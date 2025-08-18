Paura in mare a Cannes, bagnante morso da un pesce baliste

Un episodio insolito ha animato le acque di Cannes nei giorni scorsi.

Un bagnante è stato morso da un pesce mentre si trovava sulla handiplage di Bijou Plage.

La ferita, superficiale, ma posizionata su una varice di un uomo in terapia con anticoagulanti, ha provocato un’emorragia abbondante. «Sembrava un rubinetto aperto, c’era sangue ovunque», ha raccontato uno dei bagnini presenti.



L’uomo è stato soccorso immediatamente dal personale del posto di salvataggio comunale: la ferita è stata disinfettata e medicata, con il supporto del Samu. Nessuna conseguenza grave, solo un grande spavento.





Secondo gli esperti, si tratterebbe di un morso di pesce balestra, una specie più comune nel sud del Mediterraneo, ma ormai in aumento anche sulle coste francesi.



«Il cambiamento climatico sta favorendo la sua presenza in queste acque», spiegano esperti del Centro permanente di iniziative per l’ambiente delle isole di Lérins e della Costa Azzurra.



Il baliste, parente dei più colorati esemplari tropicali, è dotato di denti particolarmente robusti, capaci di frantumare il corallo.

«Immaginate cosa possono fare sulla pelle», osservano sempre al Centro: le sue morsicature sono dolorose, ma non pericolose: è però fondamentale pulire e disinfettare bene la ferita per evitare infezioni.



Un invito alla prudenza per chi si immerge in mare in questo periodo: niente panico, ma meglio non sottovalutare incontri ravvicinati con questa specie sempre più di casa lungo le nostre spiagge.





