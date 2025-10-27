Stage di icone all’AGORA – Maison Diocésaine.

Dal venerdì 31 ottobre al domenica 2 novembre 2025, dalle 9:00 alle 17:00, l’AGORA – Maison Diocésaine ospiterà uno stage di iconografia sacra guidato dal Padre Jean-Baptiste Garrigou, direttore dell’Atelier Saint-Jean-Damascène.

Il corso offrirà ai partecipanti un’occasione unica per scoprire l’arte e la spiritualità dell’icona, attraverso un percorso di tecnica pittorica e riflessione teologica.

Rivolto a chi desidera approfondire la tradizione iconografica cristiana, lo stage unisce momenti di pratica artistica e tempo di preghiera, in un clima di condivisione e silenzio interiore.

La partecipazione, possibile fino a esaurimento posti, si svolgerà all’AGORA – Maison Diocésaine dal venerdì 31 ottobre (ore 9:00) al domenica 2 novembre 2025 (ore 17:00), sotto la guida del Padre Jean-Baptiste Garrigou.

Contatti e iscrizioni:

Madame Patricia Carrara

Tel. : 6 60 90 12 69

patriciacarrara@icloud.com