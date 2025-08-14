Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Appuntamenti imperdibili

Festival pyromélodique - Il 14 agosto - Antibes & Juan-les-pins - Baia di Juan-les-Pins

Summer marching band – Fino al 14 agosto - Antibes & Juan-les-pins

Diversi

Stages sportifs – Fino al 30 agosto

Teatro

Théâtre Le Tribunal - 5 place Amiral Barnaud - Antibes

Le voyage magique - Il 16 & 17 agosto ore 15

Mostre – Esposizioni

Nico et ouistiti explorent les fonds marins - Fino al 30 agosto - Médiathèque des Semboules – Antibes

Winter / parker - Fino al 31 agosto - Casemate Comte – Antibes

Opale en folie - Fino al 31 agosto - Casemate 19 – Antibes

Empreintes - Fino al 31 agosto - Casemates 25 e 26 – Antibes

L’objet du moment : un thymiaterion apulien - Fino al 31 agosto - Musée d’Archéologie – Antibes

Le typographe - Fino al 31 agosto - Médiathèque A.Camus – Antibes

Les camps chantiers du fort carré - Fino al 3 settembre - 12 Rue Andreossy – Antibes

Paysages intérieurs - Fino al 26 settembre -Fondation Hartung-Bergman

Dickie à antibes - Fino al 28 settembre - Musée Peynet – Antibes

Hommage à Arman & exposition de Bernar Venet - Fino al 28 settembre - Musée Picasso – Antibes

Jazz emotions -Fino al 30 settembre - AC hotel by Marriott Ambassadeur - Antibes

Visite guidate

Vecchia Antibes in francese – 19 agosto ore 9,30

Vecchia Antibes in inglese – 20 agosto ore 9,30

Juan-les-Pins, dalla Belle Epoque ai ruggenti anni venti 18 agosto ore 9,30