura la nuova stagione a Montecarlo: vittoria e festa sugli spalti con la conduttrice Ilaria Salerno

Montecarlo si tinge di nerazzurro per l’avvio della stagione dell’Inter. Nella suggestiva cornice dello Stadio Louis II, la formazione allenata da Cristian Chivu ha disputato un’amichevole di lusso che ha richiamato centinaia di tifosi da tutta la Liguria e non solo. La serata si è conclusa con una vittoria per 2-1, preludio di un’annata che i sostenitori interisti sperano ricca di soddisfazioni.

Una cornice prestigiosa

Lo Stadio Louis II, casa dell’AS Monaco, ha ospitato per l’occasione un match dal sapore internazionale, utile per testare la condizione fisica della squadra e integrare i nuovi innesti. Sul prato monegasco si sono alternati momenti di gioco spettacolare, scambi veloci e qualche anticipazione tattica in vista delle competizioni ufficiali.

Una tifoseria calorosa e instancabile

Tra cori, bandiere e sciarpe, i tifosi nerazzurri hanno fatto sentire il loro sostegno fin dal fischio d’inizio. Molti sono arrivati in pullman e auto private da diverse città liguri, trasformando Montecarlo in una piccola “Curva Nord” a cielo aperto. L’atmosfera sugli spalti ha reso l’evento qualcosa di più di una semplice amichevole estiva.

La presenza di Ilaria Salerno

A rendere ancora più speciale la serata, la presenza della conduttrice sanremese Ilaria Salerno, già apprezzata sul palco del Festival di Sanremo, che ha seguito la partita dagli spalti, condividendo sorrisi e foto con i tifosi. La sua partecipazione ha attirato curiosità e attenzione mediatica, contribuendo a dare all’incontro un tocco glamour.

Il match: un assaggio di stagione

L’Inter si è imposta per 2-1 al termine di una gara combattuta. Il risultato ha confermato la buona preparazione fisica e mentale del gruppo, con diverse azioni offensive che hanno strappato applausi e lasciato intravedere un potenziale importante in vista dell’inizio ufficiale della stagione.

Con questa vittoria in terra monegasca, l’Inter lancia un segnale chiaro: la squadra è pronta a difendere i propri colori con determinazione e ambizione. Il prossimo appuntamento sarà già un banco di prova importante per consolidare ritmo, gioco e intesa.