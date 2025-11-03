Ciné-Club: “Le Club des Miracles” apre una nuova serata di cinema e condivisione a Monaco

Ogni mese la Diocesi di Monaco invita a una serata conviviale dedicata al cinema e al dialogo. Il film di questa edizione è “Le Club des Miracles”.

Il Ciné-Club “Un film pour en parler”, promosso dalla Diocesi di Monaco, invita il pubblico a una nuova serata di cinema e amicizia martedì 4 novembre 2025, dalle 19:00 alle 22:30, presso l’Agora – Maison Diocésaine, 18 rue Bellevue, Monaco.

L’appuntamento sarà dedicato al film “Le Club des Miracles” (2023), diretto da Thaddeus O’Sullivan e interpretato da Laura Linney, Kathy Bates, Maggie Smith, Hazel Doupe e Stephen Rea.

Come di consueto, la serata inizierà alle 19:00 con un pasto condiviso, preparato con ciò che ognuno porta: tutto viene messo in comune per creare un momento semplice, caloroso e conviviale.

Alle 20:00 seguirà la proiezione del film, che racconta la storia di quattro donne di Ballyfermot, in Irlanda, che vincono una tombola e partono per un pellegrinaggio a Lourdes, in Francia. Durante questo viaggio scoprono il valore dell’amicizia, del perdono e vivono ciascuna il proprio piccolo miracolo personale.

Dopo la proiezione, un breve dibattito permetterà di condividere riflessioni sui temi del film in un clima sereno e fraterno.

Un’iniziativa che unisce cinema, dialogo e convivialità, offrendo una serata piacevole e significativa per tutti.