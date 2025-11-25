Alpes Maritimes: alla scoperta del territorio. Castagniers e Aspremont (Foto)

Castagniers (Foto 1 - 4) e Aspremont (Foto 5 - 9). Le fotografie sono di Danilo Radaelli

C’è un modo privilegiato per entrare davvero nell’entroterra nizzardo: farlo al ritmo lento dei pedali, lasciando che siano le curve delle colline e la luce del Mediterraneo a dettare il passo.

È così che Danilo Radaelli, fedele alla sua inseparabile bicicletta, ci conduce alla scoperta di Castagniers e Aspremont, due borghi che conservano nei loro silenzi il respiro del tempo.





Castagniers, dove tutto comincia da un castagno

Il viaggio parte da Castagniers, minuscolo comune adagiato tra colline boscose e terrazze di pietra.

Deve il suo nome a un castagno secolare che un tempo offriva riparo ai viandanti: una sorta di ombra fondativa attorno alla quale si è modellata la memoria del luogo.



Il cuore storico del paese è Le Masage, quartiere sorto attorno al 1870, un dedalo di strade acciottolate, passaggi a volta e corti raccolte, perfette da fotografare nelle ore più quiete del mattino.

Poco distante, antichi mulini, giardini curati e una costellazione di edifici religiosi, dall’Abbaye Notre Dame de la Paix alla chiesa parrocchiale, raccontano una spiritualità discreta, fatta di pietra e silenzio.





Aspremont, la corona di pietra sopra la pianura

Sedici chilometri più in là, dopo una salita che premia gambe e sguardo, appare Aspremont, borgo arroccato che domina ancora oggi la pianura del Var come nel Medioevo, quando fu roccaforte di conti e famiglie nobili.



Il paese è costruito secondo una geometria che sembra pensata per la fotografia: case disposte a spirale, cerchi concentrici che si avvolgono attorno alla chiesa gotica creando una corona in cima alla collina.

Intorno, terrazzamenti circolari coltivati ad alberi da frutto, vigne e ulivi, disegnano un paesaggio che alterna natura e antica operosità.



Sulla vetta che lo sovrasta, il Mont Chauve (1053 metri), resiste il profilo severo del Fort d’Aspremont, costruzione ottocentesca ormai in disuso: restano il fossato, le casematte, la polveriera, testimonianze di un passato militare che dialoga oggi soltanto con il vento.





Un borgo che chiede fatica e restituisce bellezza

Aspremont non concede scorci senza chiedere qualcosa in cambio: scale ripide, salite secche, vicoli stretti.

Ma ogni sforzo è ripagato da case medievali in pietra, facciate color pastello, fontane, giardini sospesi e soprattutto da una vista costante e abbagliante del mare, lontano ma presente come una promessa.



A completare il quadro, piccole botteghe di artigiani, soprattutto ceramisti, mantengono vivo un saper fare antico, offrendo oggetti che portano con sé il colore dei luoghi.





