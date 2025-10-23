Saint-Paul-de-Vence, la montagna in festa: tre giorni di emozioni, natura e avventura

La montagna torna protagonista a Saint-Paul-de-Vence. Dal 21 al 23 novembre 2025, la pittoresca cittadina della Côte d’Azur ospiterà la dodicesima edizione del Festival de la Montagne, un appuntamento ormai atteso da appassionati di outdoor, sportivi e famiglie.

Quest’anno, l’evento sarà dedicato alla memoria di Benjamin Guigonnet, alpinista e fondatore del festival, scomparso improvvisamente nel settembre 2025, e al suo compagnon de cordée Quentin Lombard.



Il festival, organizzato dall’associazione Festi’sports de Montagne con il sostegno del Comune di Saint-Paul-de-Vence, propone tre giornate di scoperte, proiezioni e incontri pensate per avvicinare tutti, dai più piccoli agli esperti, al mondo della montagna e ai suoi valori di condivisione, rispetto e avventura.





Cinema, incontri e nuove esperienze

L’appuntamento si apre venerdì 21 novembre alle 20 con la prima serata di film e dibattiti all’Auditorium (150 route des Serres). In programma:

Des quartiers au sommet : le Mercantour sous nos pieds, proiettato anche per gli alunni della scuola di Saint-Paul;

Far Enough, de Chamonix au Népal à vélo, un viaggio tra due mondi uniti dalla stessa passione per la montagna.



Il sabato si parte alle 10 con una passeggiata naturalistica gratuita alla scoperta della flora locale, guidata da Olivier dell’Ufficio del Turismo. Dalle 14, sulla terrazza dell’Auditorium, spazio alle novità: una borsa del materiale da montagna per vendere o scambiare attrezzature e un laboratorio creativo gratuito per bambini.



La seconda serata di proiezioni (sabato ore 19) proporrà i film Bande organisée : quand les papas ouvrent la voie e Super crack, sur les pas de Patrick Edlinger, con una pausa conviviale al nuovo “Auditorium’camp”, dove sarà allestito un grande snack montano.



Domenica di sport e avventura

Domenica 23 novembre, dalle 11 alle 17, la festa si sposta nella Place de Gaulle e nella Place de la Courtine con un ricco programma di animazioni e prove sportive:

tyrolienne gigante, discesa in corda dai bastioni, muro d’arrampicata, slackline, percorso urbano e dimostrazioni di soccorso alpino.

Non mancheranno stand tematici e l’originale “enquête grandeur nature”, un gioco a squadre per scoprire i segreti della montagna (attività a pagamento, su prenotazione).



Tutte le altre attività e atelier saranno a partecipazione gratuita.



Una montagna di valori

Più che un semplice evento, il Festival de la Montagne è un invito a riscoprire la natura come maestra di vita.

“Non si tratta più di chiedersi se affrontare o meno le sfide del futuro – scrivono gli organizzatori – ma di capire come farlo. La montagna ci mostra ogni giorno la via: fragile e resistente al tempo stesso, ci insegna a restare umani, curiosi e solidali”.



Un messaggio che risuona forte in questa edizione speciale, pensata come un luogo di incontro e di emozione, dove i racconti di viaggio, le immagini e le esperienze condivise ispirano a uscire dalla propria zona di comfort e, magari, a realizzare un sogno d’infanzia.



Info pratiche

21–23 novembre 2025

Saint-Paul-de-Vence – Place de Gaulle & Auditorium

Serate film e dibattiti: 8 € (prenotazione su Helloasso.com)

Domenica 23 novembre: attività gratuite, tranne l’enquête “L’Ombre du Refuge” (12 € adulti, 8 € under 18, gratuito under 8 – prenotazione all’Ufficio del Turismo).

Parcheggio gratuito sabato 22 e domenica 23 novembre.

Info: Ufficio del Turismo di Saint-Paul-de-Vence – Tel. 04 93 32 86 95