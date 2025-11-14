L’intelligenza artificiale protagonista a Monaco: torna la seconda edizione di AI Monaco

L’intelligenza artificiale torna al centro del dibattito nel Principato: sabato 22 novembre 2025, dalle ore 9.00 alle 18.00, si terrà presso One Monte-Carlo la seconda edizione di AI Monaco, la conferenza internazionale dedicata al dialogo tra tecnologia, società e intelligenza artificiale.

In un contesto in cui l’intelligenza artificiale si afferma sempre più come motore di trasformazione in tutti i settori della vita quotidiana, AI Monaco propone una giornata di incontri e riflessioni aperta al pubblico, con l’obiettivo di creare un ponte tra la ricerca avanzata e la società civile.

Organizzato da AI Monaco, centro studi e think tank indipendente dedicato allo studio dell’intelligenza artificiale, l’evento riunirà un panel internazionale di relatori di primo piano, provenienti dai mondi accademico, tecnologico, finanziario, artistico e del gaming. Le conferenze e le tavole rotonde metteranno in luce le sfide etiche e le opportunità concrete che l’IA offre in ciascun ambito, favorendo un confronto aperto tra esperti e pubblico.

Nel corso della giornata, ricercatori, investitori, imprenditori e figure della cultura contemporanea esploreranno i molteplici volti dell’innovazione, affrontando temi che spaziano dall’impatto dell’IA sulla creatività artistica fino al suo ruolo nei processi economici e sociali globali.

L’evento si terrà sabato 22 novembre 2025, dalle 9.00 alle 18.00, presso One Monte-Carlo, Place du Casino. Le conferenze si svolgeranno in lingua inglese.

Con questa seconda edizione, AI Monaco si conferma come una piattaforma internazionale di riferimento per la riflessione sul futuro dell’intelligenza artificiale, tra innovazione responsabile, progresso tecnologico e visione umanistica