Monaco Sportsboat Winter Series – Atto I: lo Y.C.M. inaugura la stagione invernale della vela

Il Yacht Club de Monaco apre ufficialmente la stagione invernale della vela con il primo atto (Atto I) delle Monaco Sportsboat Winter Series, in programma dal 6 al 9 novembre 2025. L’appuntamento, divenuto un punto di riferimento dal 2013 per gli equipaggi della classe J/70, offre una rara opportunità di competere durante i mesi più freddi su uno dei campi di regata più regolari del Mediterraneo.

Un banco di prova ideale per affinare manovre, strategie e preparazione tecnica in vista dei grandi appuntamenti della prossima stagione, tra cui la celebre Primo Cup – Trophée UBS.

25 equipaggi, 7 nazioni, un obiettivo comune

Sono venticinque gli equipaggi iscritti a questo primo atto, provenienti da sette nazioni diverse. La flotta monegasca si presenta particolarmente nutrita: con 25 imbarcazioni attive all’interno della J/70 Monaco Class Association, il Y.C.M. conferma una delle concentrazioni più elevate di questa categoria nel bacino del Mediterraneo.

La combinazione tra vento stabile, mare leggibile e organizzazione impeccabile, garantita dal lavoro della Flotte des Commissaires, ha trasformato Monaco in una destinazione privilegiata per i team internazionali che desiderano testare nuove configurazioni, allenare gli equipaggi e perfezionare le strategie tattiche prima delle competizioni più importanti.

Le regate si susseguiranno mensilmente fino alla primavera. Lo scorso anno sono state completate 20 prove, segno di condizioni meteorologiche tecniche e regolari. Anche quest’anno si prevede la stessa formula vincente: percorsi brevi, ritmo serrato e massima intensità agonistica.

Stefano Roberti difende il titolo

La nuova stagione si apre con un titolo da difendere. Il monegasco Stefano Roberti, vincitore dell’edizione 2024 con l’imbarcazione Piccinina, tornerà in acqua deciso a mantenere la corona conquistata lo scorso anno.

Tra gli avversari più accreditati figurano Euro-Voiles, finalista del campionato precedente, G-Spot di Giangiacomo Serena di Lapigio, Fraser Yacht timonato da Pierrik Devic, Moonlight II di Graeme Peterson, oltre a numerosi team stranieri già familiari con il campo di regata monegasco.

Verso la Primo Cup – Trophée UBS (5–8 marzo 2026)

Per molti equipaggi, le Monaco Sportsboat Winter Series rappresentano non solo una competizione in sé, ma anche una palestra strategica in vista della 42ª edizione della Primo Cup – Trophée UBS, in programma dal 5 all’8 marzo 2026.

Istituita nel 1985 da S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco, la manifestazione è ormai una classica del calendario velico mediterraneo e segna tradizionalmente l’inizio della stagione internazionale delle regate monotipo.

Il programma del primo atto

Dopo la prova di allenamento di giovedì 6 novembre, la flotta è entrata oggi, venerdì 7 novembre, nel vivo della competizione: alcuni equipaggi sono già in piena forma, altri ancora in fase di rodaggio, ma ogni punto conquistato sarà determinante per la classifica generale finale.

A Monaco, l’inverno può essere freddo, ma il vento della competizione soffia già caldo.

Programma previsto

Venerdì 7 novembre:

10:00 – Briefing per gli skipper

12:00 – Primo segnale di avviso

Sabato 8 novembre:

11:00 – Primo segnale di avviso

Domenica 9 novembre:

11:00 – Primo segnale di avviso