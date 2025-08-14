Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.
ANTIBES
Appuntamenti imperdibili
- Festival pyromélodique - Il 14 agosto - Antibes & Juan-les-pins - Baia di Juan-les-Pins
- Summer marching band – Fino al 14 agosto - Antibes & Juan-les-pins
Diversi
- Stages sportifs – Fino al 30 agosto
Teatro
Théâtre Le Tribunal - 5 place Amiral Barnaud - Antibes
- Le voyage magique - Il 16 & 17 agosto ore 15
Mostre – Esposizioni
- Nico et ouistiti explorent les fonds marins - Fino al 30 agosto - Médiathèque des Semboules – Antibes
- Winter / parker - Fino al 31 agosto - Casemate Comte – Antibes
- Opale en folie - Fino al 31 agosto - Casemate 19 – Antibes
- Empreintes - Fino al 31 agosto - Casemates 25 e 26 – Antibes
- L’objet du moment : un thymiaterion apulien - Fino al 31 agosto - Musée d’Archéologie – Antibes
- Le typographe - Fino al 31 agosto - Médiathèque A.Camus – Antibes
- Les camps chantiers du fort carré - Fino al 3 settembre - 12 Rue Andreossy – Antibes
- Paysages intérieurs - Fino al 26 settembre -Fondation Hartung-Bergman
- Dickie à antibes - Fino al 28 settembre - Musée Peynet – Antibes
- Hommage à Arman & exposition de Bernar Venet - Fino al 28 settembre - Musée Picasso – Antibes
- Jazz emotions -Fino al 30 settembre - AC hotel by Marriott Ambassadeur - Antibes
Visite guidate
- Vecchia Antibes in francese – 19 agosto ore 9,30
- Vecchia Antibes in inglese – 20 agosto ore 9,30
- Juan-les-Pins, dalla Belle Epoque ai ruggenti anni venti 18 agosto ore 9,30
ASCROS
Venerdì 15 agosto 2025 ore 21
Place Centrale
Entre Elles & Vous
ASPREMONT
Sabato 16 agosto 2025 ore 21
Jardins Caravadossi
Musiques de films et Disney
AURON
Semaine de la Danse
Fino a venerdì 15 agosto 2025.
Salle Maurice Rovery
Feu d’artifice et bal du 15 août
Ballo
Venerdì 15 agosto dalle 21:30 alle 23:30.
Feu d'artifice et bal avec "DJ Fred Rebuffo" organisé par le Comité des Fêtes d'Auron.
Place centrale
Foire Artisanale
Sabato 16 agosto 2025.
place centrale
BEAULIEU SUR MER
I Notturni di Beaulieu-sur-Mer - Concerto
Fino al 27 Agosto 2025
Nocturnes des mercredis de l’été :
20/08 : Nil’s (Pop / Rock)
27/08 : Los Chulos (Gipsy)
Place Marinoni
Mostra “L’Or du Temps” – Villa Kérylos
Fino al 21 Settembre 2025
Villa Kérylos
Impasse Gustave Eiffel
BOUYON
Venerdì 15 agosto 2025 ore 21
Halle Tracata
Fête du Brésil
BREIL SUR ROYA
Astronomie et perséides : observation du ciel étoilé
Giovedì 14 agosto da 21:00 a 23:00
Col de Brouis
CAGNES SUR MER
Medj'Agoust
14 agosto > 16 agosto
Tradizione e folclore
Festa locale
Festa tradizionale
Religioso
Musica folcloristica/regionale
Altri generi musicali
Prodotti locali
Ore 20.00 Grigliata sotto il tendone - 5 euro a piatto
Ore 21.00 Fiaccolata
Ore 22.00 Ballo sotto il tendone - Espace Loisirs
Venerdì 15 AGOSTO :
9.00 Aubades
10.30 Messa
11.30 Aperitivo e discorsi
14.00 Gara di bocce organizzata dalla Boule Breilloise
Ore 20.00 Grigliata sotto il tendone - 5 € a piatto
21.45 Fuochi d'artificio intorno al lago (previa autorizzazione)
22.30 Ballo sotto il tendone - Espace Loisirs
Sabato 16 AGOSTO :
9.00 navette per N.D. du Mont
11:00 Messa a Notre Dame du Mont
Ore 12.00 Pan Bagnat - Crescente
Ore 19.30 Ballo in stile country a Notre Dame du Mont con pranzo
Ore 22.30 Ritorno al villaggio con farandola e luci
Festa di San Rocco conc erto gospel
Venerdì 15 agosto 2025.
“Gospel n' Soul Voices” alle 21.00 in Place du Château a Haut-de-Cagnes
Haut-de-Cagnes
Festa della Crudelia
Domenica 17 agosto da 10:30 a 15:30
Festa della Crudelia
Tour de la Cruella
Fuochi d’artificio all’ippodromo della Costa Azzurra
23 agosto
Hippodrome de la Côte d'Azur
CANNES
Nocturnes cannoises - Boulevard Jean Hibert
Giovedì 14 agosto 2025
Horaire(s) :
De 19h à minuit
Boulevard Jean Hibert, Cannes
Fuochi d’artificio
Ikebun (Japon)
Thème : Sounds of Resonance
Venerdì 15 agosto 2025
Horaire(s) :
22h
Baia di Cannes
Visite guidée - Poussière d'étoiles
Sabato 16 agosto 2025
Horaire(s) :
16 h
Centre d'art contemporain La Malmaison
47 boulevard de la Croisette
Le Bal Western
Le Bal des Fous
Sabato 16 agosto 2025
Horaire(s) :
De 16h à 0h30
Terrasse Riviera
Palais des festivals et des congrès
1 boulevard de la Croisette
Lecture d'histoires
Sabato 16 agosto 2025
Horaire(s) :
10h30
Médiathèque Noailles
1 avenue Jean de Noailles
Le Bal Copacabana
Le Bal des Fous
Domenica 17 agosto 2025
Horaire(s) :
De 16h à 0h30
Terrasse Riviera
Palais des festivals et des congrès
1 boulevard de la Croisette
Fête de la Saint-Barthélemy
Da domenica 17 agosto 2025
A sabato 23 agosto 2025
Dimanche 17 août
11h - Messe
Lieu : Église Sainte-Marguerite, 27 avenue Francis Tonner à Cannes La Bocca
12h - Dépôt de gerbes en hommage à Joseph Barthélemy, suivi de l’apéritif ouvert à tous, animé par le Groupe à Cinq sous
Lieu : Square Joseph Barthélemy, rue du Bosquet à Cannes La Bocca
Lundi 18 août
21h - Soirée cabaret "Comédie Musicale Show"
Plongez dans l’univers éclatant d’un cabaret moderne où chaque tableau vous transporte dans une ambiance unique et envoûtante.
Lieu : Espace Troncy - Boulodrome Jean Béraudo, avenue Michel Jourdan à Cannes La Bocca
Mardi 19 août
14h - Concours de pétanque Challenge Jean Béraudo organisé par Cannes Aérosports Boules
Inscriptions : 06 24 69 09 85
Lieu : Espace Troncy - Boulodrome Jean Béraudo, avenue Michel Jourdan à Cannes La Bocca.
Mercredi 20 août
14h - Après-midi récréatif pour les enfants animé par le Magic Zigolo avec goûter, jeux en bois et spectacle « Esméralda et le pirate Jack »
Lieu : Espace Troncy - Boulodrome Jean Béraudo, avenue Michel Jourdan à Cannes La Bocca.
Vendredi 22 août
20h30 - Soirée dansante « Flash 70-80-90 »
Lieu : Espace Troncy - Boulodrome Jean Béraudo, avenue Michel Jourdan à Cannes La Bocca.
Samedi 23 août
21h - Soirée mousse, ambiance discothèque avec le Summer DJ Tour
Lieu : Espace Troncy - Boulodrome Jean Béraudo, avenue Michel Jourdan à Cannes La Bocca.
Mercredi 13 août à 21h - PARADE FLEURIE
Organisée par la Mairie de Cannes, la parade défilera le long de l’avenue Francis Tonner.
Visite guidée / Guided tour - Palais des festivals et des congrès
Au cœur du mythe - Visite en anglais et en français
Lunedì 18 agosto 2025
Horaire(s) :
Visite guidée en français : 15h
Visite guidée en anglais : 10h30
Palais des festivals et des congrès
1 boulevard de la Croisette
Nocturnes cannoises - Esplanade Pantiero
Martedì 19 agosto 2025
Horaire(s) :
De 19h à minuit
Esplanade Pantiero, Cannes
Nocturnes cannoises - Place du marché de La Bocca
Mercoledì 20 agosto 2025
Horaire(s) :
De 19h à minuit
Marché provençal de La Bocca
Place Paul Roubaud
Volley-ball masculin - France / Serbie
Match de préparation
Mercoledì 20 agosto 2025
Horaire(s) :
20h30
Palais des Victoires
2 avenue Maurice Chevalier
Le Bal des Fous 2025
Fino a sabato 30 agosto 2025
Horaire(s) :
De 16h à 0h30
Terrasse Riviera
Palais des festivals et des congrès
1 boulevard de la Croisette
Luna Park
Fino a sabato 30 agosto 2025
Horaire(s) :
Ouvert tous les jours de 20h à minuit
Parking Coubertin
7, avenue Pierre Poési
Visites guidées du Fort Royal
Fino a martedì 30 septembre 2025
Horaire(s) :
Lun > Dim : 10h > 17h45 (plusieurs visites par jour)
Musée du Masque de fer et du Fort Royal
Île Sainte-Marguerite
Mostre - Esposizioni
Exposition - L'art de James Cameron
Dans le cadre du Musée éphémère du Cinéma
Fino a domenica 24 agosto 2025
Palais des festivals et des congrès
1 boulevard de la Croisette
Marcel Pagnol et le secret du Masque de fer
Fino a Domenica 31 agosto 2025
Horaire(s) :
Lun > Dim : 10h > 17h45
Musée du Masque de fer et du Fort Royal
Île Sainte-Marguerite
Exposition - Corine Borgnet - The Last Dance
Fino a domenica 21 settembre 2025
Horaire(s) :
Juillet et août : tous les jours de 10h à 18h
Suquet des Artistes
7 rue Saint-Dizier
L'art de faire mouche !
Lance-pierres sculptés d'Afrique de l'Ouest
Fino a domenica 2 novembre 2025
Horaire(s) :
Juillet et août : tous les jours de 10h à 19h (jusqu'à 21h les mercredis)
Musée des explorations du monde
Place de la Castre - Le Suquet
Exposition - Jean-Michel Othoniel - Poussière d'étoiles
Fino a domenica 4 gennaio 2026
Horaire(s) :
Du mardi au Domenica : de 10h à 13h et de 14h à 18h
Juillet et août : tous les jours de 10h à 19h
La Malmaison
47 boulevard de la Croisette
Exposition - Jean-Michel Othoniel - Poussière d'étoiles
Fino a lunedì 5 gennaio 2026
Horaire(s) :
Du mardi au Domenica : de 10h à 13h et de 14h à 18h
Juillet et août : tous les jours de 10h à 19h
La Malmaison
47 boulevard de la Croisette
CAP D’AIL
Lunedì 18 agosto 2025 ore 21
Amphithéâtre de la Mer
MAGNIFICO TRIBUTE QUEEN
Les lumières du Voyage, Olivier Desvaux - Esposizione
Fino al 21 Settembre 2025
Villa Les Camélias
Avenue Raymond Gramaglia
CASTELLAR
Schiuma-Party
Sabato 16 agosto
Serata danzante
Place Clemenceau
Festa patronale di San Bernardo e Zuppa al Pesto
Domenica 17 agosto da 11:00 a 00:00
Place Clemenceau
Les Escapades Baroques: La leggenda di Re Artù
Mercoledì 20 agosto a 20:30
Place Georges Clemenceau
Galerie d'Art La Renaissance: mostra collettiva di artisti
Fino al 31 dicembre
Galerie d'Art La Renaissance, 9 place Clemenceau
COLOMARS
Fée moi rêver – Colomars
Spettacolo
Sabato 16 agosto 2025 da 21.
Salle Bauma - Fort Casal
CONTES
Lunedì 18 agosto 2025 ore 21
Place de l'Abbé Cauvin à SCLOS DE CONTES
BETTER SWEET
COURSEGOULES
Sabato 16 agosto 2025 ore 21
Place de la Mairie
Ciné-Guinguette
CUÉBRIS
Sabato 16 agosto 2025 ore 21
Place du Village
LES ETOILES DE BERGER par LOLLY POP
DALUIS
Sabato 16 agosto 2025 ore 21
Place de la Mairie
SOLEMAR
EZE
Mostra Corinne Canta – Caco - Esposizione
Fino al 16/08/2025, ogni giorno.
Èze
FALICON
Venerdì 15 agosto 2025 ore 21
Place Bellevue
CÉSAR, FANNY, MARIUS...OU PRESQUE !
FONTAN
Giovedì 14 agosto 2025 ore 21
Cour de l'École
ACOUSTIC SONGS
Mostra fotografica: La Valle della Roya
Fino al 15 agosto 2025
Mairie de Fontan, salle du conseil Municipal
Esposizioni d'arte contemporanea del pittore indiano Raza
Fino al 30 novembre
Château des Lascaris, 16 Rue du Château
GORBIO
Festival Flamenco di Gorbio
15 agosto > 17 agosto
Place des Victoires
Les Escapades Baroques: La leggenda di Re Artù
Martedì 19 agosto a 20:30
Place de l’église
GOURDON
Domenica 17 agosto 2025 ore 21
Place Victoria
L'abribus - THEATRE DE L EAU VIVE
GRASSE
Domenica 17 agosto 2025 ore 21
Cours Honoré CRESP
Bernard Persia chante les plus belles chansons éternelles
ILONSE
Venerdì 15 agosto 2025 ore 21
Chapiteau Place de la colle
Ciné-Guinguette
LA BOLLENE VESUBIE
Exposition sur Turini
Fino al 31 Agosto 2025
place Général de Gaulle
LA BRIGUE
Ballo speciale della chanson francese DJ
Venerdì 15 agosto a 22:00
Place de Nice
Canti e balli tradizionali nel villaggio
Venerdì 15 agosto da 08:00 a 13:00
Rues du village
Visita guidata: Notre Dame des Fontaines
Fino al 19 ottobre
Tutti i giorni della settimana ore 10 – 12,30 e 14 – 17,30
Chapelle Notre Dame des Fontaines
LA GAUDE
Giovedì 14 agosto 2025 ore 21
Jardin de l'école maternelle Manon des source
CHAMPS ELYSEES
Lez’Artistes Enpoche
Esposizione
Fino al 21 Agosto 2025
Centre culturel La Coupole
7396 route de Cagnes
LANTOSQUE
Venerdì 15 agosto 2025 ore 21
SAINT COLOMBAN (Hameau) Église
SIMPATY
LE BAR-SUR-LOUP
Lunedì18 agosto 2025 ore 21
Square Seytre
ALL GROOVE
LEVENS
Lunedì 18 agosto 2025 ore 21
Le Rivet - Halle
BACK TO THE 80s
Exposition “De l’ombre à la lumière” Claire VALENTI & Antony BOIVERT
Fino al 6 Settembre 2025
Orari di apertura il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. Tranne 14 luglio e 15 agosto.
La Galerie du Portal
Place Victor Masseglia - Maison du Portal
MANDELIEU-LA-NAPOULE
Sabato 16 agosto 2025 ore 21
Place Jeanne d'Arc
Spectacle ENYGMA - Compagnie Corps et Danse
Lunedì 18 agosto 2025 ore 21
Château de la Napoule
Don Camillo Monseigneur
MENTON
Inauguration du Quai Bonaparte
Giovedì 14 agosto da 18:00 a 20:00
Quai Bonaparte
Pink Floyd History
Giovedì 14 agosto da 20:30 a 22:00
Théâtre Francis Palmero, Palais de l'Europe, 8 avenue boyer
Visita guidata: L'Impérial
Giovedì 14 agosto da 10:00 a 11:30
L'Impérial, 9 avenue de la Madone
Provok & Inkorect DJ Set by Christian Sims
Venerdì 15 agosto da 18:00 a 02:00
Casino Barrière Menton, 2 bis avenue Félix Faure
Sun Cox d’Azur VW meeting
15 agosto > 17 agosto
Parc du Pian
Abba Dream
Sabato 16 agosto da 20:30 a 22:00
Théâtre Francis Palmero, Palais de l'Europe, 8 avenue boyer
Sun Cox d’Azur VW meeting
15 agosto > 17 agosto
Parc du Pian
Zumba en plein air - Elisée Reclus
Mercoledì 16 luglio da 19:45 a 20:45 / Domenica 20 luglio da 10:00 a 11:00 / ...
Elysée Reclus
Tri et recyclage : des stands estivaux Prévention et Gestion des déchets
Lunedì 18 agosto da 17:00 a 20:00
Esplanade des Sablettes, Quai Bonaparte
Visita del villaggio di Castillon
Martedì 19 agosto da 09:30 a 12:00
Office de Tourisme - Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
Scène du mercredi - Soirée Fluo
Mercoledì 20 agosto da 21:00 a 23:00
Esplanade des Sablettes
Escursione a Cuges: visita di una collina terrazzata e delle sue tradizionali captazioni d'acqua
Martedì 19 agosto da 09:45 a 12:00
Palais de l'Europe - Office de Tourisme, 8 avenue Boyer
Visita guidata: Mentone Art Déco
Mercoledì 23 luglio da 10:00 a 10:45 / Mercoledì 6 agosto da 10:00 a 10:45 / ...
Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
Apertura della Casa dou Païgran
Fino al 25 ottobre 2025
5 rue Mattoni, à 2 pas de la Basilique Saint Michel, 06500 Menton
Ogni sabato dalle 14 alle 18
La Capeline de Menton
Mostre - Esposizioni
Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman
Fino al 27 agosto 2025
Galerie des Musées,
Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
Jean Cocteau / Le trésor du château, mostra sulla ceramica e il Mediterraneo
Fino al 31 agosto 2025
Esposizione
Musée Jean Cocteau - Le Bastion, Quai Napoléon III
Mostra: un omaggio all'ex equipaggio di Calypso
Fino al 30 dicembre 2025
Musée de Préhistoire régionale,
place Lorédan Larchey
Mostra: Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman
Fino al 27 agosto 2025
Mostra: Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman
Galerie des Musées, Palais de l'Europe,
8 avenue Boyer
Mostra "I colori del fogliame"
Fino al 31 marzo 2026
Avenue Saint Jacques
Visita guidata: Basilica di Saint-Michel
Fino al 26 agosto
Basilique Saint-Michel Archange de Menton,
Parvis de la basilique Saint-Michel,
Place de l'église
Visita guidata del Val Rahmeh con giardiniere
Tutto l'anno il giovedì alle 10,15
Fiori/piante
Jardin du Val Rahmeh,
Avenue Saint Jacques
Visita guidata di Le Bastion, Museo Jean Cocteau
Tutto l'anno il lunedì e il sabato alle 14,30
Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III,
Visite guidée : Le jardin Serre de la Madone
Tutto l’anno
Martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 16,30
Jardin Serre de la Madone, 74 route du Val de Gorbio
Visita alla tradizionale fabbrica di marmellata
Tutto l'anno
Prodotti locali
Maison Herbin
2 rue du Vieux Collège
Visita e degustazione di birre artigianali Mentonnaise
Tutto l'anno
La Mentounasc - Brasserie Artisanale 13 Route de Sospel
Visita Guidata del Limone di Mentone
Tutto l'anno dal martedì al sabato
10:00 - 12:00 14:00 - 17:00
Maison Gannac 2970 Route de Super Garavan
Visita guidata e pasto in stile rustico presso La Ferme des Citrons
Tutto l’anno – Dal lunedì al sabato ore 9,50 - 15
66 avenue des Alliés
MONACO
Setenta
Da 15 A 16 agosto 2025
Orario di inizio dell'evento
21h00
Plage du Larvotto - Avenue Princesse Grace
Activity - "Circus Workshop"
Fino a venerdì 15 agosto 2025
Chapiteau de Fontvielle
5, avenue des Ligures
Exhibition - "Colours! Pompidou Centre Masterpieces"
Fino a domenica 31 agosto 2025, dalle 10h alle 20h
Grimaldi Forum Monaco
10, avenue Princesse Grace
Exhibitions - "6th Monaco Art Week"
Fino a domenica 31 agosto 2025, dalle 10h alle 20h
Grimaldi Forum Monaco
10, avenue Princesse Grace
Mostre - Esposizioni
Monaco et les Napoléon(s). Destins croisés
Fino al 31 agosto 2025
Orario di inizio dell'evento
10h00
10 Av. Princesse Grâce
"Il était une première fois". 40th Anniversary of the Stade Louis-II
Fino a domenica 31 agosto 2025
Stade Louis II
7, avenue des Castelans
Exhibition - "Colours! Pompidou Centre Masterpieces"
Fino al 31 agosto 2025
Grimaldi Forum
10 Av. Princesse Grâce
Exposition - Demain l'Océan ?
Da 4 luglio A 7 settembre 2025
Salle d’Exposition du Quai Antoine Ier
4 Quai Antoine 1er
Les Années folles de Coco Chanel
Fino al 5 ottobre 2025
Nouveau Musée National de Monaco
56, boulevard du Jardin Exotique
Exposition - Le patrimoine architectural de Monaco
Fino al 5 ottobre 2025
Avenue Saint-Martin
Exposition - "L’Effet Papillon"
Fino a lunedì 1° dicembre 2025, dalle 9h alle 18h
Museo di Antropologia preistorica
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exhibition - "The Butterfly Effect" - eSPOSIZIONE
Funo a lunedì 1° dicembre 2025, dalle 9h alle 18h
Museo di Antropologia preistorica
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exhibition - "Mediterranean 2050"
Fino a mercoledì 31 dicembre 2025
Museo oceanografico di Monaco
Avenue Saint-Martin
Exposition - Cactus
Fino al 11 gennaio 2026
17, avenue Princesse Grace
Exhibition - "CINÉAM, the Monaco independent film-makers club"
Fino a venerdì 30 gennaio 2026, dalle 9.30 alle 17.30
Istituto audiovisivo di Monaco
L'Engelin, 83-85, boulevard du Jardin Exotique
MOULINET
Festa di San Bernardo: serata Pan Bagnat
Venerdì 15 agosto a 19:00
Restaurant Sous les Carillons
Festa di San Bernardo: concorso di belote
Venerdì 15 agosto a 13:30
Restaurant Sous les Carillons
NIZZA
Classic Cathédrale Festival
Venerdì 15 agosto 2025 da 20:30.
Cathédrale Sainte-Réparate
3 place Rossetti
Leila Mac Avoy Quartet - Concerto
Giovedì 14 agosto 2025 da 20.
Espace Lympia
2 quai Entrecasteaux
La Castellada
Fino al 19 Agosto 2025 ore 20
Colline du Château
Le Legs – Marivaux - Teatro
Mercoledì 20 agosto 2025 da 20:30.
Giovedì 21 agosto 2025 da 20:30.
Venerdì 22 agosto 2025 da 20:30.
Martedì 26 agosto 2025 da 20:30.
Giovedì 28 agosto 2025 da 20:30.
Sabato 30 agosto 2025 da 20:30.
Domenica 31 agosto 2025 da 20:30.
Per la sesta edizione del Summer Rendez-vous, torna la saga di Marivaux!
Sotto un cielo stellato, nella frescura delle valli del nostro entroterra, spesso in luoghi atipici, venite a scoprire la prossima creazione di Muriel Mayette-Holtz: Le Legs.
Tournée dans plusieurs communes de la Métropole
Une journée à l’opéra - Performance artistica
Fino al 31 Agosto 2025
Il mercoledì, giovedì, venerdì, festivi e fine settimana dalle 15 alle 21.
Opéra Nice Côte d'Azur
4/6 rue Saint-François de Paule
L’Impasse Comedy Club
Fino al 31 dicembre 2025 - Tutti i mercoledì alle 20:30.
Théâtre de l'Impasse
Mostre - esposizioni
Frédéric Garcia - Esposizione
Fino al 17 Agosto 2025
Galerie Lou Babazouk 2
5 rue Benoît Bunico
Exposition Geanina Capita
Fino al 17 Agosto 2025
Galerie Lou Babazouk
8 rue de la Loge
Le chant des sirènes
Fino al 23 Agosto 2025
Le 109
89 Route de Turin
Ugo Schiavi – La Zone de Minuit
Fino al 24 Agosto 2025
Le 109
89 Route de Turin
Becoming Ocean : a social conversation about the ocean
Fino al 24 Agosto 2025
Villa Arson
20 avenue Stéphen Liégeard
Liquid Grounds - Esposizione
Fino al 24 Agosto 2025
Villa Arson
20 avenue Stéphen Liégeard
Blue Ocean – Expériences immersives & Expositions inédites - Esposizione
Fino al 31 Agosto 2025
Centre Commercial Nicetoile
30 av Jean Médecin
Océan, mère des Hommes – L’Homme et la Mer
Fino al 31 Agosto 2025
Bibliothèque Romain Gary
21 Boulevard Dubouchage
Les Particules, le conte humain d’une eau qui meurt - Esposizione
Fino al 07 Settembre 2025
Musée de la Photographie Charles Nègre
1 place Pierre Gautier
GIS.L - Esposizione
Fino al 7 Settembre 2025
Galerie Lou Babazouk 2
5 rue Benoit Bunico
ISA.M - Esposizione
Fino al 7 Settembre 2025
Galerie Lou Babazouk
8 rue de la Loge
Matisse Méditerranée(s)
Fino al 08 Settembre 2025
Musée Matisse
164 avenue des Arènes de Cimiez
Le théorème de Kutta – Emmanuel Régent & Thomas Tison - Esposizione
Fino al 13 Settembre 2025
Espace à vendre
10 rue Assalit
Exposition Immersive “L’Océan de Léa”
Fino al 14 settembre 2025
Centre des Congrès OcéaNice
Quai Infernet
Magnus Hirschfeld en exil
Fino al 20 Settembre 2025
Librairie Vigna
3 rue Delille
Sirènes et Merveilles – Peuples des mers - Esposizione
Fino al 21 Settembre 2025
Orari di apertura il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18.
Chiuso il martedì.
Musée des Beaux-Arts Jules Chéret
33 avenue des Baumettes
Nice, du rivage à la mer - Esposizione
Fino al 21 Settembre 2025
Orari di apertura il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18.
Musée Masséna
Palais Masséna
65 rue de France
La quadrature du cercle – Anne-Laure Wuillai - Esposizione
Fino al 22 Settembre 2025
Palais Lascaris
15 rue Droite
De verre et de pierre – Chagall en mosaïque
Fino al 22 Settembre 2025
Musée national Marc Chagall
Avenue du Docteur Ménard
Quand la mer nous parle – Étudier et protéger le patrimoine sous-marin - Esposizione
Fino al 26 Settembre 2025
Musée d'Archéologie Nice - Cimiez
160 avenue des Arènes de Cimiez
Raoul Dufy, le miracle de l’imagination
Fino al 28 Settembre 2025
Musée des Beaux-Arts Jules Chéret
33 avenue des Baumettes
Mers et Mystères – Laurent Ballesta - Esposizione
Fino al 28 Settembre 2025
Musée de la Photographie Charles Nègre
1 place Pierre Gautier
Des hommes préhistoriques à la plage - Esposizione
Fino al 28 Settembre 2025
Musée de Préhistoire - Terra Amata
25, boulevard Carnot
Les reliques de l’écume – Racca Vammerisse
Fino al 28 Settembre 2025
Musée des Beaux-Arts Jules Chéret
33 avenue des Baumettes
L’océan vivant - Esposizione
Fino al 30 Settembre 2025
Promenade du Paillon
Plassa Carlou Aubert
Mostra “Bao Vuong, dietro le onde” - Esposizione
Fino al 19 Ottobre 2025
Musée départemental des arts asiatiques
405 Promenade des Anglais
Dolce Vita – Guillaume Cavalier - Esposizione
Fino al 25 Ottobre 2025
Château de Crémat
442 chemin de Crémat
Biennale des Arts et de l’Océan
Fino al 31 Ottobre 2025
Divers lieux de Nice
Un parcours d’oeuvres d’art dans l’espace public – Biennale des Arts et de l’Océan
Fino al 31 Ottobre 2025
Promenade des Anglais - Promenade du Paillon 1
Au temps du grand-maître Jean-Paul de Lascaris – Nice, Malte et la Méditerranée
Fino al 03 Novembre 2025
Palais Lascaris
15 rue Droite
Mostra “Azione! – Lo sport nel cinema
Fino al 16 Novembre 2025
Musée National du Sport
6 allée Camille Muffat - Stade Allianz Riviera
Exposition “Dali, Divines créatures”
Fino al 23 Novembre 2025
Espace culturel Lympia
2 quai Entrecasteaux
115°5, la Baie des Anges ou l’évolution du paysage
Fino al 30 Novembre 2025
Centre du Patrimoine De Nice
Le Sénat
14 rue Jules Gilly
Nissa Briqua - Esposizione
Fino al 30 Novembre 2025
Crypte archéologique - Tour Bellanda
Henri Matisse – Chemin de Croix
Fino al 19 Gennaio 2026
Musée Matisse
164 avenue des Arènes de Cimiez
Mostra SUM? – Equilibrio assoluto
Fino al 01 Febbraio 2026
Musée des Arts asiatiques
405 Promenade des Anglais
Arénas
PÉGOMAS
Martedì 19 agosto 2025 ore 21
Berges de Cabrol
Martin Stahl
PEILLE
Sabato 16 agosto 2025 ore 21
Place Carnot
Felicita
PÉONE VALBERG
Mercoledì 20 agosto 2025 ore 21
Place Charles Ginésy
LOUD LOVE
PIERLAS
Sabato 16 agosto 2025 ore 21
Place Emilien Alzeal
NILS INDJEIN
RIMPLAS
Les sons de la nuit
Conferenza
Giovedì 14 agosto 2025 dalle 20 alle 21:30.
Salle communale
Venerdì 15 agosto 2025 ore 21
Place du Pous
CHAMPS ELYSEES
ROQUEBILLIERE
Visite guidée du vieux village de Roquebrune Cap Martin (sur demande)
Tutto l'anno 2025 - Aperto tutti i giorni
Avenue Raymond Poincaré
ROQUEBRUNE CAP MARTIN
La promenade en fête: Madre Natura ci invita a una festa
Giovedì 14 agosto da 21:00 a 00:00
Sfilata, Corteo, Parata
Fuochi d'artificio
Promenade de la mer
Racconti e leggende nel villaggio di Roquebrune
Mercoledì 16 luglio da 10:00 a 11:30 / Mercoledì 23 luglio da 10:00 a 11:30 / ...
Lavoir, Avenue Poincaré
Tri et recyclage : des stands estivaux Prévention et Gestion des déchets
Giovedì 24 luglio da 08:30 a 12:00 / Giovedì 14 agosto da 08:30 a 12:00
Marché Vieux village, Place des 2 frères
SAINTE AGNES
Visita guidata del Forte Maginot di Sainte-Agnès
Fino al 30 settembre 2025
Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica dalle 10 alle 16
Village
SAINT-ÉTIENNE-DE-TINÉE
Paris ! Le spectacle – Une journée avec Emily…
Commedia musicale
Giovedì 14 agosto 2025 dalle 21 alle 22:30.
Place de l'église
06660 Saint-Étienne-de-Tinée
Concert “Envolées célestes”
Venerdì 15 agosto 2025 dalle 21 alle 22:30.
Eglise paroissiale
Place de l'église
Domenica 17 agosto 2025 ore 21
Chapiteau Place de l'Église
Fée moi rêver
Lunedì 18 agosto 2025 ore 21
Chapiteau Place de l'Église
Martin Stahl
Concert “Dalida par Ornella”
Chapiteau / place de l'église
Exposition “Le partage des eaux”
Rino al 29 Agosto 2025
Médiathèque
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
Martedì 19 agosto 2025 ore 21
Théâtre sur la Mer
UN AUTRE MONDE TELEPHONE
SAINT-JEANNET
Venerdì 15 agosto 2025 ore 21
Place de l'Église
Le Gop Le grand orchestre de poche
SAINT MARTIN VESUBIE
Fête patronale de la Saint-Roch
Da giovedì 14 a domenica 17 agosto 2025 dalle 22:30 alle 12.
Fête patronale traditionnelle
JEUDI 14 AOUT
- Course aux drapeaux proposée par le comité des fêtes à 10h30 dans le village (remise des prix à midi)
- Bal animé par DJ Flo, proposé par le comité des fêtes à 22h30 sous le chapiteau
VENDREDI 15 AOUT
- Aubades du comité des fêtes dès 9h
- Messe de l'assomption
- Discours du maire sous le chapiteau
- Feu d'artifice à 22h15 aux allées de Verdun
- Bal animé par DJ Cécyl, proposé par le comité des fêtes à 22h30 sous le chapiteau
SAMEDI 16 AOUT
- Messe de la Saint-Roch à 10h30 à la chapelle Saint-Roch
- Olympiades proposées par le comité des fêtes (inscriptions à partir de 13h30) à 14h00 dans le village
- Cinéma de plein air à 21h30 sur le parvis du Vesubia Mountain Park
DIMANCHE 17 AOUT
- Concours de boules carrées à 15h30
-Blind Test et barbecue proposé par le comité des fêtes à 20h
Village
Concert – “Charles N2O”
Sabato 16 agosto 2025 dalle 18 alle 20.
Charles N2O revient pour votre plus grand bonheur !
Place du Général de Gaulle
Festin d’Isola – Rockline
Ballo
Sabato 16 agosto 2025 dalle 22 alle 2.
Ballo della Festa del Patrono con rinfresco
Chapiteau Isola Village
Place Jean Gaïssa
Animation astronomie
Conferenza
Domenica 17 agosto 2025 dalle 21 alle 23:59.
au-dessus de la chapelle, devant le barbecue
Isola 2000
Les soirées estivales - Spettacolo
Lunedì 18 agosto 2025 dalle 21 alle 22:30.
Chapiteau
8 Bd Lazare Raiberti
Concerto di SAGIMA
Concerto
Lunedì 18 agosto 2025 dalle 20 alle 23.
Place Gaissa
Concert de pianoforte et violon
Martedì 19 agosto 2025 dalle 20:30 alle 22.
Eglise Notre-Dame de l'Assomption
Exposition Steveheart
Fino al 31/08/2025, ogni giorno dalle 9 alle 17.
Mairie - Salle du 2ème étage
Place du Général de Gaulle
Exposition – « Les proverbes niçois »
Fino al 05 Settembre 2025
Médiathèque Départementale annexe
52 boulevard Lazarre Raiberti
SAINT PAUL DE VENCE
Sabato 16 agosto 2025 ore 21
La Courtine
Revivre les années 80 avec Jilly Jackson
Esposizione “Arte & Vita” di Barbara Hepworth
Fino al 2 Novembre 2025
Fondation Marguerite et Aimé Maeght
623 chemin des Gardettes
SAINT-SAUVEUR-SUR-TINÉE
Sabato 16 agosto 2025 ore 21
Salle des Fêtes
Zine Band Orchestra
SAORGE
Festival la Route Royale des Orgues 2025: l'organo celebra i 130 anni dalla nascita del cinema con "The Cameraman" di Buster Keaton
Giovedì 14 agosto a 20:30
Eglise paroissiale Saint-Sauveur, Place de l'Eglise
Festival la route royale des orgues - Carta bianca a Guy-Baptiste Jaccotet
Venerdì 15 agosto da 17:00 a 18:30
Eglise paroissiale Saint-Sauveur, Place de l'Eglise
8° Roya Early Music Festival: gala lirico dell'Orchestra Barocca di Roya
Domenica 17 agosto a 21:00
Monastère franciscain de Saorge et Notre-Dame des Miracles, Monastère de Saorge
Les Escapades Baroques: duo barocco
Domenica 17 agosto a 20:00
Place de la mairie
Conférence Animaux Totem Amérindiens
Fino al 29 Novembre 2025
Chambre d'hôtes Les Murès
Quartier des Murès
Route de La Colmiane
Saint Dalmas
SOSPEL
15 agosto festeggiamenti - festa del patrono
15 agosto > 17 agosto
Place des Platanes
Festival Internazionale La Route royale des orgues 2025: L'organo nel cinema
Lunedì 18 agosto a 20:30
Cathédrale Saint-Michel, place Saint-Michel
Mostra
Fino al 31 agosto
Chapelle des pénitents gris, 06380 Sospel
TENDE
Concerto a lume di candela - Festival de Musique Ancienne de la Roya
Giovedì 14 agosto da 21:00 a 23:00
Place du Trau
Visita guidata interattiva: l'arte barocca attraverso Tenda
Venerdì 15 agosto da 14:15 a 16:00
Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles - Bureau de Tende, 103 avenue du 16 Septembre 1947, Maison du Mercantour
"Archeo-ludiquement" - Relevé de gravures participatif
Venerdì 15 agosto da 15:00 a 15:45
Parvis du musée départemental des Merveilles, Avenue du 16 Septembre 1947
Broccante a Tende
Venerdì 15 agosto da 09:00 a 18:00
Broccante a Tende
Svaghi e tempo libero
Mercatino dell'usato
Place de la Collégiale
Concerto di Olivier Rocabois
Venerdì 15 agosto a 19:00
Place du Ponte, 8 place section Tb
Sabato 16 agosto 2025 ore 21
Chapiteau Place de la Mairie
MERRY MOOD ELECTRO SHOCK
16 agosto > 17 agosto
Festa della Paysanne
Place Général de Gaulle
Festa dei Pastori di San Rocco
Domenica 17 agosto
Festa dei Pastori di San Rocco
Ventimiglia - Treno storico di Tende - Treno di Saint-Roch
Domenica 17 agosto a 09:45
Mostra di foto e documenti d'epoca
Fino al 31 agosto
2 Rue de France
Exposition "Instantanés. Photographies de la Roya de 1900 à 1950"
Fino al 31 ottobre
Musée départemental des Merveilles,
venue du 16 Septembre 1947
Exposition "Cumerciàa. Economie alpine et vie commerciale dans la Haute Roya du XIXe au XXe siècle"
Fino al 31 ottobre
Musée départemental des Merveilles,
Avenue du 16 Septembre 1947
Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"
Fino al 31 dicembre
Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"
Galerie J.-G. Inca, Place Ponte
Percorsi d'arte nella Valle della Roya, "Prospettive
Tutto l’anno e tutti i giorni
Hôtel-restaurant Le Prieuré, Rue Jean Médecin, Saint Dalmas de Tende
TOURRETTE – LEVENS
Mostra “I Re Clown del Circo”
Fino al 21 settembre 2025
Spazio Culturale
VALDEBLORE
Giovedì 14 agosto 2025 ore 21
Espace culturel la Ferrière (Hameau)
BETTER SWEET
Fête Patronale de Mollières
Festa tradizionale
Venerdì 15 agosto.
Mollières
Cœur du Parc du Mercantour
Exposition sur Turini - Esposizione
Fino al 31 Agosto 2025
place Général de Gaulle
La Bollène-Vésubie
VENCE
Salon des antiquaires
Fino al 24 Agosto 2025
Place du Grand Jardin
06140 Vence
“Chut” - Esposizione
Fino al 16 Agosto 2025
Chapelle des Pénitents blancs
Place Mistral
Les 3 Grâces - Esposizione
Fino al 23 Agosto 2025
Galerie Bleue
3 descente des moulins
Mostra “Chagall, gli anni veneziani. Un rinascimento mediterraneo” - Esposizione
Fino al 02 Novembre 2025
Musée de Vence
2 place du Frêne
Étoiles grandeur nature
Fino al 19 Settembre 2025
Col de Vence
Mostra “Chagall, gli anni veneziani. Un rinascimento mediterraneo”
Fino al 02 Novembre 2025
Musée de Vence
2 place du Frêne
VILLEFRANCHE SUR MER
Exposition de l’été
Fino al 23 Novembre 2025
Citadelle et Chapelle Saint Elme
Place Emmanuel Philibert
Concerti al Trinquette Jazz Club
Fino al 21 dicembre 2025
Concerto domenica alle 20:00.
La Trinquette Jazz Club
30 avenue Général de Gaulle
Port